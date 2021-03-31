F2 Patronu, yeni hafta sonu formatının ‘’başarılı’’ geçtiğini açıkladı

F1’in alt serileri, 2021’de kullanacakları sistemde büyük değişikliklere gittiler ve üç yarışlık bir hafta sonu formatı kullanmaya başladılar. Artık, cumartesi günleri iki sprint yarışı ve pazar günü bir ana yarış olmak üzere toplamda üç yarış olacak

Bu farklı sistemin gridi ise şöyle belirleniyor: İlk sprint yarışının gridi, Cuma günü yapılan sıralama turlarında ilk 10'un tersine dönmüş hali oluyor. Yani pole pozisyonuna sahip olan kişi, onuncu olarak başlıyor. Aynı zamanda pole pozisyonu sahibi, dört ek puanın sahibi oluyor.

İlk sprint yarışındaki sonuçlar, ikinci sprint yarışının gridini belirlerken, Cuma günü yapılan sıralama turları ise, pazar yarışının gridini belirliyor.

Sprint yarışlarındaki ilk sekiz, (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1) puan alıyor, Pazar günü yapılan yarışta ise Formula 1 puan sistemi kullanılıyor.

Zorlu ekonomik dönemlerden dolayı bütçe sınırlandırması yapmak isteyen şampiyona, bu sezon yine 24 yarış gerçekleştirecek ancak 12 yerine sekiz yarış yapılacak. Bu da hafta sonu başına iki yerine üç yarış düşeceği anlamına geliyor.

Bu format sezon öncesinde endişeye neden olmuştu ancak Michel yeni formatın, Sakhir’deki yarış hafta sonundan sonra başarısını kanıtladığına inandığını söyledi.

Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi, Marcus Armstrong, Dams and Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Michel, ‘’2021’in açılış yarışında en çok konuşulan şey bizim yeni hafta sonu formatımız oldu.’’

‘’Bunun başarıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz, ikinci sprint yarışı ve ana yarış olmak üzere iki harika yarış izledik.’’

‘’Dürüst olmak gerekirse ilk sprint yarışı daha olaysız geçti ancak bazı sürücülerle konuştuk ve hepsi pistteki sıcak hava koşulları nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi.’’

‘’Sonraki iki yarış ise, daha serin hava koşullarında gerçekleştirildi. Pistte muhteşem mücadeleler izledik ve [iki yarışın] sonunda 15 sürücü puan toplamıştı bile.’’

‘’İnsanlar grid sisteminin çok karışık olabileceğinden endişelenmişti ancak ilk hafta sonunu tamamladık. Aslında sistemin ne kadar basit ve eğlenceli olduğunu gördüler.’’ dedi.

Bütün sürücüler, heyecanlı yarışların yaşandığı yeni formatı benimsediler ancak bu formatta istikrarlı şekilde puan toplamanın da önemli olduğunu dile getirdiler.

Bahreyn’de pole pozisyonunu alan ve üçüncü yarışı kazanan Guanyu Zhou, ‘’Bu kesinlikle yarışları daha heyecanlı kılıyor.’’

‘’Bence pole pozisyonu çok önemli, ancak dokuzuncu veya onuncu sırada olsanız da çok sorun değil. Eğer iyi bir sıralama geçirmediyseniz, kesinlikle bunu telafi edebilirsiniz.’’

‘’Pole pozisyonundan kazanacağınız dört puanı almak istiyorsunuz, ancak tersine gridin olduğu yarışta dokuzuncu veya sekizinci sırada başlarsanız, birinci virajda bir kazaya karışıp, yarışınızı etkileyebilirsiniz.’’

‘’Günün sonunda, koşullar herkes için aynı. Şikayet etmiyorum, sadece bu formata uyum sağlamalıyız.’’

‘’Bence hafta sonlarının en istikrarlı isimleri şampiyonayı kazanabilecek.’’ dedi.

Ana yarışta podyuma çıkan Dan Ticktum ise şunları ekledi: ‘’Bence Cumartesi günü istikrarlı olmak en önemli şey. Eğer ilk yarışta kaza yaptıysanız, bir sonrakinde tekrar piste çıkabilirsiniz.’’

‘’Cumartesi günü istikrar ve ölçülü şekilde agresiflik gösterebilirsiniz, sonrasında Pazar günü daha da fazla atak yapabilirsiniz. Bu kesinlikle heyecan verici.’’

‘’Şu ana kadar bunu sevdim, ancak sezon sonunda kararımı sizinle paylaşacağım.’’

Theo Pourchaire, ART Grand Prix, Dan Ticktum, Carlin and Jehan Daruvala, Carlin Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

F2 çaylağı ve ilk yarışın kazananı Liam Lawson ise pistteki ek sürenin, griddeki yeni isimlere çok yararlı olduğunu ekledi.

Lawson, ‘’Benim için, bu daha fazla yarış ve araçta daha fazla zaman geçirmek anlamına geliyor. Bu yüzden formatı beğendim.’’

‘’Formula 1 hafta sonunda yarışınca, sınırlı pist süreniz oluyor bu yüzden daha fazla yarışabilmek harika. Formatın bu hali, olayları daha ilginç kılıyor.’’

‘’Açıkçası, kötü bir sıralama geçirmiştim ve format benim için işe yaradı. İnsanlar stratejik olmaya çalışmak hakkında konuşuyorlardı, bence biz de gerçekten sıralamada ilk onun sonlarına doğru pozisyonlar kazanarak ve ilk yarışa önden başlayarak bu stratejiyi gerçekleştirdik.’’

‘’Bu hafta sonu formatı iyi oldu ancak yıl içinde insanlar formatı daha da anladıkça işler daha da ilginçleşecek.’’ diye ekledi.