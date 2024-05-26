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FIA F2 Monaco
Yarış raporu

F2 Monako: Heyecan dolu yarışı 15. sıradan başlayan O'Sullivan kazandı!

Williams destekli Zak O’Sullivan, yarışın son anında gelen sanal güvenlik aracı sayesinde serbest bir pit stop yaparak, 15. sıradan beklenmedik bir zafer kazandı ve Isack Hadjar'ın galibiyetine engel oldu.

Sam Hall
Sam Hall
Zak O'Sullivan, ART Grand Prix

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

O'Sullivan, Zane Maloney ve Joshua Durksen'in karıştığı bir kazanın senaryoyu tersine çevirmesinin ardından 15. sıradan başladığı Monako caddelerinde akıl almaz bir F2 zaferi elde etti.

Hadjar, Richard Verschoor'un yarış ortasında yarış dışı kalmasının ardından ilerlemeyi kontrol ettikten sonra zaferi elde etme yolunda ilerliyordu, ancak O'Sullivan'ın pitten önde çıktığını gördükten sonra öfkelendi ve kimseyle konuşmak istemedi. Hadjar'ın öfkesi, yarış bittikten sonraki podyum kutlamalarında bile devam etti.

Pazar günü puan almak için tek şansının geç bir güvenlik aracı müdahalesi ya da benzeri olduğunu bilen ART, O'Sullivan'ı yumuşak lastiklerle 40. tura kadar dışarıda bıraktı ve bu kumar, sezonun sekizinci farklı galibi olarak en dramatik şekilde ödüllendirildi.

Hadjar, öfkesine rağmen şampiyonada ikinci sıraya yükselirken, üçüncü sıradaki Paul Aron da Maloney'nin puan alamamasıyla zirveye yerleşti.

Isack Hadjar, Campos Racing, 1st position, on the podium

Isack Hadjar, Campos Racing, 1. pozisyon, podyumda

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F2 ana yarışının başlangıcı; pit stratejisi ve güvenlik araçlarının onları sıralamada yükseltebileceğinin bilincinde olan sürücülerle, sprint yarışına göre daha sakin geçer.

Jak Crawford ile Invicta sürücüsü Kush Maini arasında Grand Hotel virajında yaşanan ve sürücünün yarış dışı kalmasına neden olan küçük bir temas dışında, Pazar günü bu durum büyük ölçüde kanıtlandı.

Başlangıç aynı zamanda Alpine destekli Victor Martins için zor bir sezonun son kâbusu oldu. Sıralama grubunu lider tamamlayarak gridde ikinci sıraya yerleşen ART sürücüsü, ışıkların sönmesinin ardından birkaç dakika içinde 15. sıraya kadar geriledi.

Ancak asıl dram 19. turda Richard Verschoor yarışı lider götürürken yarışı sonlandıran bir sorun bildirdiğinde yaşandı. Sorunun Trident aracının güç çıkışını sınırladığı anlaşıldı. Verschoor, pit stoplara kadar pozisyonunu korumayı başarsa da, piste döndükten kısa bir süre sonra Hadjar, Paul Aron ve pistin geri kalanı tarafından geçildi.

Aron'a karşı savunmasını Nouvelle Chicane'ı keserek yapan Verschoor'a beş saniyelik bir ceza verildi. Verschoor bu cezayı son turda pite gelip, yarışa veda ederek çekti.

Verschoor'a, pitte durmadan önce direksiyon simidini çıkarıp araçtan fırlatmasının ardından yarış sonrası bir soruşturma daha açıldığı duyuruldu.

Ayrıca pit stoplarda Prema'dan Andrea Kimi Antonelli ve Oliver Bearman arasında çok yakın mücadele yaşandı. Nihayetinde Bearman, Grand Hotel virajında yaptığı manevrayla öne geçmeyi başardı.

Bir süre Franco Colapinto'yu takip eden Antonelli, 37. turda MP Motorsport sürücüsü Antony Noghes'a cesur bir hamle yaparak sekizinci sıraya yükseldiğinde yine aksiyonun merkezindeydi.

VSC çağrılmadan önce pite giren O'Sullivan'ın pit stopu yasal kabul edildi ve ART sürücüsü, en dramatik koşullarda Hadjar'a karşı zafer elde etmiş oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 42

-

       25    
2 France I. Hadjar Campos Racing 20 42

+0.500

0.5

 0.500     18    
3
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 42

+8.000

8.0

 7.500     15    
4 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 42

+9.100

9.1

 1.100     12    
5 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 42

+9.500

9.5

 0.400     10    
6 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 42

+9.900

9.9

 0.400     8   1
7 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 42

+17.500

17.5

 7.600     6    
8
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 42

+17.800

17.8

 0.300     4    
9 France V. Martins ART Grand Prix 1 42

+18.000

18.0

 0.200     2    
10 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 42

+26.500

26.5

 8.500     1    
11
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 42

+26.900

26.9

 0.400          
12 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 42

+27.400

27.4

 0.500          
13 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 42

+30.200

30.2

 2.800          
14
P. Martí Campos Racing
 21 42

+31.600

31.6

 1.400          
15 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 42

+32.300

32.3

 0.700          
16 Czech Republic R. Staněk Trident 23 42

+33.300

33.3

 1.000          
17 India K. Maini Invicta Racing 9 42

+33.700

33.7

 0.400          
dnf
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 39

3 laps

         Kaza  
dnf Netherlands R. Verschoor Trident 22 28

14 laps

         Yarış dışı 2
dnf Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 18

24 laps

         Yarış dışı  
dnf Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 6

36 laps

         Yarış dışı  
dnf United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 41

 

         Yarış dışı  
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Sam Hall
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