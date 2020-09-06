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FIA F2 / Monza / Son dakika

F2 Monza: İkinci yarışta zafer Ticktum'un, Tsunoda sorun yaşadı

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F2 Monza: İkinci yarışta zafer Ticktum'un, Tsunoda sorun yaşadı
Ekleyen:
, Editör

Monza'da gerçekleştirilen ikinci Formula 2 yarışında zafer Dan Ticktum'un oldu.

Dünkü yarışı sekizinci sırada tamamlamasının ardından bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayan Dan Ticktum, yarışı baştan sona üstün götürmeyi başardı ve galibiyete uzanan isim oldu.

Ticktum, yarışın ilk turundan itibaren hatasız bir sürüş ortaya koydu ve arkasındaki isimlerin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Bu hatasız sürüş de kendisine birincilik ve 15 puan getirdi.

İkincilik mücadelesi ise oldukça yakın geçti. Louis Deletraz, bir noktada ikinci sıradaydı ancak Callum Ilott kendisini geçerek ikinciliği almayı başardı.

Sonrasında Deletraz, Ilottt, Lundgaard ve Mick Schumacher arasında ikincilik mücadelesi oldu. Sürücüler birbirlerine yakın gittiler ancak bu grupta çok fazla geçiş olmadı.

Ilott, son turlarda Lundgaard'ın baskısına rağmen damalı bayrağı ikinci sırada görerek hafta sonunu podyumla kapattı.

Lundgaard, yarışın başında Schumacher'e geçilse de, sonrasında Alman pilotun hatasından faydalandı ve bir sıra yükseldi. Sonrasında Deletraz'ı da geçerek damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Lundgaard bu sonuçla hafta sonunu çifte podyumla kapatmış oldu.

Christian Lundgaard, ART Grand Prix

Christian Lundgaard, ART Grand Prix

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dünün yıldızı Schumacher, sekizinci sıradan başladığı yarışta, yine iyi bir yarış çıkardı. Schumacher, iyi bir ilk birkaç tur geçirip dördüncü sıraya çıkmayı başardı, ancak Guan Yu Zhou'nun baskısı altındayken ilk virajda blokaj yaşadı ve pist dışına taştı.

Sonrasında temposunu koruyarak Deletraz'ı geçti ve dördüncü oldu.

Deletraz, gerilemekten kurtulamadığı yarışta beşinci olurken, bu hafta sonundan istediği sonuçları alamayan Robert Shwartzman altıncı oldu.

Jehan Daruvala yarışı yedinci bitiren isimdi, Jack Aitken ilk turlarda Luca Ghiotto ile temas yaşayınca sekizinci sırada finiş gördü.

İlk onu Nikita Mazepin ve Juri Vips tamamladı.

Yarışta iki önemli olay da yaşandı. Yuki Tsunoda, ilk turların ardından yavaşlayan aracıyla pite geri dönmek zorunda kaldı. Sonrasında yarışa geri döndü ancak bir tur geride kaldı. Buna rağmen Japon sürücü, yarışın en hızlı turunu attı.

Zhou da yine Schumacher'i geçtikten hemen sonra mekanik bir arıza ile yolda kaldı.

Ghiotto ise Aitken ile yaşadığı temasın ardından ön kanadını kırınca pite girmek zorunda kaldı ve günü puansız kapattı.

Şimdi şampiyonada Ilott'un 146 puanla üstünlüğü bulunuyor. Schumacher topladığı puanların ardından 141 puanla ikinci sıraya çıkmış durumda. Robert Shwartzman ise, lider geldiği İtalya'dan 138 puanla üçüncü sırada ayrılıyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Ara
1 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS -  
2 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 4.600 4.600
3 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 5.200 0.600
4 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 6.600 1.400
5 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 7.000 0.400
6 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 7.300 0.300
7 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 10.900 3.600
8 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 16.900 6.000
9 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 18.700 1.800
10 Estonia Jüri Vips France DAMS 19.600 0.900
11 Israel Roy Nissany Italy Trident 30.800 11.200
12 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 31.000 0.200
13 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 32.300 1.300
14 Japan Marino Sato Italy Trident 33.100 0.800
15 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 41.700 8.600
16 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing .000 18.300
17 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1 lap  
18 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1 lap  
19 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1 lap  
  Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 5 laps  
  Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 6 laps  
  China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 8 laps  
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Monza zaferi, Schumacher'e F2 şampiyonluğu için momentum kazandırdı

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Seri FIA F2
Etkinlik Monza
Editör Kemal Şengül

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