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F2 Monako: Pole pozisyonu Vesti'nin, Leclerc kaza yaptı

Formula 2'de heyecan verici bir mücadelenin ardından pole pozisyonu, Mercedes sürücü akademisinin umut vadeden isimlerinden Frederik Vesti'ye gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Frederik Vesti, Prema Racing

Tıpkı birkaç saat önce Formula 3'te olduğu gibi F2'de de sıralama turları iki grup halinde gerçekleştirildi, bu sayede kısıtlı zamanda trafiğin getirebileceği dezavantajlar bertaraf edildi.

A grubunda Martins iyi bir başlangıç yaparak liderliği aldı, onu Isack Hadjar oldukça yakından izlemekteydi. Bu ikili kısa bir süre sonra Richard Verschoor'a geçildi.

Verschoor'un liderliği almasından kısa süre sonra Arthur Leclerc 3. sektörde aracın kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak kırmızı bayraklara sebep oldu.

Seans yeniden başladığında Martins'in gaza bastığını ve liderliği aldığını gördük, 0.2 saniye gerisinde ise bu sezon pek ortada görünmeyen Jack Doohan yer almaktaydı. Bu ikiliyi Verschoor, Jehan Daruvala, Hadjar ve Kush Maini takip etmekteydi.

Son turlara girilirken Daruvala ilk sektörde aracını duvara çarptı ve kırmızı bayraklara, dolayısıyla seansın noktalanmasına sebep oldu.

Böylece A grubunda Martins, Doohan, Verschoor, Daruvala ve Hadjar şeklinde bir sıralama oluştu.

 

A Grubu sıralama

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Victor Martins France ART Grand Prix 10 1'21.231     147.889
2 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 10 1'21.432 0.201 0.201 147.524
3 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'21.639 0.408 0.207 147.150
4 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 11 1'21.642 0.411 0.003 147.144
5 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 1'21.645 0.414 0.003 147.139
6 India Kush Maini Spain Campos Racing 11 1'21.820 0.589 0.175 146.824
7 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 9 1'21.824 0.593 0.004 146.817
8 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 9 1'22.201 0.970 0.377 146.144
9 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 10 1'22.804 1.573 0.603 145.079
10 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 6 1'23.340 2.109 0.536 144.146
11 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 10 1'24.600 3.369 1.260 142.000
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B grubunda ilk turların ardından liderlik koltuğunda Theo Pourchaire bulunmaktaydı, bir süre sonra Frederik Vesti'ye liderliği kaptırmasına rağmen hemen geri dönerek ikinci kez liderliği aldı. 

Seansın bu noktasında Pourchaire, Zane Maloney, Vesti, Amaury Cordeel ve Jak Crawford sıralaması bulunmaktaydı.

Bitime 2 dakika kala Vesti liderliği ele geçirdi, Pourchaire ise sadece 0.052 saniye gerideydi ve son turlarda pole pozisyonunu zorlayacaktı -ta ki Clement Novalak tünel girişinde kaza yapana ve seansın sona ermesine sebep olana dek.

İki grubun zamanları birleştirildikten sonra en hızlı tur Vesti'de kaldı, Mercedes akademi sürücüsü böylece F2 kariyerinde ikinci kez pole pozisyonuna ulaştı.

Vesti'yi A grubunun lideri Martins, Pourchaire, Doohan, Maloney ve Verschoor takip etti. 

 

B Grubu sıralama

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 9 1'21.053     148.214
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 8 1'21.105 0.052 0.052 148.119
3 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 10 1'21.463 0.410 0.358 147.468
4 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 10 1'21.796 0.743 0.333 146.867
5 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 10 1'21.809 0.756 0.013 146.844
6 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 9 1'21.835 0.782 0.026 146.797
7 France Clement Novalak Italy Trident 8 1'22.088 1.035 0.253 146.345
8 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 10 1'22.097 1.044 0.009 146.329
9 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 4 1'22.182 1.129 0.085 146.177
10 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 8 1'21.576 0.523   147.263
11 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 10 1'22.721 1.668 1.145 145.225
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