F2 Monza: Antrenmanların lideri Vips

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Monza'da gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi ve Formula 2 antrenman seansı bundan ötürü kuru zeminde gerçekleştirildi.

Pistte yer yer ıslak bölümler olduğu için sürücüler başlangıçta risk almamayı seçtiler. Son 20 dakikaya girilirken pist hareketlenmeye başladı ve peş peşe hızlı turlar geldi.

Juri Vips 1:34.003'lük turuyla liderliği alırken, dereceler 1:34'ün altına inmeye başladı ve Liam Lawson 1:33.314'le liderliğe yükseldi.

Bitime dört dakika kala önce Theo Pourchaire sonra da Juri Vips'ten harika turlar geldi ve Vips 1:32.533'le liderliğe yükseldi.

Genç sürücü saniyeler sonra bu turu 1:32.337'e çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ralph Boschung'un 0.313 saniye geride ikinci olduğu seansta Marcus Armstrong 0.385 saniye geride üçüncü ve Theo Pourchaire 0.470 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Richard Verschoor tamamlarken, Felipe Drugovich, Frederik Vesti ve Liam Lawson ilk sekiz sırada yer aldılar.

Jehan Daruvala, Prema ile dokuzuncu, Dennis Hauger ise 10. oldu.

Seans içerisinde kaza yapan kimse yoktu fakat Clement Novalak bir kez spin attı.

Seans sonucu: