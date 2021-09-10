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FIA F2 / Monza Antrenman raporu

F2 Monza: Antrenmanların en hızlısı Ticktum

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Monza'da gerçekleştirilen FIA Formula 2 antrenman seansında en hızlı isim Carlin sürücüsü Dan Ticktum oldu.

F2 Monza: Antrenmanların en hızlısı Ticktum

Formula 2'de uzun ara sona erdi ve sezon, bu hafta sonu yapılacak İtalya yarışlarıyla birlikte devam edecek.

Hafta sonu, bugün gerçekleştirilen antrenman seansıyla başladı ve 45 dakikalık seans, sıcak bir havada gerçekleştirildi.

Seansın ilk 15 dakikasının ardından Carlin pilotu Daniel Ticktum 1:33.189'la liderdi. Daha sonra bu dereceyi 1:33.042'ye indirdi.

Son 12 dakikaya girerken DAMS pilotu Roy Nissany motor patlattı ve dumanlar çıkaran aracıyla beraber son sektörde yolda kaldı. Bunun üzerine sanal güvenlik aracı çıktı ve pist temizlendi.

Seans tekrar başladığında, ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Ticktum ilk antrenman seansının en hızlı isim oldu.

Sauber'in genç yeteneği Theo Pourchaire, 0.225 saniye geride ikinci olurken, Carlin'den Jehan Daruvala 0.233 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle üç pilot sadece 0.2 saniye içinde dizilmiş oldu.

Bu hafta sonu Campos Racing ile piste çıkan David Beckmann dördüncü olarak hafta sonuna iyi başlarken, şampiyona lideri Oscar Piastri beşinci ve Marino Sato altıncı oldu.

İlk onu Christian Lundgaard, Bent Viscaal, Richard Verschoor ve Liam Lawson tamamladı.

Juri Vips, Hitech ile ancak 11. olurken, Guanyu Zhou 13. ve Robert Shwatzman 18. oldu.

Bu hafta sonu Charouz Racing System ile ilk Formula 2 yarışına katılacak Enzo Fittipaldi ise 1.6 saniye geride son sırada yer aldı.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 21 1'33.042  
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 20 1'33.267 0.225
3 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 20 1'33.275 0.233
4 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 21 1'33.409 0.367
5 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 19 1'33.425 0.383
6 Japan Marino Sato Italy Trident 20 1'33.504 0.462
7 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 20 1'33.508 0.466
8 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 20 1'33.662 0.620
9 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 19 1'33.683 0.641
10 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 19 1'33.721 0.679
11 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 19 1'33.781 0.739
12 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 18 1'33.785 0.743
13 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 19 1'33.840 0.798
14 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 20 1'33.892 0.850
15 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 18 1'33.927 0.885
16 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 19 1'34.052 1.010
17 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 20 1'34.156 1.114
18 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 14 1'34.229 1.187
19 Israel Roy Nissany France DAMS 15 1'34.386 1.344
20 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 21 1'34.660 1.618
21 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 21 1'35.790 2.748
22 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 4 1'52.651 19.609
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