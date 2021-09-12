F2 Monza: Piastri uzun süre sonra ilk kez kazandı, Zhou ikinci oldu

Formula 2'de pazar günü gerçekleştirilen ana yarışa şampiyona lideri Oscar Piastri ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Şampiyonada ikinci sırada bulunan Guanyu Zhou ise iyi bir startla ikinci sırayı eline geçirdi.

İlk turda Guilherme Samaia arka tarafta spin attı ve sarı bayraklara sebep oldu. Aracı pist üstünde kaldığı için yarışa güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı girdiğinde ilk beş Piastri, Zhou, Liam Lawson, Jehan Daruvala ve Felipe Drugovich şeklindeydi.

Pistin temizlenmesiyle beraber yarış tekrar başladığında, Piastri hatasız bir start alarak liderliğini korumayı başardı. Fakat Lawson harika bir atakla Zhou'yu geçerek ikinciliği eline geçirdi.

Yalnızca birkaç tur sonra piste yeniden güvenlik aracı girdi. Çünkü Juri Vips aniden yavaşladı ve pist üstünde yolda kaldı. O esnada arkadan gelen Dan Ticktum ise kendisine dokundu fakat aracında hasar oluşmadı.

Güvenlik aracı girince Daniel Ticktum, Marino Sato, Christian Lundgaard, Marcus Armstrong ve Alessio Deledda hariç herkes pite girdi. Sato, güvenlik aracı arkasında ikinci giderken bir anda ilk virajda yavaşlayarak aracını kenara çekmek zorunda kaldı. Bu, güvenlik aracı periyodunu uzattı.

Yarış tekrar başladığında Piastri, öndeki isimleri birer birer geçerek henüz pit yapmamış olan Ticktum'un ardına geldi.

Son sekiz ura girerken bu kez Lawson start finiş düzlüğünde yavaşladı ve yolda kaldı. Bu da bir başka güvenlik aracı periyodu daha demekti. Aynı zamanda Ticktum da pite girme ve yeni lastiklere geçme fırsatı buldu.

Güvenlik aracı, bitime altı tur kala çıktı ve o noktada Piastri, Zhou, Theo Pourchaire, Daruvala ve Robert Shwartzman sıralaması vardı.

Zhou, Piastri'ye atak yapmaya çalıştı fakat Fransız sürücü kendisine yanıt verdi ve liderliğini korudu.

Yarışın son iki turuna girerken David Beckmann ve Bent Viscaal temas yaşadılar. Bu temasın ardından iki araçta da hasar oluştu ve yarışa bir kez daha güvenlik aracı girdi.

Yarışın kalan bölümü güvenlik aracı arkasında geçerken, Piastri damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Piastri böylelikle 12 yarış aradan sonra galibiyete ulaştı ve şampiyonada Zhou ile arasındaki puan farkını açmış oldu.

Zhou, üçüncü başladığı yarışta ikinci sırada finiş gördü ve hafta sonunu çifte podyumla tamamladı.

Dan Ticktum, güvenlik aracı arkasında yaptığı pit stopla beraber son bölümde yükselişe geçti ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyumu tamamlayan isim oldu.

Sauber'in genç yeteneği Theo Pourchaire dördüncü olurken, Daruvala beşinci ve Shwartzman altıncı oldu.

İlk onu Richard Verscshoor, Lirim Zendeli, Roy Nissany ve Marcus Armstrong tamamladı.

Normalde Enzo Fittipaldi dokuzuncu olmuşu ancak aldığı zaman cezası nedeniyle 12. sıraya geriledi.

Yarış sonucu: