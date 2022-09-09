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FIA F2 / Monza Haberler

F2 Monza: Antrenmanların lideri Vips

Hitech Grand Prix pilotu Juri Vips, Monza'daki antrenman turlarını zirvede tamamladı.

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F2 Monza: Antrenmanların lideri Vips
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Monza'da gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi ve Formula 2 antrenman seansı bundan ötürü kuru zeminde gerçekleştirildi.

Pistte yer yer ıslak bölümler olduğu için sürücüler başlangıçta risk almamayı seçtiler. Son 20 dakikaya girilirken pist hareketlenmeye başladı ve peş peşe hızlı turlar geldi.

Juri Vips 1:34.003'lük turuyla liderliği alırken, dereceler 1:34'ün altına inmeye başladı ve Liam Lawson 1:33.314'le liderliğe yükseldi.

Bitime dört dakika kala önce Theo Pourchaire sonra da Juri Vips'ten harika turlar geldi ve Vips 1:32.533'le liderliğe yükseldi.

Genç sürücü saniyeler sonra bu turu 1:32.337'e çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ralph Boschung'un 0.313 saniye geride ikinci olduğu seansta Marcus Armstrong 0.385 saniye geride üçüncü ve Theo Pourchaire 0.470 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Richard Verschoor tamamlarken, Felipe Drugovich, Frederik Vesti ve Liam Lawson ilk sekiz sırada yer aldılar.

Jehan Daruvala, Prema ile dokuzuncu, Dennis Hauger ise 10. oldu.

Seans içerisinde kaza yapan kimse yoktu fakat Clement Novalak bir kez spin attı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 18 1'32.337  
2 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 20 1'32.650 0.313
3 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 18 1'32.722 0.385
4 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 17 1'32.807 0.470
5 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 17 1'32.842 0.505
6 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 20 1'32.897 0.560
7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 18 1'32.901 0.564
8 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 17 1'32.975 0.638
9 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 14 1'33.022 0.685
10 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 14 1'33.100 0.763
11 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 15 1'33.146 0.809
12 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 16 1'33.189 0.852
13 Italy Luca Ghiotto France DAMS 20 1'33.287 0.950
14 Australia Calan Williams Italy Trident 18 1'33.376 1.039
15 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 17 1'33.567 1.230
16 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 20 1'33.584 1.247
17 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 16 1'33.673 1.336
18 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 18 1'33.748 1.411
19 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 17 1'33.850 1.513
20 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 22 1'34.019 1.682
21 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 18 1'34.249 1.912
22 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 16 1'35.093 2.756
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