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FIA F2 Monaco
Yarış raporu

F2 Monako: Barnard, kesintiye uğrayan sprint yarışında ilk galibiyetini aldı

Taylor Barnard, kırmızı bayrakla engellenen kaotik Monako sprint yarışında ilk Formula 2 zaferini elde etti.

Taylor Barnard, PHM AIX Racing

Fotoğraf: Shameem Fahath

Barnard, son 5 tur kala yarışın duraklamasına rağmen, Gabriel Bortoleto’ya 5 saniyenin üzerinde fark atarak F2’de bu sezonki yarışların yedinci farklı galibi oldu.

Monako sprint yarışından önce Barnard, puan alamayan ilk Formula 2 sürücüsüydü. Ancak ters pole pozisyonundan başlayan AIX sürücüsü Barnard, Invicta sürücüsü Bortoleto’nun arkadan gelen baskısına rağmen yarış boyunca sakin görünüyordu.

F2 sprint yarışı, Monako pistini karbon fiberler, güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı ve kırmızı bayraklarla süsledi. Monako'da bu tür durumlar sıklıkla yaşanıyor.

F2 yarışının ilk bölünen kısmı sadece bir kornerle oldu; talihsiz Victor Martins, Jak Crawford ile temas ettikten sonra Crawford’un, Sainte Devote’yi bariyerlere atmasına neden oldu. Martins bu temasdan dolayı, aracının sol ön süspansiyonunda önemli bir hasara açmış oldu.

Yarışın yeniden başlamasıyla üçüncü sıradaki Dennis Hauger, Antony Noghes’un yanından geçerken bariyerlere çarpmaktan kılpayı kurtuldu.

Yarışın 6. turunda Pepe Marti, yüzme havuzunun olduğu viraj çıkışında bariyerleri aşındırarak aracının arkasını kaybetmesinden dolayı güvenlik aracının piste çıkmasına sebep oldu.

Pepe Marti’nin yaptığı kaza sonrası herhangi bir müdahale olmadı. 14. turda Oliver Bearman, Hauger’in Anthony Noghes’a yaptığı hatanın aynısını yaparak kendisini bir çekişmenin içinde buldu. Ancak Bearman, aracının pistte zıplaması nedeniyle kendisini büyük bir güçle bariyerlere çarptı.

Yaptığı kazadan dolayı ortaya çıkan direksiyon hasarına rağmen Bearman yarışa devam etti. Ancak tünelde kısa bir güç kaybı nedeniyle puan alma umudunu kaybetti. Bu da, yarışı 14. bitirmesine neden oldu.

F2 şampiyona lideri Zane Maloney ve Williams’ın genç yeteneği Zak O’Sullivan arasındaki liderlik düellosu, 22. turda kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. Maloney’nin arkasından gelen Juan Manuel Correa, Maloney’nin spin atmasına neden oldu. Ardından Maloney ve O’Sullivan, Grand Hotel’in keskin virajında ve Rascasse’de birbirine temas ettiler.

Yarıştan sonra araştırılacak olan bu olayda Maloney, ART sürücüsü O’Sullivan’ı fren kontrolü yapmakla suçladı.

Dördüncü sıradaki Prema sürücüsü Andrea Kimi Antonelli, süper yumuşak lastiği takarak ilk podyum için mücadele etti.

Barnard, Bortoleto ve Hauger arasındaki pozisyonları koruyarak podyuma çıkmayı başardılar. Antonelli ise beklenen gelişmeyi sağlayamadı.

Maloney, sprint yarışında podyuma çıkamamasına rağmen F2 sürücüler sıralamasında zirvede kalmaya devam ediyor. Yarışta yedinci olan Paul Aron ise iki puan toplayarak sürücüler sıralamasında ikinci kalmaya devam etti.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 30

-

       10    
2
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 30

+5.200

5.2

 5.200     8    
3 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 30

+5.800

5.8

 0.600     6    
4 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 30

+8.200

8.2

 2.400     6    
5 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 30

+10.800

10.8

 2.600     4    
6 Czech Republic R. Staněk Trident 23 30

+13.500

13.5

 2.700     3    
7
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 30

+15.000

15.0

 1.500     2    
8 France I. Hadjar Campos Racing 20 30

+16.400

16.4

 1.400     1    
9 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 30

+16.800

16.8

 0.400          
10 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 30

+17.700

17.7

 0.900          
11 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 30

+18.300

18.3

 0.600          
12 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 30

+18.800

18.8

 0.500          
13 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 30

+19.200

19.2

 0.400          
14 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 30

+22.000

22.0

 2.800          
15 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 30

+24.000

24.0

 2.000          
16 Netherlands R. Verschoor Trident 22 30

+24.300

24.3

 0.300          
17 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 30

+25.200

25.2

 0.900          
18
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 30

+25.900

25.9

 0.700          
dnf Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 22

8 laps

         Yarış dışı  
dnf India K. Maini Invicta Racing 9 22

8 laps

         Kaza  
dnf
P. Martí Campos Racing
 21 4

26 laps

         Kaza  
dnf France V. Martins ART Grand Prix 1 29

 

         Yarış dışı  
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