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FIA F2 / Monza Yarış raporu

F2 Monza: Piastri uzun süre sonra ilk kez kazandı, Zhou ikinci oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 2'de Monza'da gerçekleştirilen ana yarışı Prema Powerteam sürücüsü Oscar Piastri kazandı.

F2 Monza: Piastri uzun süre sonra ilk kez kazandı, Zhou ikinci oldu

Formula 2'de pazar günü gerçekleştirilen ana yarışa şampiyona lideri Oscar Piastri ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Şampiyonada ikinci sırada bulunan Guanyu Zhou ise iyi bir startla ikinci sırayı eline geçirdi.

İlk turda  Guilherme Samaia arka tarafta spin attı ve sarı bayraklara sebep oldu. Aracı pist üstünde kaldığı için yarışa güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı girdiğinde ilk beş Piastri, Zhou, Liam Lawson, Jehan Daruvala ve Felipe Drugovich şeklindeydi.

Pistin temizlenmesiyle beraber yarış tekrar başladığında, Piastri hatasız bir start alarak liderliğini korumayı başardı. Fakat Lawson harika bir atakla Zhou'yu geçerek ikinciliği eline geçirdi.

Yalnızca birkaç tur sonra piste yeniden güvenlik aracı girdi. Çünkü Juri Vips aniden yavaşladı ve pist üstünde yolda kaldı. O esnada arkadan gelen Dan Ticktum ise kendisine dokundu fakat aracında hasar oluşmadı.

Güvenlik aracı girince Daniel Ticktum, Marino Sato, Christian Lundgaard, Marcus Armstrong ve Alessio Deledda hariç herkes pite girdi. Sato, güvenlik aracı arkasında ikinci giderken bir anda ilk virajda yavaşlayarak aracını kenara çekmek zorunda kaldı. Bu, güvenlik aracı periyodunu uzattı.

Yarış tekrar başladığında Piastri, öndeki isimleri birer birer geçerek henüz pit yapmamış olan Ticktum'un ardına geldi. 

Son sekiz ura girerken bu kez Lawson start finiş düzlüğünde yavaşladı ve yolda kaldı. Bu da bir başka güvenlik aracı periyodu daha demekti. Aynı zamanda Ticktum da pite girme ve yeni lastiklere geçme fırsatı buldu.

Güvenlik aracı, bitime altı tur kala çıktı ve o noktada Piastri, Zhou, Theo Pourchaire, Daruvala ve Robert Shwartzman sıralaması vardı.

Zhou, Piastri'ye atak yapmaya çalıştı fakat Fransız sürücü kendisine yanıt verdi ve liderliğini korudu.

Yarışın son iki turuna girerken David Beckmann ve Bent Viscaal temas yaşadılar. Bu temasın ardından iki  araçta da hasar oluştu ve yarışa bir kez daha güvenlik aracı girdi.

Yarışın kalan bölümü güvenlik aracı arkasında geçerken, Piastri damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Piastri böylelikle 12 yarış aradan sonra galibiyete ulaştı ve şampiyonada Zhou ile arasındaki puan farkını açmış oldu.

Zhou, üçüncü başladığı yarışta ikinci sırada finiş gördü ve hafta sonunu çifte podyumla tamamladı.

Dan Ticktum, güvenlik aracı arkasında yaptığı pit stopla beraber son bölümde yükselişe geçti ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyumu tamamlayan isim oldu.

Sauber'in genç yeteneği Theo Pourchaire dördüncü olurken, Daruvala beşinci ve Shwartzman altıncı oldu.

İlk onu Richard Verscshoor, Lirim Zendeli, Roy Nissany ve Marcus Armstrong tamamladı.

Normalde Enzo Fittipaldi dokuzuncu olmuşu ancak aldığı zaman cezası nedeniyle 12. sıraya geriledi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 30 -  
2 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 30 1.000 1.000
3 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 30 1.800 1.800
4 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 30 2.000 2.000
5 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 30 2.400 2.400
6 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 30 2.700 2.700
7 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 30 3.300 3.300
8 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 30 3.500 3.500
9 Israel Roy Nissany France DAMS 30 3.900 3.900
10 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 30 4.400 4.400
11 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 30 5.000 5.000
12 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 30 8.600 8.600
13 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 30 8.700 8.700
14 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 30 10.100 10.100
15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 30 17.000 17.000
  Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 28 2 laps  
  Germany David Beckmann Spain Campos Racing 28 2 laps  
  New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 21 9 laps  
  Italy Alessio Deledda HWA Racelab 14 16 laps  
  Japan Marino Sato Italy Trident 9 21 laps  
  Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 7 23 laps  
  Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 29    
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