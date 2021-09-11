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FIA F2 / Monza Yarış raporu

F2 Monza: Pourchaire bu sezonki ikinci galibiyetini aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Monza'da gerçekleştirilen FIA Formula 2 Şampiyonası'nın ilk sprint yarışında zafer ART Grand Prix sürücüsü Theo Pouchaire'nin oldu.

F2 Monza: Pourchaire bu sezonki ikinci galibiyetini aldı

Formula 2'de sezon, bu hafta sonu yapılacak Monza yarışlarıyla beraber devam edecek ve cumartesi sabahı, ilk sprint yarışı gerçekleştirildi.

Startla beraber Juri Vips, yarışa ilk sıradan başlayan David Beckmann'ı geride bıraktı ve liderliği aldı. O noktada Carlin sürücüsü Dan Ticktum da Beckmann'ı zorluyordu. Ancak Alman sürücü yerini korudu.

İkinci tur, ilk viraja gelindiğinde Pourchaire oldukça geç fren  yaparak Ticktum'u geçmeye çalıştı ancak ikili ilk virajda pist dışına taştılar ve Ticktum piste dönmeye çalıştı. Fakat o noktada ardından gelen Felipe Drugovich kendisine çarptı.

Bu temasın ardından Ticktum spin atarken, beşinci sıradaki Drugovich'in ön kanadı kırıldı. Ayrıca Ralph Boschung da Ticktum'a temas etti.

Böylelikle ön bölümde tablo tamamen değişirken, Ticktum'un pist üstünde kalan aracı için piste güvenlik aracı girdi.

O noktada Vips lider, Beckmann ikinci, Pourchaire üçüncü ve Liam Lawson dördüncü sıradaydı. Pistin temizlenmesinin ardından yarış dördüncü turda tekrar başladı.

Boschung, ön kanadındaki kırık nedeniyle pite girmek zorunda kalırken, Druguvocih de pite girmek zorunda kaldı. Üçüncülük için Pourchaire'yi sıkıştıran Lawson'a da ön kanadındaki kırık nedeniyle pite girme uyarısı yapıldı.

Ertesi tur Drugovich aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bundan ötürü sanal güvenlik aracı çıktı.

Bu periyotta Lawson yeni bir ön kanada geçti ancak son sıraya geriledi. Pourchaire dokuzuncu turda Beckmann'ı zorlasa da, ilk virajda rakibini geride bırakmayı başaramadı. Fakat çok daha iyi bir tempoya sahipti ve ertesi tur Alman pilotu ilk virajda hataya zorlayarak ikinciliği aldı.

Sauber'in genç yeteneği, Beckmann'ı geçmesinin ardından Vips'i peşine takıldı ve rakibini zorlamaya başladı. Guanyu Zhou da üçüncülük için Beckmann'a güzel bir atak yaparak rakibini geride bıraktı.

Tam bu noktada Roy Nissany sekizinci götürdüğü yarışta spin attı ve sanal güvenlik aracına neden oldu. Yarış tekrar başladığında heyecanlı savaşlar kaldığı yerden devam etti.

Pourchaire, Vips'i geçerek liderliği aldı ve peş peşe hızlı turlar atarak farkı açmaya başladı. Vips tempo kaybetmeyi sürdürürken, Zhou ve Robert Shwartzman hemen arkasına geldi.

Çinli sürücü ilk viraja gelirken Vips'i hataya zorladı ve ikinciliği almayı başardı. Vips daha sonra hem Shwartzman hem de Christian Lundgaard'a da geçildi.

Yarışın kalan bölümünde ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Pourchaire, ilk sprint yarışını kazanan isim oldu.

Zhou, sekizinci başladığı yarışta ikinci olarak podyuma çıkarken, bu yılın şanssız ismi Lundgaard üçüncü olarak podyuma çıktı.

Normalde yarışı üçüncü sırada bitiren isim Shwartzman'dı. Fakat pist limitlerini aşması nedeniyle aldığı cezanın ardından altıncı sıraya geriledi.

Şampiyona lideri Oscar Piastri, dördüncü olurken, yaptığı pit stopa rağmen iyi bir yükseliş gerçekleştiren Liam Lawson beşinci oldu.

İlk onu Bent Viscaal, gerilemeye devam eden Vips, Jehan Daruvala ve Beckmann tamamladı.

Boschung yarışı bir tur geride tamamlarken, Lirim Zendeli, Marino Sato, Richard Verschoor, Nissany, Guilherme Samaia, Drugovich, Enzo Fittipaldi ve Ticktum finiş göremediler.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 21 -    
2 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 21 4.300 4.300 4.300
3 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 21 6.900 6.900 2.600
4 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 21 7.600 7.600 0.700
5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 21 9.700 9.700 2.100
6 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 21 10.700 10.700 1.000
7 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 21 11.500 11.500 0.800
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 21 12.700 12.700 1.200
9 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 21 13.100 13.100 0.400
10 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 21 15.200 15.200 2.100
11 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 21 15.600 15.600 0.400
12 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 21 18.800 18.800 3.200
13 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 21 20.300 20.300 1.500
14 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 20 1 lap    
15 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 18 3 laps    
  Japan Marino Sato Italy Trident 16 5 laps    
  Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 10 11 laps    
  Israel Roy Nissany France DAMS 9 12 laps    
  Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 8 13 laps    
  Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 4 17 laps    
  Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 2 19 laps    
  United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 1 20 laps    
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