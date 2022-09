F2 Monza: Daruvala kazandı, birçok favori yarış dışı

Hemen kırmızı bayrak öncesi pit stop yapan ve kendini liderlikte bulan Daruvala yarışın yeniden başlamasıyla birlikte liderliğini korudu ve sezonun ilk galibiyetine ulaştı -bu, Hint pilotun ilk ana yarış galibiyetiydi.

Yarış epey olaylı başladı. Pole pozisyonundan başlayan Jack Doohan iyi bir start alamadı ve 6-7 sıra kaybetti, bu sırada iyi bir start alan Liam Lawson liderliğe yükseldi.

İlk şikanda frenajı kaçıran ve şikanı keserek piste dönen Ralph Boschung bu esnada ani bir hareket yaparak Theo Pourchaire'e çarptı. Bu iki ismin yanı sıra kazaya karışan Ollie Caldwell ve bir yarış ceza alan Roy Nissany yerine F2'ye dönen Luca Ghiotto da yarışa veda ettiler.

Aynı tur, hemen sonraki şikanda ise yarışın asıl büyük olayı yaşandı diyebiliriz. Kaybettiği sıraları geri almaya çalışan Doohan, Daruvala'nın frenaj esnasında yön değiştirmesi sonrası hemen sağındaki Logan Sargeant ile temas yaşadı. Temasın ardından Sargeant hemen orada yarış dışı kalırken Doohan pite döndü -ancak o da yarışa devam edemedi.

Altı aracın yarış dışı kaldığı ilk turun ardından güvenlik aracı piste girerken ön grupta Lawson-Felipe Drugovich-Juri Vips sıralaması oluştu.

Güvenlik aracı yaklaşık 3 tur sonra pite döndü ve yarış yeniden başladı, ancak 8.turda Calan Williams'ın Ascari şikanında David Beckmann ile temas yaşayıp duvara girmesinin ardından güvenlik aracı yeniden piste girdi -bir tur sonra ise kırmızı bayrak çıktı.

Kırmızı bayrak çıkmadan önce iki pilot hariç herkes zorunlu pit stoplarını yapmıştı: Richard Verschoor ve Marino Sato. En avantajlı isim ise ilk bölümü uzatması sayesinde güvenlik aracından faydalanıp üçüncülüğe kadar yükselen Daruvala oldu.

Yarış yeniden başlamadan önce Marcus Armstrong'a 10 saniye zaman cezası geldi, nitekim Avustralyalı pilot pite son saniye gelmeye karar vermiş, bu nedenle de pit girişini kesmek zorunda kalmıştı.

Lawson led early on but was unable to pit when the SC first came out, which cycled Daruvala to the front

