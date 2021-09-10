F2 Monza: Antrenmanların en hızlısı Ticktum

Formula 2'de uzun ara sona erdi ve sezon, bu hafta sonu yapılacak İtalya yarışlarıyla birlikte devam edecek.

Hafta sonu, bugün gerçekleştirilen antrenman seansıyla başladı ve 45 dakikalık seans, sıcak bir havada gerçekleştirildi.

Seansın ilk 15 dakikasının ardından Carlin pilotu Daniel Ticktum 1:33.189'la liderdi. Daha sonra bu dereceyi 1:33.042'ye indirdi.

Son 12 dakikaya girerken DAMS pilotu Roy Nissany motor patlattı ve dumanlar çıkaran aracıyla beraber son sektörde yolda kaldı. Bunun üzerine sanal güvenlik aracı çıktı ve pist temizlendi.

Seans tekrar başladığında, ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Ticktum ilk antrenman seansının en hızlı isim oldu.

Sauber'in genç yeteneği Theo Pourchaire, 0.225 saniye geride ikinci olurken, Carlin'den Jehan Daruvala 0.233 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle üç pilot sadece 0.2 saniye içinde dizilmiş oldu.

Bu hafta sonu Campos Racing ile piste çıkan David Beckmann dördüncü olarak hafta sonuna iyi başlarken, şampiyona lideri Oscar Piastri beşinci ve Marino Sato altıncı oldu.

İlk onu Christian Lundgaard, Bent Viscaal, Richard Verschoor ve Liam Lawson tamamladı.

Juri Vips, Hitech ile ancak 11. olurken, Guanyu Zhou 13. ve Robert Shwatzman 18. oldu.

Bu hafta sonu Charouz Racing System ile ilk Formula 2 yarışına katılacak Enzo Fittipaldi ise 1.6 saniye geride son sırada yer aldı.

Antrenman sonucu: