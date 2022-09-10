F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!

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Formula 2 sezonunun 13. ayağı, İtalya'da yer alan Monza Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Yarın gerçekleştirilecek ana yarış öncesinde bugün sprint yarış vardı.

Sprint yarış gridi, sıralama turlarındaki ilk 10 sıra ters çevrilerek oluşturuluyor. Yani dün sıralama turlarında 10. sırayı alan Frederik Vesti, bugünkü sprint yarışına pole pozisyonundan başladı. Logan Sargeant ile Juri Vips ise onu takip ettiler.

Şampiyona lideri Felipe Drugovich, yarışı ilk 7'de bitirmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacaktı ve yarışa 12. sıradan başladı.

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte 21 turluk yarış başladı ve Vesti iyi bir startla ilk viraja lider girdi. Onun arkasında Logan Sargeant kötü bir startla geriledi.

Dördüncü sıradan kalkan Ayumu Iwasa, ileri doğru iyi atıldı ve ikinci viraja Juri Vips ile yan yana girdi ancak Vips ikinci sırasını korudu.

Şampiyonluğu kovalayan Drugovich iyi bir startla sıralar kazanmıştı ki 5. virajda Amaury Cordeel ile temas yaşayarak sağ ön süspansiyonunu kırdı ve yarışı ilk turda veda etti. Brezilyalı pilot, hâlâ şampiyon olabilirdi. Theo Pourchaire'in ilk 8'e girememesi durumunda Drugovich şampiyonluğa ulaşacaktı.

İlk şikanda ise Olli Caldwell ile Tatiana Calderon arasında temas yaşanmıştı ve iki pilot da yarışa veda ettiler. İki pilotun aracı da yarış çizgisi üzerindeydi ve bu yüzden güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik aracı arkasında Vesti, Vips, Iwasa, Jehan Daruvala, Sargeant ilk 5'i vardı. Pourchaire ise 14. sıradaydı.

4. turda güvenlik aracı içeri girdi ve Vesti yarışı başlattı. İkinci sıradaki Vips, start/finiş düzlüğü boyunca iyi bir hava koridoru aldı ve ilk virajda cesur bir atakla liderliği eline geçirdi.

Estonyalı pilot, liderliği almasının ardından hemen Vesti ile arasındaki farkı 1 saniyenin üstüne çıkardı. Arkalarda ise olaysız bir şekilde yarış yeniden başladı.

Ayumu Iwasa, Dams Fotoğraf: Red Bull Content Pool

10. tura geldiğimizde, Vips aradaki farkı 2 saniyenin üzerine çıkarmıştı ve Vips, Vesti, Iwasa, Daruvala, Sargeant ilk 5'i ile yarışa devam ediyorduk. Ancak Iwasa tempo sıkıntısı yaşıyordu ve Daruvala ile Sargeant, Japon pilotu baskı altına almışlardı. İlk olarak Daruvala, sonra da Sargeant; Iwasa'yı geçtiler ve Iwasa 5. sıraya kadar geriledi. Japon pilot ardından 16. sıraya kadar gerileyecekti.

Arkalarda ise Pourchaire 11. sırada devam ediyordu ve 10. sıradaki Liam Lawson'a atak yapmak istedi. Fransız pilot, ilk şikanda Liam Lawson'ı geçmeye çalışırken dışarı itildi ve 17. sıraya geriledi.

Böylelikle Pourchaire'in şampiyonluk ümitleri suya düşmüş oldu.

Ön tarafta ise Vips rahattı ve Estonyalı pilot, 4. turdaki yeniden startta liderliği almasının ardından hata yapmayarak sprint yarışta zafere ulaştı.

Pole pozisyonundan başlayan Vesti ikinci olurken; Jehan Daruvala, Prema'nın evinde 3. olarak podyuma çıktı ve uzun sürenin ardından yeniden şampanyanın tadına baktı.

Logan Sargeant dördüncü sırayı alırken, Hollanda'da podyuma çıkan Richard Verschoor beşinciydi. Marcus Armstrong altıncı, Liam Lawson ise 7. oldu.

Günün son puanı ise yarınki ana yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Jack Doohan'a gitti.

Jehan Daruvala, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Drugovich, yarışın ilk turunda yarış dışı kalsa da Pourchaire puan alamadığı için şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Sezonun başından bu yana istikrarlı performanslar gösteren Brezilyalı pilot, Abu Dabi'deki final yarışları öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.

Drugovich'in gelecek sezon bir F1 takımında yedek pilot rolünde görev alabileceği ve padokta bu konuda görüşmeler olduğu söyleniyor.

Formula 2 Monza hafta sonu, yarın gerçekleştirilecek ana yarışla devam edecek.

Seans sonucu: