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FIA F2 / Monte Carlo Haberler

F2 Monako: Ana yarışı Vesti kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Monte Carlo sokaklarındaki Formula 2 mücadelesi bir kırmızı bayrak periyodunun ardından zaman sınırına takıldı, bu uzun yarışı kazanan isimse Mercedes akademi üyesi Frederik Vesti!

Altay Gök
Ekleyen:
Frederik Vesti, Prema Racing

Cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından pole pozisyonunda Vesti yer almaktaydı, onu Victor Martins, Theo Pourchaire, Jack Doohan, Zane Maloney ve Richard Verschoor takip ediyordu.

Start sorunsuz geçildi, ne lider grupta, ne de arka taraflarda herhangi bir sıkıntı olmadı.

Dokuzuncu turda son sıralardaki Arthur Leclerc bir fren arızası yaşadı ve pite dönerek yarışı bıraktı, böylece kendisinin şanssız hafta sonu bir diğer şanssızlıkla sona erdi.

19. turda Enzo Fittipaldi tünelden geçerken motor arızası yaşadı ve tünel çıkışında kaçış alanına girerek yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarışın en büyük olayı 22. turda geldi: dördüncü sıradaki Doohan büyük bir kaza yaparak önce Güvenlik Aracı'nın piste çıkmasına, sonra da yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasına sebep oldu!

Kırmızı bayrak periyodu henüz pite girmeyen pilotlara oldukça yaradı, öyle ki, mücadeleye son sırada başlayan Roman Stanek sekizinciliğe, yine gerilerden başlayan Kush Maini yedinciliğe kadar geldi.

Yarış yeniden başladığında Vesti, Martins, Pourchaire, Maloney, Verschoor, Hauger, Maini, Stanek, Crawford ve Iwasa gibi bir ilk 10 oluşmuştu. 

Bu sırada bir diğer drama yaşandı ve ikinci sıradaki Martins sarı bayrak periyodunda yeterince yavaşlamadığı için pitten geçme cezası aldı! Fransız sürücü, ceza nedeniyle 8. sıraya geriledi.

Tüm olup bitenden hiç etkilenmeyen Vesti, zaman sınırına takılan yarışta damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve hem galibiyete ulaşmayı, hem de şampiyona liderliğine yükselmeyi başardı.

Podyumu şampiyona ikincisi Pourchaire ve çaylak Maloney tamamladılar.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 39 1:20'02.426     97.557 25
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 39 1:20'04.930 2.504 2.504 97.507 18
3 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 39 1:20'17.979 15.553 13.049 97.243 15
4 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 39 1:20'24.049 21.623 6.070 97.120 12
5 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 39 1:20'24.790 22.364 0.741 97.105 10
6 India Kush Maini Spain Campos Racing 39 1:20'27.743 25.317 2.953 97.046 8
7 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 39 1:20'29.794 27.368 2.051 97.005 6
8 France Victor Martins France ART Grand Prix 39 1:20'30.079 27.653 0.285 96.999 4
9 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 39 1:20'44.510 42.084 14.431 96.710 2
10 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 39 1:20'46.798 44.372 2.288 96.664 1
11 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 39 1:20'47.679 45.253 0.881 96.647  
12 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 39 1:20'48.475 46.049 0.796 96.631  
13 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 39 1:20'56.985 54.559 8.510 96.462  
14 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 39 1:21'00.068 57.642 3.083 96.400  
15 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 39 1:21'14.478 1'12.052 14.410 96.115  
16 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 39 1:21'14.836 1'12.410 0.358 96.108  
17 France Clement Novalak Italy Trident 39 1:21'15.268 1'12.842 0.432 96.100  
  Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 31 8 laps        
  Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 21 18 laps        
  Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 21 18 laps        
  Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 17 22 laps        
  Monaco Arthur Leclerc France DAMS 7 32 laps        
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