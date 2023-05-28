F2 Monako: Ana yarışı Vesti kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Monte Carlo sokaklarındaki Formula 2 mücadelesi bir kırmızı bayrak periyodunun ardından zaman sınırına takıldı, bu uzun yarışı kazanan isimse Mercedes akademi üyesi Frederik Vesti!
Cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından pole pozisyonunda Vesti yer almaktaydı, onu Victor Martins, Theo Pourchaire, Jack Doohan, Zane Maloney ve Richard Verschoor takip ediyordu.
Start sorunsuz geçildi, ne lider grupta, ne de arka taraflarda herhangi bir sıkıntı olmadı.
Dokuzuncu turda son sıralardaki Arthur Leclerc bir fren arızası yaşadı ve pite dönerek yarışı bıraktı, böylece kendisinin şanssız hafta sonu bir diğer şanssızlıkla sona erdi.
19. turda Enzo Fittipaldi tünelden geçerken motor arızası yaşadı ve tünel çıkışında kaçış alanına girerek yarışı bırakmak zorunda kaldı.
Yarışın en büyük olayı 22. turda geldi: dördüncü sıradaki Doohan büyük bir kaza yaparak önce Güvenlik Aracı'nın piste çıkmasına, sonra da yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasına sebep oldu!
Kırmızı bayrak periyodu henüz pite girmeyen pilotlara oldukça yaradı, öyle ki, mücadeleye son sırada başlayan Roman Stanek sekizinciliğe, yine gerilerden başlayan Kush Maini yedinciliğe kadar geldi.
Yarış yeniden başladığında Vesti, Martins, Pourchaire, Maloney, Verschoor, Hauger, Maini, Stanek, Crawford ve Iwasa gibi bir ilk 10 oluşmuştu.
Bu sırada bir diğer drama yaşandı ve ikinci sıradaki Martins sarı bayrak periyodunda yeterince yavaşlamadığı için pitten geçme cezası aldı! Fransız sürücü, ceza nedeniyle 8. sıraya geriledi.
Tüm olup bitenden hiç etkilenmeyen Vesti, zaman sınırına takılan yarışta damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve hem galibiyete ulaşmayı, hem de şampiyona liderliğine yükselmeyi başardı.
Podyumu şampiyona ikincisi Pourchaire ve çaylak Maloney tamamladılar.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|Puan
|1
|Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|39
|1:20'02.426
|97.557
|25
|2
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|39
|1:20'04.930
|2.504
|2.504
|97.507
|18
|3
|Zane Maloney
|Rodin Carlin
|39
|1:20'17.979
|15.553
|13.049
|97.243
|15
|4
|Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|39
|1:20'24.049
|21.623
|6.070
|97.120
|12
|5
|Dennis Hauger
|MP Motorsport
|39
|1:20'24.790
|22.364
|0.741
|97.105
|10
|6
|Kush Maini
|Campos Racing
|39
|1:20'27.743
|25.317
|2.953
|97.046
|8
|7
|Roman Staněk
|Trident
|39
|1:20'29.794
|27.368
|2.051
|97.005
|6
|8
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|39
|1:20'30.079
|27.653
|0.285
|96.999
|4
|9
|Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|39
|1:20'44.510
|42.084
|14.431
|96.710
|2
|10
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|39
|1:20'46.798
|44.372
|2.288
|96.664
|1
|11
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|39
|1:20'47.679
|45.253
|0.881
|96.647
|12
|Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|39
|1:20'48.475
|46.049
|0.796
|96.631
|13
|Jehan Daruvala
|MP Motorsport
|39
|1:20'56.985
|54.559
|8.510
|96.462
|14
|Juan Correa
|Van Amersfoort Racing
|39
|1:21'00.068
|57.642
|3.083
|96.400
|15
|Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|39
|1:21'14.478
|1'12.052
|14.410
|96.115
|16
|Brad Benavides
|PHM Racing by Charouz
|39
|1:21'14.836
|1'12.410
|0.358
|96.108
|17
|Clement Novalak
|Trident
|39
|1:21'15.268
|1'12.842
|0.432
|96.100
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|31
|8 laps
|Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|21
|18 laps
|Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
|21
|18 laps
|Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|17
|22 laps
|Arthur Leclerc
|DAMS
|7
|32 laps
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