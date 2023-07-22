F2 Macaristan sprint yarışı: Hauger uzun süre sonra galip

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Kush Maini, epey kötü bir start alarak henüz ilk virajda Hauger'e, birkaç viraj içinde ise Iwasa'ya geçirdi.

Liderliği aldıktan sonra dar pistlerdeki ustalığını konuşturan Hauger, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi şanssız giden hafta sonlarının ardından zafere uzanmayı başardı.

İkinci sıra, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin geride kalmasından da ötürü fazla zorlamayan Iwasa'ya giderken, podyumu sıkı bir mücadelenin ardından Oliver Bearman tamamladı.

Podyum pozisyonu için yedinci sıradan yükselen Theo Pourchaire ile rekabet halinde olan Bearman, ilk virajda geç frenajla çok iyi bir geçiş yaparak bu sezon dördüncü kez podyuma çıktı.

Pourchaire dördüncülüğü alarak güçlü bir sonuç elde etti, nitekim ana yarış öncesi şampiyona lideri Frederik Vesti ile fark sadece bir!

Beşinci sırada son tura girilirken yükselmeyi başaran Jehan Daruvala yer alırken, Maini sürekli geriledikten sonra ancak altıncı olabildi.

Hint sürücü, savunma yapmaya çalışırken Pourchaire ile bir temas da yaşadı.

Ayumu Iwasa, DAMS Photo by: Formula Motorsport Ltd

Yedinci sıra geçen haftanın galiplerinden Victor Martins'e gitti, bu sezon gereksiz temaslara karışarak epey puan kaybeden Martins, bu kez sakinliğini korudu ve son turda Maini'ye atak yapmadı.

Günün son puanları ise Isack Hadjar, şampiyona lideri Vesti ve yarın pole pozisyonundan başlayacak olan Jack Doohan'a gitti.

Doohan normalde startta sekizinciliğe kadar çıkmıştı, ancak sonrasında sıra kaybetti ve yarışı başladığı yerde bitirdi.

Yarışın ardından Vesti puanını 135'e, Pourchaire ise 134'e yükseltti, yani şampiyona sıfırdan başlıyor diyebiliriz.

Dahası, formda isimlerden Iwasa da 120 puanda!

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