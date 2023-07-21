F2 Macaristan sıralama turları: Doohan pole pozisyonunda, Vesti üçüncü

Bu yıl kötü bir araca sahip olmasından ötürü iyi bir tempoyla başlayamayan Jack Doohan, özellikle seansın son bölümünde durdurulamazdı.

Bitime üç dakika kala zirveye yerleşen Doohan, son turunda derecesini geliştirmeye doğru geliyordu, ancak rakiplerinin hiçbirinin daha hızlı olmadığını görünce turunu bıraktı.

Böylece son haftalardaki temposunun tesadüf olmadığını gösteren Doohan, bu sezon ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.

İkinci sırada sıralama turlarındaki yüksek temposunu sürdüren Victor Martins yer aldı, iki haftalık pole serisi sona eren Martins, sadece 0.052 saniye gerideydi.

Üçüncülük şampiyona lideri Frederik Vesti'ye giderken, son turlarında derecesini geliştiremeyen Theo Pourchaire dördüncülükle yetindi.

Sezonun şanssız ismi Isack Hadjar son turlarda beşinciliği aldı, onu Ayumu Iwasa, Oliver Bearman, Jehan Daruvala ve Dennis Hauger takip etti.

10. sıra ve sprint yarışının pole pozisyonu ise Kush Maini'ye gitti.