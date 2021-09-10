F2 Monza: Piastri arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda

Monza'da gerçekleştirilecek Formula 2 yarışları öncesinde sıralama turları, bugün akşam saatlerinde yapıldı ve 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Hava koridorunun epey etkili olduğu pistte, ilk yedi dakika geride kalırken Ralph Boschung 1:32.609 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi.

Bu süre bir süre zirvede kalsa da, Prema sürücüsü Oscar Piastri 1:32.402 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Bu derece, son anlara kadar zirvede kalmaya devam etti.

Seansın son beş dakikalık bölümü epey yoğun geçti ve dereceler daha da gelişti. Ancak şampiyona lideri Piastri, 1:32.199 yaparak seansı ilk sırada tamamladı ve arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Jehan Daruvala seansı, Piastri'nin 0.041 saniye gerisinde ikinci sırada tamamlarken, yakın geçen seansta şampiyonada ikinci sırada bulunan Guanyu Zhou 0.057 saniye geride üçüncü oldu.

Böylelikle ilk üç sadece 0.057 saniye içinde dizilmiş oldu.

Hitech Grand Prix sürücüsü Liam Lawson sadece 0.184 saniye geride kalmasının ardından dördüncü olurken, Felipe Drugovich beşinci, Boschung altıncı ve Theo Pourchaire son bölümdeki turuyla yedinci oldu.

İlk onu antrenmanların e n hızlı ismi olan Dan Ticktum, Juri Vips ve David Beckmann tamamladı.

Robert Shwartzman, takım arkadaşı Piastri'nin 0.7 saniye gerisinde kalmasının ardından ancak12. olurken, kariyerinin ilk F2 sıralama turlarına katılan Enzo Fittipaldi 13. ve Christian Lundgaard ise ancak 19. olabildi.

Formula 2 sıralama turları sonucu: