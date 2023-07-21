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F2 Macaristan sıralama turları: Doohan pole pozisyonunda, Vesti üçüncü

Son dakikalarda derecelerin geliştiği sıralama turlarında pole pozisyonu son turunu atmaya gerek bile duymayan Jack Doohan'a gitti, onu geçen haftanın galibi Victor Martins ve şampiyona lideri Frederik Vesti takip ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Jack Doohan, Invicta Virtuosi Racing, 2nd position, on the podium

Bu yıl kötü bir araca sahip olmasından ötürü iyi bir tempoyla başlayamayan Jack Doohan, özellikle seansın son bölümünde durdurulamazdı.

Bitime üç dakika kala zirveye yerleşen Doohan, son turunda derecesini geliştirmeye doğru geliyordu, ancak rakiplerinin hiçbirinin daha hızlı olmadığını görünce turunu bıraktı.

Böylece son haftalardaki temposunun tesadüf olmadığını gösteren Doohan, bu sezon ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.

İkinci sırada sıralama turlarındaki yüksek temposunu sürdüren Victor Martins yer aldı, iki haftalık pole serisi sona eren Martins, sadece 0.052 saniye gerideydi.

Üçüncülük şampiyona lideri Frederik Vesti'ye giderken, son turlarında derecesini geliştiremeyen Theo Pourchaire dördüncülükle yetindi.

Sezonun şanssız ismi Isack Hadjar son turlarda beşinciliği aldı, onu Ayumu Iwasa, Oliver Bearman, Jehan Daruvala ve Dennis Hauger takip etti.

10. sıra ve sprint yarışının pole pozisyonu ise Kush Maini'ye gitti.

 

 
 
     
Driver Info
 
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Australia J. Doohan Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 14 12 1'27.676   179.885
2 France V. Martins Victor Martins ART Grand Prix 6 13 +0.052 0.052 179.778
3 Denmark F. Vesti Frederik Vesti Prema Powerteam 7 11 +0.091 0.039 179.698
4 France T. Pourchaire Théo Pourchaire ART Grand Prix 5 12 +0.254 0.163 179.365
5 France I. Hadjar Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 13 +0.311 0.057 179.249
6 Japan A. Iwasa Ayumu Iwasa DAMS 11 13 +0.414 0.103 179.039
7 United Kingdom O. Bearman Oliver Bearman Prema Powerteam 8 10 +0.425 0.011 179.017
8 India J. Daruvala Jehan Daruvala MP Motorsport 2 14 +0.477 0.052 178.911
9 Norway D. Hauger Dennis Hauger MP Motorsport 1 14 +0.479 0.002 178.907
10 India K. Maini Kush Maini Campos Racing 24 11 +0.488 0.009 178.889
11 Brazil E. Fittipaldi Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 4 13 +0.591 0.103 178.680
12 Netherlands R. Verschoor Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 22 13 +0.610 0.019 178.642
13 Switzerland R. Boschung Ralph Boschung Campos Racing 25 11 +0.640 0.030 178.581
14 Barbados Z. Maloney Zane Maloney Rodin Carlin 3 13 +0.645 0.005 178.571
15 France C. Novalak Clement Novalak Trident 21 13 +0.866 0.221 178.125
16 United States J. Correa Juan Correa Van Amersfoort Racing 23 14 +1.088 0.222 177.680
17 Monaco A. Leclerc Arthur Leclerc DAMS 12 13 +1.124 0.036 177.608
18 United States J. Crawford Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 9 13 +1.154 0.030 177.548
19 Israel R. Nissany Roy Nissany PHM Racing by Charouz 16 14 +1.324 0.170 177.208
20 Belgium A. Cordeel Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 15 13 +1.357 0.033 177.143
21 United States B. Benavides Brad Benavides PHM Racing by Charouz 17 14 +1.652 0.295 176.558
22 Czech Republic R. Staněk Roman Staněk Trident 20 4 +2.234 0.582 175.415
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F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

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