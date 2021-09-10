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FIA F2 / Monza Sıralama turları raporu

F2 Monza: Piastri arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 2 şampiyona lideri Oscar Piastri, Monza'da gerçekleştirilen sıralama turlarında arka arkaya ikinci pole pozisyonunu aldı.

F2 Monza: Piastri arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda

Monza'da gerçekleştirilecek Formula 2 yarışları öncesinde sıralama turları, bugün akşam saatlerinde yapıldı ve 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Hava koridorunun epey etkili olduğu pistte, ilk yedi dakika geride kalırken Ralph Boschung 1:32.609 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Bu süre bir süre zirvede kalsa da, Prema sürücüsü Oscar Piastri 1:32.402 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Bu derece, son anlara kadar zirvede kalmaya devam etti.

Seansın son beş dakikalık bölümü epey yoğun geçti ve dereceler daha da gelişti. Ancak şampiyona lideri Piastri, 1:32.199 yaparak seansı ilk sırada tamamladı ve arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Jehan Daruvala seansı, Piastri'nin 0.041 saniye gerisinde ikinci sırada tamamlarken, yakın geçen seansta şampiyonada ikinci sırada bulunan Guanyu Zhou 0.057 saniye geride üçüncü oldu.

Böylelikle ilk üç sadece 0.057 saniye içinde dizilmiş oldu.

Hitech Grand Prix sürücüsü Liam Lawson sadece 0.184 saniye geride kalmasının ardından dördüncü olurken, Felipe Drugovich beşinci, Boschung altıncı ve Theo Pourchaire son bölümdeki turuyla yedinci oldu.

İlk onu antrenmanların e n hızlı ismi olan Dan Ticktum, Juri Vips ve David Beckmann tamamladı.

Robert Shwartzman, takım arkadaşı Piastri'nin 0.7 saniye gerisinde kalmasının ardından ancak12. olurken, kariyerinin ilk F2 sıralama turlarına katılan Enzo Fittipaldi 13. ve Christian Lundgaard ise ancak 19. olabildi.

Formula 2 sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 12 1'32.199  
2 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 12 1'32.240 0.041
3 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'32.256 0.057
4 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 12 1'32.383 0.184
5 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'32.409 0.210
6 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 12 1'32.553 0.354
7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 12 1'32.586 0.387
8 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 12 1'32.641 0.442
9 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 12 1'32.675 0.476
10 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 12 1'32.699 0.500
11 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 12 1'32.885 0.686
12 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 12 1'32.942 0.743
13 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 13 1'32.965 0.766
14 Japan Marino Sato Italy Trident 12 1'33.023 0.824
15 Israel Roy Nissany France DAMS 12 1'33.031 0.832
16 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 12 1'33.043 0.844
17 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 13 1'33.054 0.855
18 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 12 1'33.080 0.881
19 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 12 1'33.155 0.956
20 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 12 1'33.193 0.994
21 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 13 1'33.478 1.279
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 12 1'34.194 1.995
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