F2 Monza sıralama turları: Maloney, Hadjar'ın önünde pole pozisyonunda!

Monza'daki Formula 2 sıralama turları oldukça kaotik geçti. Sürücüler, rakiplerine hava koridoru avantajı vermemek için dikkatli davranmaya çalıştılar.

Kimi Antonelli, sıralama turlarının başında Prema takımı adına güçlü bir performans sergileyerek en hızlı zamanı yakaladı ancak seans boyunca iki kez kırmızı bayrak çıktığı için dereceler de sürekli olarak değişti.

İlk kırmızı bayrak, Victor Martin'in pist dışına çıkmasıyla, ikincisi ise Gabriel Bortoleto'nun çakıl tuzağına girmesiyle dalgalandı.

Seansın sonunda, sürücüler hızlı bir tur atmak için birbirleriyle çekiştiler.

Sonunda Zane Maloney, Isaac Hadjar'ı 0.089 saniye ile geçerek en hızlı turu attı ve pole pozisyonunu kazandı.

İlk üçü Paul Aron tamamlarken, Dennis Hauger dördüncü, Victor Martins beşinci ve Antonelli altıncı oldu.

Seans sonucu: