Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!
FIA F2 / Monza Yarış raporu

F2 Monza: Daruvala kazandı, birçok favori yarış dışı

Zamansız gelen bir güvenlik aracı nedeniyle liderlerin yara aldığı yarışta çok iyi bir pit stop yaparak liderliğe yükselen Jehan Daruvala bu sene ilk kez galibiyete ulaştı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F2 Monza: Daruvala kazandı, birçok favori yarış dışı
Haberi dinle

Hemen kırmızı bayrak öncesi pit stop yapan ve kendini liderlikte bulan Daruvala yarışın yeniden başlamasıyla birlikte liderliğini korudu ve sezonun ilk galibiyetine ulaştı -bu, Hint pilotun ilk ana yarış galibiyetiydi. 

Yarış epey olaylı başladı. Pole pozisyonundan başlayan Jack Doohan iyi bir start alamadı ve 6-7 sıra kaybetti, bu sırada iyi bir start alan Liam Lawson liderliğe yükseldi.

İlk şikanda frenajı kaçıran ve şikanı keserek piste dönen Ralph Boschung bu esnada ani bir hareket yaparak Theo Pourchaire'e çarptı. Bu iki ismin yanı sıra kazaya karışan Ollie Caldwell ve bir yarış ceza alan Roy Nissany yerine F2'ye dönen Luca Ghiotto da yarışa veda ettiler.

Aynı tur, hemen sonraki şikanda ise yarışın asıl büyük olayı yaşandı diyebiliriz. Kaybettiği sıraları geri almaya çalışan Doohan, Daruvala'nın frenaj esnasında yön değiştirmesi sonrası hemen sağındaki Logan Sargeant ile temas yaşadı. Temasın ardından Sargeant hemen orada yarış dışı kalırken Doohan pite döndü -ancak o da yarışa devam edemedi.

Altı aracın yarış dışı kaldığı ilk turun ardından güvenlik aracı piste girerken ön grupta Lawson-Felipe Drugovich-Juri Vips sıralaması oluştu.

Güvenlik aracı yaklaşık 3 tur sonra pite döndü ve yarış yeniden başladı, ancak 8.turda Calan Williams'ın Ascari şikanında David Beckmann ile temas yaşayıp duvara girmesinin ardından güvenlik aracı yeniden piste girdi -bir tur sonra ise kırmızı bayrak çıktı.

Kırmızı bayrak çıkmadan önce iki pilot hariç herkes zorunlu pit stoplarını yapmıştı: Richard Verschoor ve Marino Sato. En avantajlı isim ise ilk bölümü uzatması sayesinde güvenlik aracından faydalanıp üçüncülüğe kadar yükselen Daruvala oldu.

Yarış yeniden başlamadan önce Marcus Armstrong'a 10 saniye zaman cezası geldi, nitekim Avustralyalı pilot pite son saniye gelmeye karar vermiş, bu nedenle de pit girişini kesmek zorunda kalmıştı.

Lawson led early on but was unable to pit when the SC first came out, which cycled Daruvala to the front

Lawson led early on but was unable to pit when the SC first came out, which cycled Daruvala to the front

Photo by: Red Bull Content Pool

Yarış Verschoor-Sato-Daruvala sıralamasıyla yeniden başlarken ilk bölümlerde liderliği ele geçiren Lawson kendini 10. sırada buldu.

Lastikleri biten ve 18. turda Daruvala'ya geçilen Sato iki tur sonra pite girdi. 25. turda ise Verschoor pite girdi, böylece Hint sürücü liderliğe yükseldi.

Kalan beş turda herhangi bir baskı altında kalmayan Daruvala damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun ilk zaferine ulaştı. Frederik Vesti 1.9 saniye geride ikinci oldu ve bu hafta sonu ikinci kez podyuma çıktı. Podyumu tamamlayan isim ise Ayumu Iwasa oldu.

İyi bir sonuca ihtiyacı olan Enzo Fittipaldi dördüncü, grid prosedürlerine uymadığı için pitten geçme cezası alan Dennis Hauger beşinci, Beckmann ise altıncıydı. 

Güvenlik aracından etkilenen Drugovich yedinci, arka arkaya ikinci kez puan alan Amaury Cordeel sekizinci oldu. İlk 10 sırayı Clement Novalak ve Verschoor tamamladı.

Gerileyen Lawson'ın yarışı yeniden start esnasında daha da kötüye gitti. Vips'in teması sonucu spin atan ve ön kanadı hasar gören Lawson siyah-turuncu bayrak ile pite çağırılırken, Vips ise 10 saniye dur-kalk cezası aldı.

Vips cezaya rağmen 11. olurken uzun bir süre podyum pozisyonunda kalan Sato 12, Armstrong 13, Lawson ise 14. sıradaydı.

Dünkü start kazasında hafif yaralanan Tatiana Calderon ise doktor tavsiyesi üzerine bugün piste çıkmadı.

F2 Monza ana yarış sonuç tablosu

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 India Jehan Daruvala
Italy Prema Powerteam 1:06'39.193
2 Denmark Frederik Vesti
France ART Grand Prix 1:06'41.163 1.970
3 Japan Ayumu Iwasa
France DAMS 1:06'44.931 5.738
4 Brazil Enzo Fittipaldi
Czech Republic Charouz Racing System 1:06'45.684 6.491
5 Norway Dennis Hauger
Italy Prema Powerteam 1:06'46.442 7.249
6 Germany David Beckmann
Netherlands Van Amersfoort Racing 1:06'46.994 7.801
7 Brazil Felipe Drugovich
Netherlands MP Motorsport 1:06'49.695 10.502
8 Belgium Amaury Cordeel
Netherlands Van Amersfoort Racing 1:06'51.931 12.738
9 France Clement Novalak
Netherlands MP Motorsport 1:07'07.143 27.950
10 Netherlands Richard Verschoor
Italy Trident 1:07'14.377 35.184
11 Estonia Jüri Vips
United Kingdom Hitech Racing 1:07'24.885 45.692
12 Japan Marino Sato
United Kingdom UNI Virtuosi 1:07'26.715 47.522
13 New Zealand Marcus Armstrong
United Kingdom Hitech Racing 1:07'33.911 54.718
14 New Zealand Liam Lawson
United Kingdom Carlin 1:08'10.727 1'31.534
15 Australia Calan Williams
Italy Trident 24 laps
16 Australia Jack Doohan
United Kingdom UNI Virtuosi 29 laps
17 United States Logan Sargeant
United Kingdom Carlin 30 laps
18 France Théo Pourchaire
France ART Grand Prix 30 laps
19 Italy Luca Ghiotto
France DAMS 30 laps
20 Switzerland Ralph Boschung
Spain Campos Racing 30 laps
21 United Kingdom Olli Caldwell
Spain Campos Racing 30 laps
22 Colombia Tatiana Calderon
Czech Republic Charouz Racing System 30 laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!
Önceki haber

F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!

Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Misano MotoGP yarışında liderlerin hızı Miller'ın 'gözünü korkutmuş'
MotoGP

Misano MotoGP yarışında liderlerin hızı Miller'ın 'gözünü korkutmuş'

Rins, Misano antrenmanlarında pist görevlisiyle yaşadığı olayı açıkladı San Marino GP
MotoGP

Rins, Misano antrenmanlarında pist görevlisiyle yaşadığı olayı açıkladı

Marc Marquez, Misano testiyle MotoGP'ye dönmeyi planlıyor San Marino GP
MotoGP

Marc Marquez, Misano testiyle MotoGP'ye dönmeyi planlıyor

Son Haberler

F2 Monza: Daruvala kazandı, birçok favori yarış dışı
FIA F2 FIA F2

F2 Monza: Daruvala kazandı, birçok favori yarış dışı

Zamansız gelen bir güvenlik aracı nedeniyle liderlerin yara aldığı yarışta çok iyi bir pit stop yaparak liderliğe yükselen Jehan Daruvala bu sene ilk kez galibiyete ulaştı.

F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!
FIA F2 FIA F2

F2 Monza: Sprint yarışı Vips kazandı, Drugovich şampiyonluğunu ilan etti!

Formula 2 Monza hafta sonunda sprint yarışı Juri Vips kazanırken, Felipe Drugovich şampiyonluğunu ilan etti.

F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi
FIA F2 FIA F2

F2 Monza: Doohan pole'de, Pourchaire sadece 14. olabildi

Formula 2 Monza sıralama turlarında pole pozisyonu Jack Doohan'a gitti.

F2 Monza: Antrenmanların lideri Vips
FIA F2 FIA F2

F2 Monza: Antrenmanların lideri Vips

Hitech Grand Prix pilotu Juri Vips, Monza'daki antrenman turlarını zirvede tamamladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.