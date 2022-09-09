F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi

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Formula 2'de sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve Kasım ayında Abu Dabi'deki final yarışı öncesinde bu hafta sonu sondan 2. yarış olan Monza yarışı var. Şampiyona lideri Felipe Drugovich, bu hafta sonu büyük bir hayal kırıklığı yaşamaması durumunda şampiyonluğunu garantileyebilir.

Gün içerisinde gerçekleştirilen tek antrenman seansında en hızlı isim Juri Vips olmuştu. Her zaman olduğu gibi tek antrenman seansının ardından sıralama turlarına geçildi ve 30 dakikalık seans başladı.

Antrenman raporu : F2 Monza: Antrenmanların lideri Vips

Seansın ilk 15 dakikalık yarısındaki ilk denemelerin ardından Jack Doohan 1:31.965'lik derecesiyle zirvedeydi. Onun 0.053 saniye arkasında ise Juri Vips yer almaktaydı. Logan Sargeant, Theo Pourchaire, Liam Lawson ise ilk 6'yı tamamladılar.

Bitime 8 dakika kala pilotlar son denemeler için piste çıktılar. Pilotlar turlarını tamamladıkça liderlik birçok kez el değiştirdi ama Doohan derecesini 1:31. 641'e indirerek ilk sırasını korudu. Liam Lawson ikinci, Marcus Armstrong ise üçüncü sıraya yükseldiler.

Ancak hâlâ son haklar bulunuyordu. Ayumu Iwasa, son turuna başlayan ilk isimdi ve pole'ü alabilecek bir turla geliyordu ancak Japon pilot, son virajda aracın arkasını kaybederek bariyerlere çarptı ve belki de pole pozisyonunu kaybetti. Neyse ki Iwasa'nın durumu iyiydi.

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıkınca kimse derecesini geliştiremedi ve pole pozisyonu Doohan'a gitmiş oldu. Adı Alpine F1 koltuğu ile anılan genç yetenek, bu sezonki 3. pole pozisyonunu almış oldu ve 2 ekstra puanı hanesine yazdırdı.

Liam Lawson ikinci en hızlı zamanı kaydederken, Marcus Armstrong üçüncü oldu. Yarın şampiyonluğunu ilan etme şansı olan Drugovich ise dördüncü sırayı aldı.

Hollanda'da podyuma çıkan Richard Verschoor beşinci en hızlı isim olurken, Jehan Daruvala Prema'nın evinde 6. oldu.

Son virajda kaza yaparak kırmızı bayraklara neden olan Iwasa 7. sırayı alırken; Juri Vips, Logan Sargeant, Frederik Vesti ilk 10'u tamamaldılar.

Şampiyonluk mücadelesi veren Theo Pourchaire, kırmızı bayraklar çıkmadan önce temiz bir tur atamadı ve 14. sırada yer alıyordu. Fransız pilot, son turunda oldukça hızlı derecelerle geliyordu ancak kırmızı bayraktan dolayı turunu bırakmak zorunda kaldı ve 14. olabildi.

Pourchaire, yarın Drugovich'in şampiyonluğunu ilan etmemesi için artık Brezilyalı pilotun hata yapmasını bekleyecek.

F2 Monza hafta sonu, yarın TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek sprint yarış ile devam edecek.

Seans sonucu: