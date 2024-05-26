F2 Monako: Heyecan dolu yarışı 15. sıradan başlayan O'Sullivan kazandı!

O'Sullivan, Zane Maloney ve Joshua Durksen'in karıştığı bir kazanın senaryoyu tersine çevirmesinin ardından 15. sıradan başladığı Monako caddelerinde akıl almaz bir F2 zaferi elde etti.

Hadjar, Richard Verschoor'un yarış ortasında yarış dışı kalmasının ardından ilerlemeyi kontrol ettikten sonra zaferi elde etme yolunda ilerliyordu, ancak O'Sullivan'ın pitten önde çıktığını gördükten sonra öfkelendi ve kimseyle konuşmak istemedi. Hadjar'ın öfkesi, yarış bittikten sonraki podyum kutlamalarında bile devam etti.

Pazar günü puan almak için tek şansının geç bir güvenlik aracı müdahalesi ya da benzeri olduğunu bilen ART, O'Sullivan'ı yumuşak lastiklerle 40. tura kadar dışarıda bıraktı ve bu kumar, sezonun sekizinci farklı galibi olarak en dramatik şekilde ödüllendirildi.

Hadjar, öfkesine rağmen şampiyonada ikinci sıraya yükselirken, üçüncü sıradaki Paul Aron da Maloney'nin puan alamamasıyla zirveye yerleşti.

Isack Hadjar, Campos Racing, 1. pozisyon, podyumda Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F2 ana yarışının başlangıcı; pit stratejisi ve güvenlik araçlarının onları sıralamada yükseltebileceğinin bilincinde olan sürücülerle, sprint yarışına göre daha sakin geçer.

Jak Crawford ile Invicta sürücüsü Kush Maini arasında Grand Hotel virajında yaşanan ve sürücünün yarış dışı kalmasına neden olan küçük bir temas dışında, Pazar günü bu durum büyük ölçüde kanıtlandı.

Başlangıç aynı zamanda Alpine destekli Victor Martins için zor bir sezonun son kâbusu oldu. Sıralama grubunu lider tamamlayarak gridde ikinci sıraya yerleşen ART sürücüsü, ışıkların sönmesinin ardından birkaç dakika içinde 15. sıraya kadar geriledi.

Ancak asıl dram 19. turda Richard Verschoor yarışı lider götürürken yarışı sonlandıran bir sorun bildirdiğinde yaşandı. Sorunun Trident aracının güç çıkışını sınırladığı anlaşıldı. Verschoor, pit stoplara kadar pozisyonunu korumayı başarsa da, piste döndükten kısa bir süre sonra Hadjar, Paul Aron ve pistin geri kalanı tarafından geçildi.

Aron'a karşı savunmasını Nouvelle Chicane'ı keserek yapan Verschoor'a beş saniyelik bir ceza verildi. Verschoor bu cezayı son turda pite gelip, yarışa veda ederek çekti.

Verschoor'a, pitte durmadan önce direksiyon simidini çıkarıp araçtan fırlatmasının ardından yarış sonrası bir soruşturma daha açıldığı duyuruldu.

Ayrıca pit stoplarda Prema'dan Andrea Kimi Antonelli ve Oliver Bearman arasında çok yakın mücadele yaşandı. Nihayetinde Bearman, Grand Hotel virajında yaptığı manevrayla öne geçmeyi başardı.

Bir süre Franco Colapinto'yu takip eden Antonelli, 37. turda MP Motorsport sürücüsü Antony Noghes'a cesur bir hamle yaparak sekizinci sıraya yükseldiğinde yine aksiyonun merkezindeydi.

VSC çağrılmadan önce pite giren O'Sullivan'ın pit stopu yasal kabul edildi ve ART sürücüsü, en dramatik koşullarda Hadjar'a karşı zafer elde etmiş oldu.