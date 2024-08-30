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Sıralama turları raporu
FIA F2 Monza

F2 Monza sıralama turları: Maloney, Hadjar'ın önünde pole pozisyonunda!

Zane Maloney, Monza'daki F2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.

Ezel Tan
Zane Maloney, Rodin Motorsport

Zane Maloney, Rodin Motorsport

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 Monza'daki Formula 2 sıralama turları oldukça kaotik geçti. Sürücüler, rakiplerine hava koridoru avantajı vermemek için dikkatli davranmaya çalıştılar.

Kimi Antonelli, sıralama turlarının başında Prema takımı adına güçlü bir performans sergileyerek en hızlı zamanı yakaladı ancak seans boyunca iki kez kırmızı bayrak çıktığı için dereceler de sürekli olarak değişti.

İlk kırmızı bayrak, Victor Martin'in pist dışına çıkmasıyla, ikincisi ise Gabriel Bortoleto'nun çakıl tuzağına girmesiyle dalgalandı.

Seansın sonunda, sürücüler hızlı bir tur atmak için birbirleriyle çekiştiler.

Sonunda Zane Maloney, Isaac Hadjar'ı 0.089 saniye ile geçerek en hızlı turu attı ve pole pozisyonunu kazandı.

İlk üçü Paul Aron tamamlarken, Dennis Hauger dördüncü, Victor Martins beşinci ve Antonelli altıncı oldu.

Seans sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 7

1'32.160

   226.289
2 France I. Hadjar Campos Racing 20 9

+0.089

1'32.249

 0.089 226.070
3
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 9

+0.162

1'32.322

 0.073 225.891
4 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 9

+0.181

1'32.341

 0.019 225.845
5 France V. Martins ART Grand Prix 1 7

+0.188

1'32.348

 0.007 225.828
6 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 8

+0.214

1'32.374

 0.026 225.764
7
P. Martí Campos Racing
 21 8

+0.348

1'32.508

 0.134 225.437
8 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 7

+0.359

1'32.519

 0.011 225.410
9 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 7

+0.452

1'32.612

 0.093 225.184
10 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 9

+0.460

1'32.620

 0.008 225.165
11
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 8

+0.468

1'32.628

 0.008 225.145
12
O. Goethe MP Motorsport
 12 8

+0.512

1'32.672

 0.044 225.038
13 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 8

+0.565

1'32.725

 0.053 224.910
14 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 7

+0.620

1'32.780

 0.055 224.776
15 India K. Maini Invicta Racing 9 7

+0.664

1'32.824

 0.044 224.670
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 7

+0.726

1'32.886

 0.062 224.520
17 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 8

+0.736

1'32.896

 0.010 224.496
18 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 7

+0.796

1'32.956

 0.060 224.351
19 Netherlands R. Verschoor Trident 22 7

+0.816

1'32.976

 0.020 224.303
20 Czech Republic R. Staněk Trident 23 13

+1.031

1'33.191

 0.215 223.785
21
N. Koolen PHM AIX Racing
 25 10

+2.081

1'34.241

 1.050 221.292
22
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 3

+19.647

1'51.807

 17.566 186.524
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