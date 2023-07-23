F2 Macaristan: Doohan sezonun ilk galibiyetine ulaştı, Pourchaire 6. sırada

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve startta yerini koruyan Doohan, yedinci turda arkasındaki Frederik Vesti ile farkı bir saniyenin üstüne çekti, pit stoplar başladığındaysa beş saniye farkla liderdi.

Hem gaza basabilen, hem de lastikleri koruyabilen Doohan, epey geç bir pitin ardından avantajını korumayı başardı ve peş peşe hızlı turlarla farkı iyice açtı.

Böylece damalı bayrağa ilk sırada ulaşmayı başaran Doohan, zor başlayan ve sadece iki kez podyuma çıkabildiği sezonun ilk galibiyetini elde etti.

İkinci sıra bir noktadan sonra pek zorlamayan Vesti'ye giderken, sonunda biraz istikrar kazanan Victor Martins podyumu tamamlayan isimdi.

Dördüncü sıra alternatif bir strateji tercih eden ve yarışın ortasından itibaren biraz da olsa tırmanabilen Ayumu Iwasa'ya giderken, sezonun şanssız ismi Isack Hadjar beşinciydi.

Theo Pourchaire pitlere kadar zafer adayı gibi görünüyordu, ancak epey erken pite girmesinin ardından geç pit yapanlara karşı tutunamadı.

Takım arkadaşı Martins ile pit çıkışında yan yana gelen Pourchaire, takım arkadaşı tarafından dışarı itildikten sonra temposunu kaybetti, sonuç olarak Iwasa ve Hadjar'a geçilerek altıncılıkla yetindi.

Bu, şampiyonadaki puan farkının yeniden 11 puana çıkması anlamına geliyor.

Ayumu Iwasa, Dams, leads Kush Maini, Campos Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yedinci sırada son turlarda Pourchaire'i kovalayan Dennis Hauger yer aldı, Norveçli sürücü puansız geçen üç yarışın ardından güçlü bir hafta sonunu geride bıraktı.

Enzo Fittipaldi rahat bir sekizincilik elde ederken, yarışın en çok sıra kazanan isimlerinden Juan Manuel Correa dokuzuncu olarak dört haftalık aranın ardından puan aldı.

Günün son puanı Richard Verschoor'a gitti.

Dün podyuma çıkan Oliver Bearman 12. olarak şampiyonada daha da yükselme şansını kaybetti, Zane Maloney, Kush Maini ve Arthur Leclerc gibi isimler de puan alamadılar.

F2 Macaristan - Ana yarış sonuç tablosu