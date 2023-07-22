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FIA F2 / Hungaroring Yarış raporu

F2 Macaristan sprint yarışı: Hauger uzun süre sonra galip

Dennis Hauger, uzun süredir devam eden podyum orucunu galibiyetle bozmayı başardı. Şampiyonada fark ise artık sadece bir puan!

Megan White
Ekleyen:
Dennis Hauger, MP Motorsport

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Kush Maini, epey kötü bir start alarak henüz ilk virajda Hauger'e, birkaç viraj içinde ise Iwasa'ya geçirdi.

Liderliği aldıktan sonra dar pistlerdeki ustalığını konuşturan Hauger, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi şanssız giden hafta sonlarının ardından zafere uzanmayı başardı.

İkinci sıra, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin geride kalmasından da ötürü fazla zorlamayan Iwasa'ya giderken, podyumu sıkı bir mücadelenin ardından Oliver Bearman tamamladı.

Podyum pozisyonu için yedinci sıradan yükselen Theo Pourchaire ile rekabet halinde olan Bearman, ilk virajda geç frenajla çok iyi bir geçiş yaparak bu sezon dördüncü kez podyuma çıktı.

Pourchaire dördüncülüğü alarak güçlü bir sonuç elde etti, nitekim ana yarış öncesi şampiyona lideri Frederik Vesti ile fark sadece bir!

Beşinci sırada son tura girilirken yükselmeyi başaran Jehan Daruvala yer alırken, Maini sürekli geriledikten sonra ancak altıncı olabildi.

Hint sürücü, savunma yapmaya çalışırken Pourchaire ile bir temas da yaşadı.

Ayumu Iwasa, DAMS

Ayumu Iwasa, DAMS

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Yedinci sıra geçen haftanın galiplerinden Victor Martins'e gitti, bu sezon gereksiz temaslara karışarak epey puan kaybeden Martins, bu kez sakinliğini korudu ve son turda Maini'ye atak yapmadı.

Günün son puanları ise Isack Hadjar, şampiyona lideri Vesti ve yarın pole pozisyonundan başlayacak olan Jack Doohan'a gitti.

Doohan normalde startta sekizinciliğe kadar çıkmıştı, ancak sonrasında sıra kaybetti ve yarışı başladığı yerde bitirdi.

Yarışın ardından Vesti puanını 135'e, Pourchaire ise 134'e yükseltti, yani şampiyona sıfırdan başlıyor diyebiliriz.

Dahası, formda isimlerden Iwasa da 120 puanda!

 

Formula 2 Macaristan: Sprint yarışı sonuç tablosu

     
Driver Info
   
Sıra Sürücü Zaman
1 Norway D. Hauger Dennis Hauger MP Motorsport 44'43.144
2 Japan A. Iwasa Ayumu Iwasa DAMS +4.230
3 United Kingdom O. Bearman Oliver Bearman Prema Powerteam +14.196
4 France T. Pourchaire Théo Pourchaire ART Grand Prix +16.592
5 India J. Daruvala Jehan Daruvala MP Motorsport +20.760
6 India K. Maini Kush Maini Campos Racing +24.054
7 France V. Martins Victor Martins ART Grand Prix +24.388
8 France I. Hadjar Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight +24.660
9 Denmark F. Vesti Frederik Vesti Prema Powerteam +25.316
10 Australia J. Doohan Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing +25.714
11 Brazil E. Fittipaldi Enzo Fittipaldi Rodin Carlin +26.060
12 Barbados Z. Maloney Zane Maloney Rodin Carlin +26.592
13 Netherlands R. Verschoor Richard Verschoor Van Amersfoort Racing +26.840
14 United States J. Crawford Jak Crawford Hitech Pulse-Eight +27.122
15 Monaco A. Leclerc Arthur Leclerc DAMS +27.486
16 Czech Republic R. Staněk Roman Staněk Trident +28.035
17 Israel R. Nissany Roy Nissany PHM Racing by Charouz +32.986
18 United States B. Benavides Brad Benavides PHM Racing by Charouz +37.389
19 Belgium A. Cordeel Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing +38.013
20 United States J. Correa Juan Correa Van Amersfoort Racing +1 Lap
dnf Switzerland R. Boschung Ralph Boschung Campos Racing 17 laps
dnf France C. Novalak Clement Novalak Trident 17 laps
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F2 Macaristan sıralama turları: Doohan pole pozisyonunda, Vesti üçüncü

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Megan White
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