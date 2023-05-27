F2 Monako: Sprint yarışını Ayumu Iwasa kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Ayumu Iwasa, ikinci sırada başladığı mücadelede Isack Hadjar'ın yarış dışı kalmasıyla liderliği aldı ve bir daha bırakmayarak sezonun üçüncü galibiyetine ulaştı.
Yarışın startı ve ilk iki sektör sorunsuz geçildi, pole pozisyonunun sahibi Isack Hadjar yerini korurken, Iwasa ikinci, Jehan Daruvala üçüncü sıradaydı.
Tünel sonrası şikan ise tam bir kaosa sahne oldu: Clement Novalak yavaşlayamayarak Kush Maini'ye arkadan çarptı ve rakibinin spin atmasına sebep oldu.
Bu temas, Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Roy Nissany ve Ralph Boschung dörtlüsünün de karıştığı bir kazaya yol açtı. Nissany ve Boschung yarışa veda ederlerken, Leclerc ve Hauger pite döndükten sonra yola devam edebildi.
Kazanın ardından Güvenlik Aracı piste girdi ve parçalar temizlenene kadar beş tur boyunca sürücülere eşlik etti.
Beşinci turda yarış yeniden başlarken büyük bir dramayla karşılaştık: lider Hadjar bir motor arızası yaşadı ve ilk virajdan itibaren herkese tek tek geçilerek sonunculuğa geriledi!
Hadjar pite dönerek yarışı bırakırken, liderlik Iwasa'ya geçmiş oldu.
Yarışın kalan kısmı olaysız geçmekteydi, farkı sürekli açan Iwasa rahat bir şekilde liderdi, onu Daruvala ve Jak Crawford takip etmekteydi.
22. turda Amaury Cordeel aracın kontrolünü kaybetti ve Mirabeau'da bariyerlere gömülerek yarışa veda etti. Kısa bir güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladı.
Kalan kısımda da değişen bir şey olmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gören Iwasa sezonun üçüncü galibiyetine ulaşarak şampiyona liderliğine yükseldi!
Daruvala ikinci olarak bir podyum daha görürken, Crawford üçüncü olarak bu sezonki üçüncü podyumunu elde etti.
Dördüncü sıra Richard Verschoor'a, beşinci sıra Zane Maloney'e, altıncı sıra bu yıl pek ortada görünmeyen Jack Doohan'a gitti.
Son iki puan Victor Martins ve Theo Pourchaire'e gitti. Yarın mücadeleye pole pozisyonundan başlayacak olan Frederik Vesti ise dokuzuncuydu.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|Puan
|1
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|30
|46'39.033
|128.757
|10
|2
|Jehan Daruvala
|MP Motorsport
|30
|46'45.711
|6.678
|6.678
|128.450
|8
|3
|Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|30
|46'47.368
|8.335
|1.657
|128.375
|6
|4
|Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|30
|46'47.853
|8.820
|0.485
|128.352
|5
|5
|Zane Maloney
|Rodin Carlin
|30
|46'50.011
|10.978
|2.158
|128.254
|4
|6
|Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|30
|46'53.668
|14.635
|3.657
|128.087
|3
|7
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|30
|46'54.422
|15.389
|0.754
|128.053
|2
|8
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|30
|46'56.402
|17.369
|1.980
|127.963
|1
|9
|Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|30
|46'57.444
|18.411
|1.042
|127.915
|10
|Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|30
|46'57.834
|18.801
|0.390
|127.898
|11
|Juan Correa
|Van Amersfoort Racing
|30
|46'58.336
|19.303
|0.502
|127.875
|12
|Brad Benavides
|PHM Racing by Charouz
|30
|46'59.574
|20.541
|1.238
|127.819
|13
|Roman Staněk
|Trident
|30
|47'00.385
|21.352
|0.811
|127.782
|14
|Kush Maini
|Campos Racing
|30
|47'01.428
|22.395
|1.043
|127.735
|15
|Arthur Leclerc
|DAMS
|30
|47'01.995
|22.962
|0.567
|127.709
|16
|Dennis Hauger
|MP Motorsport
|30
|47'04.082
|25.049
|2.087
|127.615
|17
|Clement Novalak
|Trident
|30
|47'17.467
|38.434
|13.385
|127.013
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|23
|7 laps
|Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
|21
|9 laps
|Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|5
|25 laps
|Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|0
|30 laps
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|0
|30 laps
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