F2 Paul Ricard: Hafta sonunun ilk yarışını Lawson kazandı

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Formula 2 sezonunun 9. ayağı, Fransa'da yer alan Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Yarın gerçekleştirilecek ana yarış öncesinde bugün sprint yarış vardı.

Sprint yarış gridi, sıralama turlarındaki ilk 10 ters çevrilerek oluşturuluyor. Yani dün sıralama turlarında 10. sırayı alan Jehan Daruvala, bugünkü sprint yarışına pole pozisyonundan başladı. Liam Lawson ile Marcus Armstrong da onun arkasından start aldılar.

Enzo Fittipaldi, Richard Verschoor, Clement Novalak; formasyon turu öncesinde araçlarını ceplerinden kaldıramadılar ve formasyon turuna başlayamadılar. Bu 3 isim, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldılar.

5 ışığın yanmasıyla birlikte 21 turluk sprint yarış başladı. Pole adamı Daruvala, iyi bir start aldı ve ilk viraja lider girdi. Onun arkasında Armstrong 2. sıraya yükseldi ve Lawson'u geçmeyi başardı. Altıncı sıradan başlayan Pourchaire ise dördüncü sıraya yükselmişti.

Böylelikle ilk turun sonunda Daruvala, Armstrong, Lawson, Pourchaire, Drugovich, Doohan, Vips ilk 7'si oluştu.

Cem, yumuşak lastikle başlamasının da avantajını kullandı ve yine iyi bir start aldı. Arka arkaya geçişler yapan temsilcimiz; son sektörde ilk olarak Olli Caldwell'i dışarıdan geçti, sonrasında son virajda Dennis Hauger'i geçti. Böylelikle ilk turun sonunda 13. sıraya yükselmişti.

4. tura geldiğimizde, Lawson ile Armstrong ikinci sıra mücadele ettiler. İki isim de sert bir şekilde mücadele ettiler ve gülen taraf Lawson oldu. Red Bull akademi pilotu, uzun mücadelenin ardından yeniden 2. sıraya yükselmiş oldu.

Liam Lawson, Carlin Fotoğraf: Red Bull Content Pool

İkinci sıraya yükselen Lawson, lider Daruvala'yı yakalamaya başladı ve 8. tura geldiğimizde ikili arasındaki fark 0.8 saniyeye kadar inmişti. Onların arkasında Armstrong, Pourchaire, Drugovich, Doohan, Vips sıralaması devam ediyordu. Cem ise mükemmel startının ardından 13. sırada devam etmekteydi.

9. tura geldiğimizde ise 2. sektörde sarı bayrakların sallandığını gördük. Yarışa pit yolundan başlayan Enzo Fittipaldi, 8. virajda Roberto Merhi'ye atak yapmayı denedi. Fittipaldi, çok geç fren yapmasının ardından aracın arkasını kaybetti ve Merhi'ye çarparak 8-9. viraj şikanının ortasında durdu. Arkadan gelen Amaury Cordeel ondan kaçamadı ve pistin ortasındaki Fittipaldi'ye çarptı.

Bu kazanın ardından Cem'in takım arkadaşı Fittipaldi yarışa veda etti ve güvenlik aracı piste girdi.

12. turun sonunda güvenlik aracı içeri girdi ve lider Daruvala yarışı yeniden başlattı. Yarışın yeniden başlamasının ardından Drugovich, 4. sıra için Pourchaire'i baskı altına almaya başladı. Ön tarafta ise Lawson, Daruvala'yı yakın şekilde takip etmeye devam ediyordu.

16. tura geldiğimizde, Lawson atak yapabilecek mesafedeydi ve ilk sektörün sonundaki düzlükte Lawson'dan atak geldi.

Lawson, 8. virajda çok geç frenleyerek dışarıdan geçişi tamamladı ve bitime 5 tur kala liderliği eline geçirdi.

18. tura girilirken, Cem son virajda bir hata yaptı ve 2 sıra kaybetti. Yarışa yumuşak lastiklerle başlayan Cem'in lastikler bu noktada gitmeye başlamıştı ve temsilcimiz yol tutuşu kaybediyordu.

Cem, son virajdaki hatasının ardından kaybettiği pozisyonları geri almak için mücadele etse de başarılı olamadı ve 15. sıraya geriledi.

Cem Bölükbaşı

Son 2 tura girilirken, ön sıralarda mücadele kızışmaya başladı. Armstrong, ikinci sıradaki Daruvala'ya ilk olarak 8. virajda atak yaptı ancak ikili arasında temas yaşandı.

Armstrong, Daruvala'yı dışarı itmişti ve Daruvala da 8 ve 9. virajlardan oluşan şikanı kesip önde kaldı ancak temas yaşandığından pozisyonunu korudu.

Armstrong, temas sonrası momentum kaybedince Pourchaire de mücadeleye katıldı ve Armstrong'u sert bir şekilde arkasında bırakmayı başardı. Armstrong, Pourchaire tarafından itilmesinin ardından sıralar kaybetti ve 9. sıraya kadar geriledi.

Ön tarafta ise Lawson rahattı. Startta 3. sıraya gerileyen Lawson, önündeki iki kişiyi geçerek galibiyete uzandı.

16. turda Lawson'a geçilen Daruvala ise ikincis sırayı aldı. Armstrong'u pist dışına ittiğinden dolayı inceleme altında olan Pourchaire 3. sırayı alırken; şampiyona lideri Drugovich 4. oldu.

Doohan damalı bayrağı 5. sırada gördü, Vips ile Vesti onu takip ettiler. Günün son puanı ise 8. olan Ayumu Iwasa'ya gitti.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, yumuşak lastiklerinin avantajını da kullanarak yarışa harika bir startla başladı ve geçişler yaptığı ilk turun sonunda 13. sıraya kadar yükselmişti. Yarışın ilerleyen bölümlerinde lastikleri bitmeye başlayan temsilcimiz, 17. turun sonundaki ufak hatası nedeniyle 15. sıraya geriledi ve 15. sırada finiş gördü.

F2 Fransa hafta sonunun ana yarışı, yarın TSİ 11.00'da başlayacak.

Seans sonucu: