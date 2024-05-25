F2 Monako: Barnard, kesintiye uğrayan sprint yarışında ilk galibiyetini aldı

Barnard, son 5 tur kala yarışın duraklamasına rağmen, Gabriel Bortoleto’ya 5 saniyenin üzerinde fark atarak F2’de bu sezonki yarışların yedinci farklı galibi oldu.

Monako sprint yarışından önce Barnard, puan alamayan ilk Formula 2 sürücüsüydü. Ancak ters pole pozisyonundan başlayan AIX sürücüsü Barnard, Invicta sürücüsü Bortoleto’nun arkadan gelen baskısına rağmen yarış boyunca sakin görünüyordu.

F2 sprint yarışı, Monako pistini karbon fiberler, güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı ve kırmızı bayraklarla süsledi. Monako'da bu tür durumlar sıklıkla yaşanıyor.

F2 yarışının ilk bölünen kısmı sadece bir kornerle oldu; talihsiz Victor Martins, Jak Crawford ile temas ettikten sonra Crawford’un, Sainte Devote’yi bariyerlere atmasına neden oldu. Martins bu temasdan dolayı, aracının sol ön süspansiyonunda önemli bir hasara açmış oldu.

Yarışın yeniden başlamasıyla üçüncü sıradaki Dennis Hauger, Antony Noghes’un yanından geçerken bariyerlere çarpmaktan kılpayı kurtuldu.

Yarışın 6. turunda Pepe Marti, yüzme havuzunun olduğu viraj çıkışında bariyerleri aşındırarak aracının arkasını kaybetmesinden dolayı güvenlik aracının piste çıkmasına sebep oldu.

Pepe Marti’nin yaptığı kaza sonrası herhangi bir müdahale olmadı. 14. turda Oliver Bearman, Hauger’in Anthony Noghes’a yaptığı hatanın aynısını yaparak kendisini bir çekişmenin içinde buldu. Ancak Bearman, aracının pistte zıplaması nedeniyle kendisini büyük bir güçle bariyerlere çarptı.

Yaptığı kazadan dolayı ortaya çıkan direksiyon hasarına rağmen Bearman yarışa devam etti. Ancak tünelde kısa bir güç kaybı nedeniyle puan alma umudunu kaybetti. Bu da, yarışı 14. bitirmesine neden oldu.

F2 şampiyona lideri Zane Maloney ve Williams’ın genç yeteneği Zak O’Sullivan arasındaki liderlik düellosu, 22. turda kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. Maloney’nin arkasından gelen Juan Manuel Correa, Maloney’nin spin atmasına neden oldu. Ardından Maloney ve O’Sullivan, Grand Hotel’in keskin virajında ve Rascasse’de birbirine temas ettiler.

Yarıştan sonra araştırılacak olan bu olayda Maloney, ART sürücüsü O’Sullivan’ı fren kontrolü yapmakla suçladı.

Dördüncü sıradaki Prema sürücüsü Andrea Kimi Antonelli, süper yumuşak lastiği takarak ilk podyum için mücadele etti.

Barnard, Bortoleto ve Hauger arasındaki pozisyonları koruyarak podyuma çıkmayı başardılar. Antonelli ise beklenen gelişmeyi sağlayamadı.

Maloney, sprint yarışında podyuma çıkamamasına rağmen F2 sürücüler sıralamasında zirvede kalmaya devam ediyor. Yarışta yedinci olan Paul Aron ise iki puan toplayarak sürücüler sıralamasında ikinci kalmaya devam etti.