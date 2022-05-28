F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı

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2022 FIA Formula 2 sezonunun 5. ayağı, bu hafta sonu Monako'da gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da yarışılmasının ardından, bu hafta sonu takvimin göz bebeği Monako'ya gelindi.

Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilen seansların ardından, bugün Sprint Yarışı vardı.

F1 sıralama turlarının son bölümünde Sergio Perez'in kazasından dolayı ufak bir gecikme yaşandı ve pit yolu, 10 dakikalık bir gecikmenin ardından 18.50'de açıldı. Pilotlar, gride geliş turlarını tamamlamalarının ardından gride yerleştiler.

Sprint yarışlarında, sıralama seansında ilk 10 sırayı alan pilotlar, ters bir şekilde gride yerleşiyorlar. Sıralama turlarını 10. sırada tamamlayan Jack Hughes, pole pozisyonundaydı. Onun arkasında sırasıyla Dennis Hauger, Jehan Daruvala, Marcus Armstrong, Enzo Fittipaldi, Juri Vips, Jack Doohan, Theo Pourchaire, Felipe Drugovich, Liam Lawson yer aldı.

Temsilcimiz Cem, sıralama turlarındaki son turunu bir frenaj hatasından dolayı tamamlayamamış ve 21. olmuştu. Cem sıralama turlarını 21. sırada tamamlamasa da önündeki 2 kişinin ceza almasıyla ve bir kişinin yarıştan çekilmesiyle birlikte 18. sıraya yükselmişti ve 18. sıradan start aldı.

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte Monte Carlo'da hafta sonunun ilk yarışı başladı. Pole adamı Hughes, startta hareket edemedi. Neyse ki diğer pilotlar ona çarpmamayı başardılar.

Böylelikle Hauger liderliğe yükselmiş oldu. Arkada Drugovich temas yaşamasının ardından lastik patlattı. Vips ile Doohan arasında da temas yaşansa da bu ikili ciddi bir hasar almadılar.

Cem, yine inanılmaz bir start aldı ve ilk turda 6 sıra kazanarak 12. sıraya yükseldi. Böylelikle, ilk turun sonunda Hauger, Daruvala, Armstrong, Fittipaldi, Vips ilk 5'i oluştu.

Lastik patlatarak pite gelen Drugovich, yağmur yağma ihtimali olduğundan yağmur lastikleri taktı ancak bu işe yaramadı. Şampiyona lideri pilot, sonrasında yarıştan çekildi ve yarışa yeniden katıldı. Sonrasında yeniden yarıştan çekildi. Brezilyalı pilot, bugünü bir an önce unutmak isteyecektir.

Felipe Drugovich, MP Motorsport Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

İlk iki sırada Red Bull akademi pilotları Hauger ile Daruvala vardı ve onları Armstrong takip ediyordu. Bu üçlü, 4. sırada yer alan Fittipaldi ile aralarındaki farkı hızlıca açtılar. Fittipaldi'nin arkasında ise 5 araçlık bir tren oluşmuştu.

10. tura geldiğimizde, Clement Novalak ile Ayumu Iwasa arasında temas yaşandı. Iwasa, La Rascasse'da içeriden atak yapmayı denedi ve Novalak'ı dışarıda yer alan bariyerlere itti. Bu temas sonucunda Novalak bariyerlerle temas ederek yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı piste girdi.

14. turda yeniden yarışmaya başlandı. Dördüncü sıradaki Fittipaldi, üçüncü sıradaki Armstrong'a baskı uygulasa da geçemedi.

Güvenlik aracının ardından Hauger, Daruvala, Armstrong, Fittipaldi, Vips, Pourchaire, Jack Doohan, Liam Lawson ilk 8'i yarışa devam etti. Cem ise 12. sıradaydı ve Verschoor'un baskısı altındaydı. Bu ikili temas yaşadılar ve bundan dolayı Cem'in temposu düştü. Cem'in önünde yer alan Frederik Vesti ile Cem arasında 5 saniyelik bir fark oluştu.

Ön tarafta ise Hauger rahattı. Hauger, ikinci sıradaki Daruvala'yla arasındaki farkı 5 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Norveçli pilot, yarışın geri kalan kısmında da hata yapmadı ve hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı. Hauger, böylelikle hanesine 10 puan yazdırdı. Onun arkasında ise Daruvala yer aldı ve 8 puan kazandı. Böylelikle Prema duble yapmış oldu. Üçüncü olan Armstrong, podyumun son basamağında kendine yer buldu ve 6 puan aldı.

Fittipaldi, dördüncü olarak 5 puan kazandı ve Charouz Racing System'a önemli puanlar getirmeyi başardı. Red Bull akademi pilotu Juri Vips 5. sırayı alırken, Pourchaire 6. oldu.

İlk virajda Vips'le yaşadığı temastan kurtulan Doohan, damalı bayrağı 7. sırada gördü ve 2 puanın sahibi oldu. Günün son puanı ise Liam Lawson'a gitti.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 18. sıradan başladığı yarışta ilk turda 6 sıra kazandı ve 12. sıraya yükseldi. Sonrasında yarış içinde Verschoor ile temas yaşayan temsilcimiz, temasa rağmen yarışı 12. sırada noktalamayı başardı ve güçlü bir sürüşe imza attı.

Hafta sonunun ana yarışı, yarın TSİ 10.50'de başlayacak ve yarış, SSport2 ve SSport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Yarış sonucu:

Liam Lawson, Carlin Fotoğraf: Red Bull Content Pool