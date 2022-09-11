F2 Monza: Daruvala kazandı, birçok favori yarış dışı

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Hemen kırmızı bayrak öncesi pit stop yapan ve kendini liderlikte bulan Daruvala yarışın yeniden başlamasıyla birlikte liderliğini korudu ve sezonun ilk galibiyetine ulaştı -bu, Hint pilotun ilk ana yarış galibiyetiydi.

Yarış epey olaylı başladı. Pole pozisyonundan başlayan Jack Doohan iyi bir start alamadı ve 6-7 sıra kaybetti, bu sırada iyi bir start alan Liam Lawson liderliğe yükseldi.

İlk şikanda frenajı kaçıran ve şikanı keserek piste dönen Ralph Boschung bu esnada ani bir hareket yaparak Theo Pourchaire'e çarptı. Bu iki ismin yanı sıra kazaya karışan Ollie Caldwell ve bir yarış ceza alan Roy Nissany yerine F2'ye dönen Luca Ghiotto da yarışa veda ettiler.

Aynı tur, hemen sonraki şikanda ise yarışın asıl büyük olayı yaşandı diyebiliriz. Kaybettiği sıraları geri almaya çalışan Doohan, Daruvala'nın frenaj esnasında yön değiştirmesi sonrası hemen sağındaki Logan Sargeant ile temas yaşadı. Temasın ardından Sargeant hemen orada yarış dışı kalırken Doohan pite döndü -ancak o da yarışa devam edemedi.

Altı aracın yarış dışı kaldığı ilk turun ardından güvenlik aracı piste girerken ön grupta Lawson-Felipe Drugovich-Juri Vips sıralaması oluştu.

Güvenlik aracı yaklaşık 3 tur sonra pite döndü ve yarış yeniden başladı, ancak 8.turda Calan Williams'ın Ascari şikanında David Beckmann ile temas yaşayıp duvara girmesinin ardından güvenlik aracı yeniden piste girdi -bir tur sonra ise kırmızı bayrak çıktı.

Kırmızı bayrak çıkmadan önce iki pilot hariç herkes zorunlu pit stoplarını yapmıştı: Richard Verschoor ve Marino Sato. En avantajlı isim ise ilk bölümü uzatması sayesinde güvenlik aracından faydalanıp üçüncülüğe kadar yükselen Daruvala oldu.

Yarış yeniden başlamadan önce Marcus Armstrong'a 10 saniye zaman cezası geldi, nitekim Avustralyalı pilot pite son saniye gelmeye karar vermiş, bu nedenle de pit girişini kesmek zorunda kalmıştı.

Lawson led early on but was unable to pit when the SC first came out, which cycled Daruvala to the front Photo by: Red Bull Content Pool

Yarış Verschoor-Sato-Daruvala sıralamasıyla yeniden başlarken ilk bölümlerde liderliği ele geçiren Lawson kendini 10. sırada buldu.

Lastikleri biten ve 18. turda Daruvala'ya geçilen Sato iki tur sonra pite girdi. 25. turda ise Verschoor pite girdi, böylece Hint sürücü liderliğe yükseldi.

Kalan beş turda herhangi bir baskı altında kalmayan Daruvala damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun ilk zaferine ulaştı. Frederik Vesti 1.9 saniye geride ikinci oldu ve bu hafta sonu ikinci kez podyuma çıktı. Podyumu tamamlayan isim ise Ayumu Iwasa oldu.

İyi bir sonuca ihtiyacı olan Enzo Fittipaldi dördüncü, grid prosedürlerine uymadığı için pitten geçme cezası alan Dennis Hauger beşinci, Beckmann ise altıncıydı.

Güvenlik aracından etkilenen Drugovich yedinci, arka arkaya ikinci kez puan alan Amaury Cordeel sekizinci oldu. İlk 10 sırayı Clement Novalak ve Verschoor tamamladı.

Gerileyen Lawson'ın yarışı yeniden start esnasında daha da kötüye gitti. Vips'in teması sonucu spin atan ve ön kanadı hasar gören Lawson siyah-turuncu bayrak ile pite çağırılırken, Vips ise 10 saniye dur-kalk cezası aldı.

Vips cezaya rağmen 11. olurken uzun bir süre podyum pozisyonunda kalan Sato 12, Armstrong 13, Lawson ise 14. sıradaydı.

Dünkü start kazasında hafif yaralanan Tatiana Calderon ise doktor tavsiyesi üzerine bugün piste çıkmadı.

F2 Monza ana yarış sonuç tablosu