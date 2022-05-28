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FIA F2 / Monako Yarış ayak raporu

F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı

FIA F2 Monako hafta sonunun ilk yarışını Prema pilotu Dennis Hauger kazanırken; temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 18. sırada başladığı yarışta 6 sıra kazanarak 12. oldu.

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F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı
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2022 FIA Formula 2 sezonunun 5. ayağı, bu hafta sonu Monako'da gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da yarışılmasının ardından, bu hafta sonu takvimin göz bebeği Monako'ya gelindi. 

Barselona F2:

Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilen seansların ardından, bugün Sprint Yarışı vardı. 

Sıralama raporu :

F1 sıralama turlarının son bölümünde Sergio Perez'in kazasından dolayı ufak bir gecikme yaşandı ve pit yolu, 10 dakikalık bir gecikmenin ardından 18.50'de açıldı. Pilotlar, gride geliş turlarını tamamlamalarının ardından gride yerleştiler. 

Sprint yarışlarında, sıralama seansında ilk 10 sırayı alan pilotlar, ters bir şekilde gride yerleşiyorlar. Sıralama turlarını 10. sırada tamamlayan Jack Hughes, pole pozisyonundaydı. Onun arkasında sırasıyla Dennis Hauger, Jehan Daruvala, Marcus Armstrong, Enzo Fittipaldi, Juri Vips, Jack Doohan, Theo Pourchaire, Felipe Drugovich, Liam Lawson yer aldı. 

Temsilcimiz Cem, sıralama turlarındaki son turunu bir frenaj hatasından dolayı tamamlayamamış ve 21. olmuştu. Cem sıralama turlarını 21. sırada tamamlamasa da önündeki 2 kişinin ceza almasıyla ve bir kişinin yarıştan çekilmesiyle birlikte 18. sıraya yükselmişti ve 18. sıradan start aldı. 

Sıralama raporu :

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte Monte Carlo'da hafta sonunun ilk yarışı başladı. Pole adamı Hughes, startta hareket edemedi. Neyse ki diğer pilotlar ona çarpmamayı başardılar. 

Böylelikle Hauger liderliğe yükselmiş oldu. Arkada Drugovich temas yaşamasının ardından lastik patlattı. Vips ile Doohan arasında da temas yaşansa da bu ikili ciddi bir hasar almadılar. 

Cem, yine inanılmaz bir start aldı ve ilk turda 6 sıra kazanarak 12. sıraya yükseldi. Böylelikle, ilk turun sonunda Hauger, Daruvala, Armstrong, Fittipaldi, Vips ilk 5'i oluştu. 

Lastik patlatarak pite gelen Drugovich, yağmur yağma ihtimali olduğundan yağmur lastikleri taktı ancak bu işe yaramadı. Şampiyona lideri pilot, sonrasında yarıştan çekildi ve yarışa yeniden katıldı. Sonrasında yeniden yarıştan çekildi. Brezilyalı pilot, bugünü bir an önce unutmak isteyecektir. 

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

İlk iki sırada Red Bull akademi pilotları Hauger ile Daruvala vardı ve onları Armstrong takip ediyordu. Bu üçlü, 4. sırada yer alan Fittipaldi ile aralarındaki farkı hızlıca açtılar. Fittipaldi'nin arkasında ise 5 araçlık bir tren oluşmuştu. 

10. tura geldiğimizde, Clement Novalak ile Ayumu Iwasa arasında temas yaşandı. Iwasa, La Rascasse'da içeriden atak yapmayı denedi ve Novalak'ı dışarıda yer alan bariyerlere itti. Bu temas sonucunda Novalak bariyerlerle temas ederek yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı piste girdi. 

14. turda yeniden yarışmaya başlandı. Dördüncü sıradaki Fittipaldi, üçüncü sıradaki Armstrong'a baskı uygulasa da geçemedi. 

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Güvenlik aracının ardından Hauger, Daruvala, Armstrong, Fittipaldi, Vips, Pourchaire, Jack Doohan, Liam Lawson ilk 8'i yarışa devam etti. Cem ise 12. sıradaydı ve Verschoor'un baskısı altındaydı. Bu ikili temas yaşadılar ve bundan dolayı Cem'in temposu düştü. Cem'in önünde yer alan Frederik Vesti ile Cem arasında 5 saniyelik bir fark oluştu. 

Ön tarafta ise Hauger rahattı. Hauger, ikinci sıradaki Daruvala'yla arasındaki farkı 5 saniyeye kadar çıkarmıştı. 

Norveçli pilot, yarışın geri kalan kısmında da hata yapmadı ve hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı. Hauger, böylelikle hanesine 10 puan yazdırdı. Onun arkasında ise Daruvala yer aldı ve 8 puan kazandı. Böylelikle Prema duble yapmış oldu. Üçüncü olan Armstrong, podyumun son basamağında kendine yer buldu ve 6 puan aldı. 

Fittipaldi, dördüncü olarak 5 puan kazandı ve Charouz Racing System'a önemli puanlar getirmeyi başardı. Red Bull akademi pilotu Juri Vips 5. sırayı alırken, Pourchaire 6. oldu. 

İlk virajda Vips'le yaşadığı temastan kurtulan Doohan, damalı bayrağı 7. sırada gördü ve 2 puanın sahibi oldu. Günün son puanı ise Liam Lawson'a gitti. 

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 18. sıradan başladığı yarışta ilk turda 6 sıra kazandı ve 12. sıraya yükseldi. Sonrasında yarış içinde Verschoor ile temas yaşayan temsilcimiz, temasa rağmen yarışı 12. sırada noktalamayı başardı ve güçlü bir sürüşe imza attı.

Hafta sonunun ana yarışı, yarın TSİ 10.50'de başlayacak ve yarış, SSport2 ve SSport Plus'tan naklen yayınlanacak. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam -  
2 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 6.700 6.700
3 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 7.200 7.200
4 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 13.100 13.100
5 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 14.500 14.500
6 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 15.800 15.800
7 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 17.300 1 Lap
8 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 21.600 1 Lap
9 Israel Roy Nissany France DAMS 22.800 22.800
10 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 23.000 1 Lap
11 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 26.300 26.300
12 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 31.300 31.300
13 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 32.400 32.400
14 Australia Calan Williams Italy Trident 44.200 44.200
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 44.600 44.600
16 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 45.200 45.200
17 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 47.200 47.200
18 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 55.400 55.400
19 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 55.700 55.700
  Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 19 laps  
  France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 22 laps  
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Liam Lawson, Carlin

Liam Lawson, Carlin

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

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