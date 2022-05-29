F2 Monako: Drugovich, Pourchaire'in baskısına rağmen kazandı; Cem 11. oldu

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2022 FIA Formula 2 sezonunun 5. ayağı, bu hafta sonu Monako'da gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da yarışılmasının ardından, bu hafta sonu takvimin göz bebeği Monako'ya gelindi.

Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilen seansların ardından, dün Sprint Yarışı vardı. Sprint yarışı Dennis Hauger kazanırken; temsilcimiz Cem, 6 sıra kazanarak güçlü bir sürüşe imza atmıştı.

Monako F2-Sprint yarış : F2 Monako: Hafta sonunun ilk yarışını Hauger kazandı

42 turluk ana yarış öncesinde, formasyon turu vardı ve 2 pilot, formasyon turu için start alındığında hareket edemediler. Roy Nissany ve Liam Lawson, ceplerinden kalkamadılar ve yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldılar.

Temsilcimiz Cem, önündeki iki pilotun pit yoluna gitmesiyle birlikte 2 sıra kazandı ve 18. sıradan start aldı. Artık alıştığımız gibi harika startlarından birine imza atan Cem, ilk turda 2 sıra kazanarak, 16. sıraya yerleşti.

Ön tarafta ise Felipe Drugovich pole'deydi. Şampiyona lideri pilot, iyi bir start alarak liderliğini korudu. Onun arkasında ise Theo Pourchaire, Jack Doohan, Juri Vips, Dennis Hauger, Enzo Fittipaldi sıralaması vardı.

Drugovich, ön tarafta en hızlı tur üstüne en hızlı tur atmaya başladı ve 5. tura geldiğimizde, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 3.3 saniyeye çıkardı. Drugovich'in arkasında ise Vips, Doohan'ı yakın bir şekilde takip ediyordu. Bu esnada arka tarafta, Cem, Richard Verschoor'a geçilerek 17. sıraya geriledi.

10. tura geldiğimizde, ilk pit stop'ları görmeye başladık. İlk 5'ten ilk olarak Hauger pite geldi. Arka tarafta da pite gelen isimler oldu ve Cem, 13. sıraya yükseldi.

Pite gelen Hauger, erken bir stop'la rakiplerinin önüne geçmek istedi ve hemen en hızlı turları kaydetmeye başladı. Bu esnada, daha çok kişi pite geldi ve Cem 10. sıraya yükseldi.

Dennis Hauger, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pite giren Hauger, en hızlı turlarla ilerliyordu ve Lawson ile Cem'in arkasında geldi. Norveçli pilot, eski lastiklere sahip bu ikili arkasında zaman kaybetmeye başladı.

Tam bu esnada, Amaury Cordeel son virajda bariyere temas ederek yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı piste girdi. Böylelikle pite gelmeyen herkesin pite gelmesi için mükemmel bir fırsat oluştu. Lider Drugovich ve ikinci sıradaki Pourchaire, pite gelerek aynı sıralarda çıktılar. 4. sıradaki Vips, pitlerde Doohan'ı arkasında bırakarak 3. sıraya yükseldi.

Temsilcimiz Cem de güvenlik aracı altında pite geldi ve 15. sırada piste geri döndü.

21. tura geldiğimizde, güvenlik aracı içeri girdi ve Drugovich, Pourchaire, Vips, Doohan, Fittipaldi ilk 5'i ile yarışmaya devam ettik. Cem ise 15. sıradaydı.

Sonrasında, 23. turda, Clemenet Novalak, Fairmont Hotel Virajı'nın çıkışında Lawson ile temas yaşadı ve sol ön süspansiyonunu kırarak yarış dışı kaldı. Bu kazadan dolayı sadece 1,5 tur yeşil bayraklar altında yarışılmasının ardından güvenlik aracı yeniden piste girdi.

Jehan Daruvala, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

25. turda güvenlik aracı yeniden içeri girdi ve bir kez daha yeşil bayraklar sallandı. İkinci sıradaki Pourchaire, Drugovich'i yakın bir şekilde takip etmeye başladı.

Şampiyonada da ilk iki sırada yer alan bu iki isim, galibiyet mücadelesi verdiler. Pourchaire, geri kalan turlarda Drugovich'i yakından takip ederek hataya zorlamaya çalıştı ancak Brezilyalı pilot hata yapmadı.

Şampiyona lideri Drugovich, Pourchaire'in önünde kazanarak şampiyonadaki avantajını artırdı ve bu sezonki 4. zaferini aldı. Pourchaire, şampiyona rakibini yarışın son bölümünde fazlasıyla zorlasa da ikinci olabildi.

Vips ise podyumu tamamlayan isim oldu. Pitlerde sırasını kaybeden Doohan, yarışı 4. sırada noktaladı. Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi, dün dördüncü olmuştu ve bugün de beşinci olarak iyi puanlar topladı.

Dün podyumda yer alan Armstrong bugün 6. olurken, dünkü yarışın galibi Hauger 7. sırayı aldı. Diğer Prema pilotu Daruvala ise damalı bayrağı 8. sırada geçti. Sargeant 9. olurken, günün son puanı Marino Sato'ya gitti.

Son turda Ayumu Iwasa ile Williams arasında kaza yaşanmasıyla birlikte 11. sıraya yükselen Cem; yine güçlü bir sürüşe imza attı. 18. sıradan başladığı yarışta kaostan uzak duran ve hata yapmayan Cem, 7 sıra kazanarak 11. sırada finiş gördü ve puan almaya fazlasıyla yaklaştı.

F2 sezonu, 10-12 Haziran tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.

Yarış sonucu:

Jehan Daruvala, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool