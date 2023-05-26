F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı

Tıpkı birkaç saat önce Formula 3'te olduğu gibi F2'de de sıralama turları iki grup halinde gerçekleştirildi, bu sayede kısıtlı zamanda trafiğin getirebileceği dezavantajlar bertaraf edildi.

A grubunda Martins iyi bir başlangıç yaparak liderliği aldı, onu Isack Hadjar oldukça yakından izlemekteydi. Bu ikili kısa bir süre sonra Richard Verschoor'a geçildi.

Verschoor'un liderliği almasından kısa süre sonra Arthur Leclerc 3. sektörde aracın kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak kırmızı bayraklara sebep oldu.

Seans yeniden başladığında Martins'in gaza bastığını ve liderliği aldığını gördük, 0.2 saniye gerisinde ise bu sezon pek ortada görünmeyen Jack Doohan yer almaktaydı. Bu ikiliyi Verschoor, Jehan Daruvala, Hadjar ve Kush Maini takip etmekteydi.

Son turlara girilirken Daruvala ilk sektörde aracını duvara çarptı ve kırmızı bayraklara, dolayısıyla seansın noktalanmasına sebep oldu.

Böylece A grubunda Martins, Doohan, Verschoor, Daruvala ve Hadjar şeklinde bir sıralama oluştu.

A Grubu sıralama

B grubunda ilk turların ardından liderlik koltuğunda Theo Pourchaire bulunmaktaydı, bir süre sonra Frederik Vesti'ye liderliği kaptırmasına rağmen hemen geri dönerek ikinci kez liderliği aldı.

Seansın bu noktasında Pourchaire, Zane Maloney, Vesti, Amaury Cordeel ve Jak Crawford sıralaması bulunmaktaydı.

Bitime 2 dakika kala Vesti liderliği ele geçirdi, Pourchaire ise sadece 0.052 saniye gerideydi ve son turlarda pole pozisyonunu zorlayacaktı -ta ki Clement Novalak tünel girişinde kaza yapana ve seansın sona ermesine sebep olana dek.

İki grubun zamanları birleştirildikten sonra en hızlı tur Vesti'de kaldı, Mercedes akademi sürücüsü böylece F2 kariyerinde ikinci kez pole pozisyonuna ulaştı.

Vesti'yi A grubunun lideri Martins, Pourchaire, Doohan, Maloney ve Verschoor takip etti.

B Grubu sıralama