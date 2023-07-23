Kayıt Ol
Önceki / F2 Macaristan sprint yarışı: Hauger uzun süre sonra galip
FIA F2 / Hungaroring Yarış raporu

F2 Macaristan: Doohan sezonun ilk galibiyetine ulaştı, Pourchaire 6. sırada

Jack Doohan sezonun en dominant performanslarından birine imza attı ve neredeyse hiç zorlanmadan kendisi için sezonun ilk galibiyetine imza attı.

Megan White
Ekleyen:
Jack Doohan, Invicta Virtuosi Racing, leads Zane Maloney, Rodin Carlin

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve startta yerini koruyan Doohan, yedinci turda arkasındaki Frederik Vesti ile farkı bir saniyenin üstüne çekti, pit stoplar başladığındaysa beş saniye farkla liderdi.

Hem gaza basabilen, hem de lastikleri koruyabilen Doohan, epey geç bir pitin ardından avantajını korumayı başardı ve peş peşe hızlı turlarla farkı iyice açtı.

Böylece damalı bayrağa ilk sırada ulaşmayı başaran Doohan, zor başlayan ve sadece iki kez podyuma çıkabildiği sezonun ilk galibiyetini elde etti.

İkinci sıra bir noktadan sonra pek zorlamayan Vesti'ye giderken, sonunda biraz istikrar kazanan Victor Martins podyumu tamamlayan isimdi.

Dördüncü sıra alternatif bir strateji tercih eden ve yarışın ortasından itibaren biraz da olsa tırmanabilen Ayumu Iwasa'ya giderken, sezonun şanssız ismi Isack Hadjar beşinciydi.

Theo Pourchaire pitlere kadar zafer adayı gibi görünüyordu, ancak epey erken pite girmesinin ardından geç pit yapanlara karşı tutunamadı.

Takım arkadaşı Martins ile pit çıkışında yan yana gelen Pourchaire, takım arkadaşı tarafından dışarı itildikten sonra temposunu kaybetti, sonuç olarak Iwasa ve Hadjar'a geçilerek altıncılıkla yetindi.

Bu, şampiyonadaki puan farkının yeniden 11 puana çıkması anlamına geliyor.

Ayumu Iwasa, Dams, leads Kush Maini, Campos Racing

Ayumu Iwasa, Dams, leads Kush Maini, Campos Racing

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yedinci sırada son turlarda Pourchaire'i kovalayan Dennis Hauger yer aldı, Norveçli sürücü puansız geçen üç yarışın ardından güçlü bir hafta sonunu geride bıraktı.

Enzo Fittipaldi rahat bir sekizincilik elde ederken, yarışın en çok sıra kazanan isimlerinden Juan Manuel Correa dokuzuncu olarak dört haftalık aranın ardından puan aldı.

Günün son puanı Richard Verschoor'a gitti.

Dün podyuma çıkan Oliver Bearman 12. olarak şampiyonada daha da yükselme şansını kaybetti, Zane Maloney, Kush Maini ve Arthur Leclerc gibi isimler de puan alamadılar.

 

F2 Macaristan - Ana yarış sonuç tablosu

     
Driver Info
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Australia J. Doohan Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 14 37 57'52.434 168.010 25 3
2 Denmark F. Vesti Frederik Vesti Prema Powerteam 7 37 +9.110 9.110 167.570 18
3 France V. Martins Victor Martins ART Grand Prix 6 37 +9.850 0.740 167.535 15
4 Japan A. Iwasa Ayumu Iwasa DAMS 11 37 +26.167 16.317 166.753 12
5 France I. Hadjar Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 37 +27.407 1.240 166.694 10
6 France T. Pourchaire Théo Pourchaire ART Grand Prix 5 37 +29.529 2.122 166.593 8
7 Norway D. Hauger Dennis Hauger MP Motorsport 1 37 +30.512 0.983 166.547 6
8 Brazil E. Fittipaldi Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 4 37 +30.937 0.425 166.526 4
9 United States J. Correa Juan Correa Van Amersfoort Racing 23 37 +39.401 8.464 166.125 2
10 Netherlands R. Verschoor Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 22 37 +39.979 0.578 166.098 1
11 India J. Daruvala Jehan Daruvala MP Motorsport 2 37 +41.025 1.046 166.048
12 United Kingdom O. Bearman Oliver Bearman Prema Powerteam 8 37 +41.607 0.582 166.021
13 Monaco A. Leclerc Arthur Leclerc DAMS 12 37 +42.064 0.457 165.999
14 Czech Republic R. Staněk Roman Staněk Trident 20 37 +42.944 0.880 165.958
15 Israel R. Nissany Roy Nissany PHM Racing by Charouz 16 37 +56.569 13.625 165.317
16 Barbados Z. Maloney Zane Maloney Rodin Carlin 3 37 +1'00.999 4.430 165.110
17 United States J. Crawford Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 9 37 +1'02.846 1.847 165.023
18 United States B. Benavides Brad Benavides PHM Racing by Charouz 17 37 +1'08.612 5.766 164.755
19 Switzerland R. Boschung Ralph Boschung Campos Racing 25 37 +1'14.010 5.398 164.504
20 India K. Maini Kush Maini Campos Racing 24 37 +1'16.994 2.984 164.365
21 Belgium A. Cordeel Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 15 36 +1 Lap 1 Lap 163.240
dnf France C. Novalak Clement Novalak Trident 21 2 35 laps Yarış dışı
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

F2 Macaristan sprint yarışı: Hauger uzun süre sonra galip

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Megan White Daha fazlası
Megan White
F3 Macaristan: Ana yarışta O'Sullivan galip, Prema 1-2

F3 Macaristan: Ana yarışta O'Sullivan galip, Prema 1-2

FIA F3
Hungaroring

F3 Macaristan: Ana yarışta O'Sullivan galip, Prema 1-2 F3 Macaristan: Ana yarışta O'Sullivan galip, Prema 1-2

Pazar günkü F3 Macaristan yarışı, lastiklerdeki güvenlik endişesi nedeniyle kısaltıldı

Pazar günkü F3 Macaristan yarışı, lastiklerdeki güvenlik endişesi nedeniyle kısaltıldı

FIA F3
Hungaroring

Pazar günkü F3 Macaristan yarışı, lastiklerdeki güvenlik endişesi nedeniyle kısaltıldı Pazar günkü F3 Macaristan yarışı, lastiklerdeki güvenlik endişesi nedeniyle kısaltıldı

F2 Macaristan sprint yarışı: Hauger uzun süre sonra galip

F2 Macaristan sprint yarışı: Hauger uzun süre sonra galip

FIA F2
Hungaroring

F2 Macaristan sprint yarışı: Hauger uzun süre sonra galip F2 Macaristan sprint yarışı: Hauger uzun süre sonra galip

Son Haberler

IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

Indy IndyCar
Iowa II

IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"

Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi" Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"

Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"

Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var" Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"

NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı

NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı

NAS NASCAR Cup
Pocono

NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol