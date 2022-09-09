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FIA F2 / Monza Sıralama turları raporu

F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi

Formula 2 Monza sıralama turlarında pole pozisyonu Jack Doohan'a gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi
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Formula 2'de sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve Kasım ayında Abu Dabi'deki final yarışı öncesinde bu hafta sonu sondan 2. yarış olan Monza yarışı var. Şampiyona lideri Felipe Drugovich, bu hafta sonu büyük bir hayal kırıklığı yaşamaması durumunda şampiyonluğunu garantileyebilir. 

Gün içerisinde gerçekleştirilen tek antrenman seansında en hızlı isim Juri Vips olmuştu. Her zaman olduğu gibi tek antrenman seansının ardından sıralama turlarına geçildi ve 30 dakikalık seans başladı. 

Antrenman raporu :

Seansın ilk 15 dakikalık yarısındaki ilk denemelerin ardından Jack Doohan 1:31.965'lik derecesiyle zirvedeydi. Onun 0.053 saniye arkasında ise Juri Vips yer almaktaydı. Logan Sargeant, Theo Pourchaire, Liam Lawson ise ilk 6'yı tamamladılar. 

Bitime 8 dakika kala pilotlar son denemeler için piste çıktılar. Pilotlar turlarını tamamladıkça liderlik birçok kez el değiştirdi ama Doohan derecesini 1:31. 641'e indirerek ilk sırasını korudu. Liam Lawson ikinci, Marcus Armstrong ise üçüncü sıraya yükseldiler. 

Ancak hâlâ son haklar bulunuyordu. Ayumu Iwasa, son turuna başlayan ilk isimdi ve pole'ü alabilecek bir turla geliyordu ancak Japon pilot, son virajda aracın arkasını kaybederek bariyerlere çarptı ve belki de pole pozisyonunu kaybetti. Neyse ki Iwasa'nın durumu iyiydi. 

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıkınca kimse derecesini geliştiremedi ve pole pozisyonu Doohan'a gitmiş oldu. Adı Alpine F1 koltuğu ile anılan genç yetenek, bu sezonki 3. pole pozisyonunu almış oldu ve 2 ekstra puanı hanesine yazdırdı. 

Liam Lawson ikinci en hızlı zamanı kaydederken, Marcus Armstrong üçüncü oldu. Yarın şampiyonluğunu ilan etme şansı olan Drugovich ise dördüncü sırayı aldı. 

Hollanda'da podyuma çıkan Richard Verschoor beşinci en hızlı isim olurken, Jehan Daruvala Prema'nın evinde 6. oldu. 

Son virajda kaza yaparak kırmızı bayraklara neden olan Iwasa 7. sırayı alırken; Juri Vips, Logan Sargeant, Frederik Vesti ilk 10'u tamamaldılar. 

Şampiyonluk mücadelesi veren Theo Pourchaire, kırmızı bayraklar çıkmadan önce temiz bir tur atamadı ve 14. sırada yer alıyordu. Fransız pilot, son turunda oldukça hızlı derecelerle geliyordu ancak kırmızı bayraktan dolayı turunu bırakmak zorunda kaldı ve 14. olabildi. 

Pourchaire, yarın Drugovich'in şampiyonluğunu ilan etmemesi için artık Brezilyalı pilotun hata yapmasını bekleyecek. 

F2 Monza hafta sonu, yarın TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek sprint yarış ile devam edecek. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 13 1'31.641     227.570
2 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 12 1'31.767 0.126 0.126 227.258
3 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 12 1'31.834 0.193 0.067 227.092
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 14 1'31.845 0.204 0.011 227.065
5 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 14 1'31.859 0.218 0.014 227.030
6 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 11 1'31.882 0.241 0.023 226.973
7 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 12 1'31.920 0.279 0.038 226.879
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 12 1'31.969 0.328 0.049 226.759
9 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 13 1'32.023 0.382 0.054 226.625
10 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 14 1'32.027 0.386 0.004 226.616
11 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'32.192 0.551 0.165 226.210
12 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'32.348 0.707 0.156 225.828
13 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 14 1'32.352 0.711 0.004 225.818
14 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 13 1'32.424 0.783 0.072 225.642
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 11 1'32.452 0.811 0.028 225.574
16 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 13 1'32.455 0.814 0.003 225.567
17 Australia Calan Williams Italy Trident 14 1'32.652 1.011 0.197 225.087
18 Italy Luca Ghiotto France DAMS 14 1'32.854 1.213 0.202 224.597
19 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 11 1'32.913 1.272 0.059 224.455
20 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 14 1'33.195 1.554 0.282 223.775
21 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 12 1'33.345 1.704 0.150 223.416
22 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 13 1'33.625 1.984 0.280 222.748
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