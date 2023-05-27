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F2 Monako: Sprint yarışını Ayumu Iwasa kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Ayumu Iwasa, ikinci sırada başladığı mücadelede Isack Hadjar'ın yarış dışı kalmasıyla liderliği aldı ve bir daha bırakmayarak sezonun üçüncü galibiyetine ulaştı.

Megan White
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Ayumu Iwasa, DAMS

Yarışın startı ve ilk iki sektör sorunsuz geçildi, pole pozisyonunun sahibi Isack Hadjar yerini korurken, Iwasa ikinci, Jehan Daruvala üçüncü sıradaydı.

Tünel sonrası şikan ise tam bir kaosa sahne oldu: Clement Novalak yavaşlayamayarak Kush Maini'ye arkadan çarptı ve rakibinin spin atmasına sebep oldu. 

Bu temas, Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Roy Nissany ve Ralph Boschung dörtlüsünün de karıştığı bir kazaya yol açtı. Nissany ve Boschung yarışa veda ederlerken, Leclerc ve Hauger pite döndükten sonra yola devam edebildi.

Kazanın ardından Güvenlik Aracı piste girdi ve parçalar temizlenene kadar beş tur boyunca sürücülere eşlik etti.

Beşinci turda yarış yeniden başlarken büyük bir dramayla karşılaştık: lider Hadjar bir motor arızası yaşadı ve ilk virajdan itibaren herkese tek tek geçilerek sonunculuğa geriledi!

Hadjar pite dönerek yarışı bırakırken, liderlik Iwasa'ya geçmiş oldu.

Yarışın kalan kısmı olaysız geçmekteydi, farkı sürekli açan Iwasa rahat bir şekilde liderdi, onu Daruvala ve Jak Crawford takip etmekteydi.

22. turda Amaury Cordeel aracın kontrolünü kaybetti ve Mirabeau'da bariyerlere gömülerek yarışa veda etti. Kısa bir güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladı.

Kalan kısımda da değişen bir şey olmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gören Iwasa sezonun üçüncü galibiyetine ulaşarak şampiyona liderliğine yükseldi!

Daruvala ikinci olarak bir podyum daha görürken, Crawford üçüncü olarak bu sezonki üçüncü podyumunu elde etti.

Dördüncü sıra Richard Verschoor'a, beşinci sıra Zane Maloney'e, altıncı sıra bu yıl pek ortada görünmeyen Jack Doohan'a gitti.

Son iki puan Victor Martins ve Theo Pourchaire'e gitti. Yarın mücadeleye pole pozisyonundan başlayacak olan Frederik Vesti ise dokuzuncuydu.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 30 46'39.033     128.757 10
2 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 30 46'45.711 6.678 6.678 128.450 8
3 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 30 46'47.368 8.335 1.657 128.375 6
4 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 30 46'47.853 8.820 0.485 128.352 5
5 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 30 46'50.011 10.978 2.158 128.254 4
6 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 30 46'53.668 14.635 3.657 128.087 3
7 France Victor Martins France ART Grand Prix 30 46'54.422 15.389 0.754 128.053 2
8 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 30 46'56.402 17.369 1.980 127.963 1
9 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 30 46'57.444 18.411 1.042 127.915  
10 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 30 46'57.834 18.801 0.390 127.898  
11 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 30 46'58.336 19.303 0.502 127.875  
12 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 30 46'59.574 20.541 1.238 127.819  
13 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 30 47'00.385 21.352 0.811 127.782  
14 India Kush Maini Spain Campos Racing 30 47'01.428 22.395 1.043 127.735  
15 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 30 47'01.995 22.962 0.567 127.709  
16 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 30 47'04.082 25.049 2.087 127.615  
17 France Clement Novalak Italy Trident 30 47'17.467 38.434 13.385 127.013  
  United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 23 7 laps        
  Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 21 9 laps        
  France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 5 25 laps        
  Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 0 30 laps        
  Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 0 30 laps        
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