Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı
FIA F2 / Monako Yarış raporu

F2 Monako: Drugovich, Pourchaire'in baskısına rağmen kazandı; Cem 11. oldu

MP Motorsport pilotu Felipe Drugovich, Theo Pourchaire'in baskısına rağmen hata yapmadı ve Monako'da kazanarak bu sezonki 4. zaferine ulaştı.

Ekleyen:
F2 Monako: Drugovich, Pourchaire'in baskısına rağmen kazandı; Cem 11. oldu
Haberi dinle

2022 FIA Formula 2 sezonunun 5. ayağı, bu hafta sonu Monako'da gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da yarışılmasının ardından, bu hafta sonu takvimin göz bebeği Monako'ya gelindi. 

Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilen seansların ardından, dün Sprint Yarışı vardı. Sprint yarışı Dennis Hauger kazanırken; temsilcimiz Cem, 6 sıra kazanarak güçlü bir sürüşe imza atmıştı. 

Monako F2-Sprint yarış :

42 turluk ana yarış öncesinde, formasyon turu vardı ve 2 pilot, formasyon turu için start alındığında hareket edemediler. Roy Nissany ve Liam Lawson, ceplerinden kalkamadılar ve yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldılar. 

Temsilcimiz Cem, önündeki iki pilotun pit yoluna gitmesiyle birlikte 2 sıra kazandı ve 18. sıradan start aldı. Artık alıştığımız gibi harika startlarından birine imza atan Cem, ilk turda 2 sıra kazanarak, 16. sıraya yerleşti. 

Ön tarafta ise Felipe Drugovich pole'deydi. Şampiyona lideri pilot, iyi bir start alarak liderliğini korudu. Onun arkasında ise Theo Pourchaire, Jack Doohan, Juri Vips, Dennis Hauger, Enzo Fittipaldi sıralaması vardı. 

Drugovich, ön tarafta en hızlı tur üstüne en hızlı tur atmaya başladı ve 5. tura geldiğimizde, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 3.3 saniyeye çıkardı. Drugovich'in arkasında ise Vips, Doohan'ı yakın bir şekilde takip ediyordu.  Bu esnada arka tarafta, Cem, Richard Verschoor'a geçilerek 17. sıraya geriledi. 

10. tura geldiğimizde, ilk pit stop'ları görmeye başladık. İlk 5'ten ilk olarak Hauger pite geldi. Arka tarafta da pite gelen isimler oldu ve Cem, 13. sıraya yükseldi. 

Pite gelen Hauger, erken bir stop'la rakiplerinin önüne geçmek istedi ve hemen en hızlı turları kaydetmeye başladı. Bu esnada, daha çok kişi pite geldi ve Cem 10. sıraya yükseldi. 

Dennis Hauger, Prema Racing

Dennis Hauger, Prema Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pite giren Hauger, en hızlı turlarla ilerliyordu ve Lawson ile Cem'in arkasında geldi. Norveçli pilot, eski lastiklere sahip bu ikili arkasında zaman kaybetmeye başladı. 

Tam bu esnada, Amaury Cordeel son virajda bariyere temas ederek yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı piste girdi. Böylelikle pite gelmeyen herkesin pite gelmesi için mükemmel bir fırsat oluştu. Lider Drugovich ve ikinci sıradaki Pourchaire, pite gelerek aynı sıralarda çıktılar. 4. sıradaki Vips, pitlerde Doohan'ı arkasında bırakarak 3. sıraya yükseldi.

Temsilcimiz Cem de güvenlik aracı altında pite geldi ve 15. sırada piste geri döndü. 

21. tura geldiğimizde, güvenlik aracı içeri girdi ve Drugovich, Pourchaire, Vips, Doohan, Fittipaldi ilk 5'i ile yarışmaya devam ettik. Cem ise 15. sıradaydı. 

Sonrasında, 23. turda, Clemenet Novalak, Fairmont Hotel Virajı'nın çıkışında Lawson ile temas yaşadı ve sol ön süspansiyonunu kırarak yarış dışı kaldı. Bu kazadan dolayı sadece 1,5 tur yeşil bayraklar altında yarışılmasının ardından güvenlik aracı yeniden piste girdi. 

İlginizi çekebilir:
Jehan Daruvala, Prema Racing

Jehan Daruvala, Prema Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

25. turda güvenlik aracı yeniden içeri girdi ve bir kez daha yeşil bayraklar sallandı. İkinci sıradaki Pourchaire, Drugovich'i yakın bir şekilde takip etmeye başladı. 

Şampiyonada da ilk iki sırada yer alan bu iki isim, galibiyet mücadelesi verdiler. Pourchaire, geri kalan turlarda Drugovich'i yakından takip ederek hataya zorlamaya çalıştı ancak Brezilyalı pilot hata yapmadı. 

Şampiyona lideri Drugovich, Pourchaire'in önünde kazanarak şampiyonadaki avantajını artırdı ve bu sezonki 4. zaferini aldı. Pourchaire, şampiyona rakibini yarışın son bölümünde fazlasıyla zorlasa da ikinci olabildi.

Vips ise podyumu tamamlayan isim oldu. Pitlerde sırasını kaybeden Doohan, yarışı 4. sırada noktaladı. Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi, dün dördüncü olmuştu ve bugün de beşinci olarak iyi puanlar topladı. 

Dün podyumda yer alan Armstrong bugün 6. olurken, dünkü yarışın galibi Hauger 7. sırayı aldı. Diğer Prema pilotu Daruvala ise damalı bayrağı 8. sırada geçti. Sargeant 9. olurken, günün son puanı Marino Sato'ya gitti. 

Son turda Ayumu Iwasa ile Williams arasında kaza yaşanmasıyla birlikte 11. sıraya yükselen Cem; yine güçlü bir sürüşe imza attı. 18. sıradan başladığı yarışta kaostan uzak duran ve hata yapmayan Cem, 7 sıra kazanarak 11. sırada finiş gördü ve puan almaya fazlasıyla yaklaştı. 

F2 sezonu, 10-12 Haziran tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 42 -        
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 42 0.800 0.800 0.800    
3 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 42 8.000 8.000 7.200    
4 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 42 12.900 12.900 4.900    
5 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 42 13.500 13.500 0.600    
6 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 42 14.700 14.700 1.200    
7 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 42 15.300 15.300 0.600    
8 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 42 15.700 15.700 0.400    
9 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 42 16.100 16.100 0.400    
10 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 42 24.100 24.100 8.000    
11 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 42 27.600 27.600 3.500    
12 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 42 27.700 27.700 0.100    
13 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 42 30.500 30.500 2.800    
14 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 42 31.600 31.600 1.100    
15 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 42 32.600 32.600 1.000    
16 Australia Calan Williams Italy Trident 41 1 lap        
17 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 41 1 lap        
  New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 36 6 laps        
  France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 22 20 laps        
  Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 17 25 laps        
  Israel Roy Nissany France DAMS 13 29 laps        
Tüm sonuçları görüntüle
Jehan Daruvala, Prema Racing

Jehan Daruvala, Prema Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar
F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı
Önceki haber

F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı

Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Can Çarpıcı
MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı İtalya GP
MotoGP

MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı

Ferrari ve Red Bull'un farklı şekilde yorumladığı yeni yakıt kuralı
Formula 1

Ferrari ve Red Bull'un farklı şekilde yorumladığı yeni yakıt kuralı

F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı Monako
FIA F2

F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı

Son Haberler

F2 Monako: Drugovich, Pourchaire'in baskısına rağmen kazandı; Cem 11. oldu
FIA F2 FIA F2

F2 Monako: Drugovich, Pourchaire'in baskısına rağmen kazandı; Cem 11. oldu

F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı
FIA F2 FIA F2

F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı

F2 Monako: Sarı bayraklara uymayan Lawson, pole pozisyonunu kaybetti
FIA F2 FIA F2

F2 Monako: Sarı bayraklara uymayan Lawson, pole pozisyonunu kaybetti

F2 Monako: Sarı bayraklar altında turunu geliştiren Lawson pole pozisyonunda
FIA F2 FIA F2

F2 Monako: Sarı bayraklar altında turunu geliştiren Lawson pole pozisyonunda

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.