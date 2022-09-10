Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi
FIA F2 / Monza Yarış raporu

F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!

Formula 2 Monza hafta sonunda sprint yarışı Juri Vips kazanırken, Felipe Drugovich şampiyonluğunu ilan etti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!
Haberi dinle

Formula 2 sezonunun 13. ayağı, İtalya'da yer alan Monza Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Yarın gerçekleştirilecek ana yarış öncesinde bugün sprint yarış vardı. 

Sprint yarış gridi, sıralama turlarındaki ilk 10 sıra ters çevrilerek oluşturuluyor. Yani dün sıralama turlarında 10. sırayı alan Frederik Vesti, bugünkü sprint yarışına pole pozisyonundan başladı. Logan Sargeant ile Juri Vips ise onu takip ettiler. 

Sıralama raporu:

Şampiyona lideri Felipe Drugovich, yarışı ilk 7'de bitirmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacaktı ve yarışa 12. sıradan başladı. 

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte 21 turluk yarış başladı ve Vesti iyi bir startla ilk viraja lider girdi. Onun arkasında Logan Sargeant kötü bir startla geriledi. 

Dördüncü sıradan kalkan Ayumu Iwasa, ileri doğru iyi atıldı ve ikinci viraja Juri Vips ile yan yana girdi ancak Vips ikinci sırasını korudu. 

Şampiyonluğu kovalayan Drugovich iyi bir startla sıralar kazanmıştı ki 5. virajda Amaury Cordeel ile temas yaşayarak sağ ön süspansiyonunu kırdı ve yarışı ilk turda veda etti. Brezilyalı pilot, hâlâ şampiyon olabilirdi. Theo Pourchaire'in ilk 8'e girememesi durumunda Drugovich şampiyonluğa ulaşacaktı. 

İlk şikanda ise Olli Caldwell ile Tatiana Calderon arasında temas yaşanmıştı ve iki pilot da yarışa veda ettiler. İki pilotun aracı da yarış çizgisi üzerindeydi ve bu yüzden güvenlik aracı piste girdi. 

Güvenlik aracı arkasında Vesti, Vips, Iwasa, Jehan Daruvala, Sargeant ilk 5'i vardı. Pourchaire ise 14. sıradaydı. 

4. turda güvenlik aracı içeri girdi ve Vesti yarışı başlattı. İkinci sıradaki Vips, start/finiş düzlüğü boyunca iyi bir hava koridoru aldı ve ilk virajda cesur bir atakla liderliği eline geçirdi. 

Estonyalı pilot, liderliği almasının ardından hemen Vesti ile arasındaki farkı 1 saniyenin üstüne çıkardı. Arkalarda ise olaysız bir şekilde yarış yeniden başladı. 

Ayumu Iwasa, Dams

Ayumu Iwasa, Dams

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

10. tura geldiğimizde, Vips aradaki farkı 2 saniyenin üzerine çıkarmıştı ve Vips, Vesti, Iwasa, Daruvala, Sargeant ilk 5'i ile yarışa devam ediyorduk. Ancak Iwasa tempo sıkıntısı yaşıyordu ve Daruvala ile Sargeant, Japon pilotu baskı altına almışlardı. İlk olarak Daruvala, sonra da Sargeant; Iwasa'yı geçtiler ve Iwasa 5. sıraya kadar geriledi. Japon pilot ardından 16. sıraya kadar gerileyecekti. 

Arkalarda ise Pourchaire 11. sırada devam ediyordu ve 10. sıradaki Liam Lawson'a atak yapmak istedi. Fransız pilot, ilk şikanda Liam Lawson'ı geçmeye çalışırken dışarı itildi ve 17. sıraya geriledi. 

Böylelikle Pourchaire'in şampiyonluk ümitleri suya düşmüş oldu. 

Diğer içerikler :

Ön tarafta ise Vips rahattı ve Estonyalı pilot, 4. turdaki yeniden startta liderliği almasının ardından hata yapmayarak sprint yarışta zafere ulaştı. 

Pole pozisyonundan başlayan Vesti ikinci olurken; Jehan Daruvala, Prema'nın evinde 3. olarak podyuma çıktı ve uzun sürenin ardından yeniden şampanyanın tadına baktı. 

Logan Sargeant dördüncü sırayı alırken, Hollanda'da podyuma çıkan Richard Verschoor beşinciydi. Marcus Armstrong altıncı, Liam Lawson ise 7. oldu. 

Günün son puanı ise yarınki ana yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Jack Doohan'a gitti. 

Jehan Daruvala, Prema Racing

Jehan Daruvala, Prema Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Drugovich, yarışın ilk turunda yarış dışı kalsa da Pourchaire puan alamadığı için şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Sezonun başından bu yana istikrarlı performanslar gösteren Brezilyalı pilot, Abu Dabi'deki final yarışları öncesinde şampiyonluğunu ilan etti. 

Drugovich'in gelecek sezon bir F1 takımında yedek pilot rolünde görev alabileceği ve padokta bu konuda görüşmeler olduğu söyleniyor. 

Formula 2 Monza hafta sonu, yarın gerçekleştirilecek ana yarışla devam edecek. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 21 -       10
2 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 21 1.0 1.000 1.000   8
3 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 21 7.6 7.600 6.600   6
4 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 21 9.0 9.000 1.400   5
5 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 21 9.4 9.400 0.400   4
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 21 13.1 13.100 3.700   3
7 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 21 13.3 13.300 0.200   2
8 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 21 14.3 14.300 1.000   1
9 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 21 14.7 14.700 0.400    
10 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 21 17.6 17.600 2.900    
11 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 21 19.1 19.100 1.500    
12 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 21 22.6 22.600 3.500    
13 Italy Luca Ghiotto France DAMS 21 24.1 24.100 1.500    
14 Australia Calan Williams Italy Trident 21 24.6 24.600 0.500    
15 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 21 25.9 25.900 1.300    
16 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 21 28.1 28.100 2.200    
17 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 21 30.3 30.300 2.200    
  Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 7 14 laps        
  France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 7 14 laps        
  Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1 20 laps        
  United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 0 21 laps        
  Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 0 21 laps        
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi
Önceki haber

F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi

Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Sainz: "Son turumda hava koridoru yoktu, 0.2 ya da 0.3 sn kaybettim" İtalya GP
Formula 1

Sainz: "Son turumda hava koridoru yoktu, 0.2 ya da 0.3 sn kaybettim"

İtalya GP: Leclerc İtalya'da pole pozisyonunda, Russell ikinci sıradan start alacak! İtalya GP
Formula 1

İtalya GP: Leclerc İtalya'da pole pozisyonunda, Russell ikinci sıradan start alacak!

İtalya GP 3. antrenman: Sıralama öncesinde Verstappen lider, Leclerc ikinci İtalya GP
Formula 1

İtalya GP 3. antrenman: Sıralama öncesinde Verstappen lider, Leclerc ikinci

Son Haberler

F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!
FIA F2 FIA F2

F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!

Formula 2 Monza hafta sonunda sprint yarışı Juri Vips kazanırken, Felipe Drugovich şampiyonluğunu ilan etti.

F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi
FIA F2 FIA F2

F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi

Formula 2 Monza sıralama turlarında pole pozisyonu Jack Doohan'a gitti.

F2 Monza: Antrenmanların lideri Vips
FIA F2 FIA F2

F2 Monza: Antrenmanların lideri Vips

Hitech Grand Prix pilotu Juri Vips, Monza'daki antrenman turlarını zirvede tamamladı.

Luca Ghiotto, Monza'da DAMS ile F2'ye geri dönecek
FIA F2 FIA F2

Luca Ghiotto, Monza'da DAMS ile F2'ye geri dönecek

Formula 2'de 5 sezon yarışmış tecrübeli isim Luca Ghiotto, bu hafta sonu Monza yarışından men edilen Roy Nissany'nin yerine DAMS ile yarışacak.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.