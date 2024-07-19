F2 Macaristan antrenman seansı: Maloney lider

Formula 2 Macaristan antrenman seansı güneşli bir havada başladı.

F2 ekipleri araçlarını test etmek için birtakım farklı değişikliklikler yapıp, piste çıktılar.

Seansın ilk dakikalarında tur atan isimler, Jak Crawford, Paul Aron, Dennis Hauger, Kimi Antonelli oldu.

Seansın 32. dakikasında Zane Maloney en hızlı turunu atarak, 1.33.566'lık derecesiyle zirveye yerleşti.

Pepe Marti, turunu geliştirmek adına yeniden pisti turlarken, aracının kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Bu nedenle sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Seansa 25. dakikada devam edildi ve bu süre zarfında Zane Maloney'in derecesini geçen bir sürücü çıkmadı.

Son 20 dakika kala Victor Martins 1.33.625'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşti.

Seansın bitimine 16 dakika kala sırasıyla Martins ve Bortoleto zirveye çıktı. Bortoleto 1.33.221'lik derecesiyle liderliğe yükselen isim oldu. Sonrasında Dennis Hauger 1.33.100'lük derecesiyle zirveye yerleşen üçüncü isim oldu.

Seansın bitimine 10 dakika kala Isack Hadjar, 1.33.757 saniyeyle 11. sıraya yerleşti.

Paul Aron, 1.32.984'lük derecesiyle zirveye çıktığı sırada, Zane Maloney daha hızlı bir tur atarak 1.32.668 saniyeyle zirveye yeniden yerleşti.

Macaristan'daki antrenman seansını zirvede tamamlayan isim, Zane Maloney oldu. Onu sırasıyla Crawford, Fittipaldi, Aron, Hauger ve Miyata takip etti.

Seansın sonucu: