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FIA F2 / Monako Haberler

F2 Monako: Sarı bayraklara uymayan Lawson, pole pozisyonunu kaybetti

Liam Lawson, Monako'daki FIA Formula 2 yarışında sarı bayrak ihlali nedeniyle pole pozisyonunu kaybetti.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F2 Monako: Sarı bayraklara uymayan Lawson, pole pozisyonunu kaybetti
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Şampiyona lideri Felipe Drugovich, cuma günkü sıralama turlarında pole pozisyonuna doğru gidiyordu ancak son virajda duvara çarptı ve aracı start finiş düzlüğünde kaldı. Bunun üzerine de son sektörde sarı bayraklar çıktı.

Fakat sarı bayrağa rağmen son sektörde yavaşlamayan isimler vardı ve bu isimlerden Liam Lawson en hızlı turu atıp pole pozisyonunu kazanırken, Ayumu Iwasa da ikinci sıraya çıkmıştı.

Ancak hakemler, Lawson'ın sarı bayrak bölgesinde hızını düşürmediğine karar verdi ve tur zamanını iptal etti.

Lawson turunun silinmesiyle pazar günkü yarışa beşinci sıradan başlayacak. Cumartesi günkü sprint yarışı içinse beş sıra grid cezası aldı. Bu da onu cumartesi günü için 11. sıraya düşürdü.

Böylelikle pazar günkü yarış için pole pozisyonu Drugovich'e gitti. Brezilyalı sürücü, sprint yarışına ise ters gridle dokuzuncu sıradan başlayacak.

Jack Doohan da sarı bayrak altında zamanını geliştirdiği için inceleme altındaydı ancak hızını gözle görülür şekilde azalttığı için kendisine ceza verilmedi.

Virtuosi sürücüsü, alınan kararlarla pazar günkü yarışa üçüncü başlayacak.

Hakemler ayrıca turu bırakmadığı için Iwasa'nın son turunu iptal etti ve bundan ötürü pazar günkü yarışa 13. başlayacak. Sprint yarışı için de kendisine 10 sıra grid cezası verildi.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, tüm bunların ardından cumartesi günkü yarışa 19. sıradan başlayacak.

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Photo by: Formula Motorsport Ltd

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F2 Monako: Sarı bayraklar altında turunu geliştiren Lawson pole pozisyonunda
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F2 Monako: Sarı bayraklar altında turunu geliştiren Lawson pole pozisyonunda
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