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Antrenman raporu
FIA F2 Hungaroring

F2 Macaristan antrenman seansı: Maloney lider

Formula 2'nin Macaristan hafta sonunda gerçekleştirilen antrenman seansının lideri, Zane Maloney oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Zane Maloney, Rodin Motorsport

Zane Maloney, Rodin Motorsport

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 2 Macaristan antrenman seansı güneşli bir havada başladı.

F2 ekipleri araçlarını test etmek için birtakım farklı değişikliklikler yapıp, piste çıktılar. 

Seansın ilk dakikalarında tur atan isimler, Jak Crawford, Paul Aron, Dennis Hauger, Kimi Antonelli oldu.

Seansın 32. dakikasında Zane Maloney en hızlı turunu atarak, 1.33.566'lık derecesiyle zirveye yerleşti.

Pepe Marti, turunu geliştirmek adına yeniden pisti turlarken, aracının kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Bu nedenle sanal güvenlik aracı devreye girdi. 

Seansa 25. dakikada devam edildi ve bu süre zarfında Zane Maloney'in derecesini geçen bir sürücü çıkmadı. 

Son 20 dakika kala Victor Martins 1.33.625'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşti.

Seansın bitimine 16 dakika kala sırasıyla Martins ve Bortoleto zirveye çıktı. Bortoleto 1.33.221'lik derecesiyle liderliğe yükselen isim oldu. Sonrasında Dennis Hauger 1.33.100'lük derecesiyle zirveye yerleşen üçüncü isim oldu.

Seansın bitimine 10 dakika kala Isack Hadjar, 1.33.757 saniyeyle 11. sıraya yerleşti. 

Paul Aron, 1.32.984'lük derecesiyle zirveye çıktığı sırada, Zane Maloney daha hızlı bir tur atarak 1.32.668 saniyeyle zirveye yeniden yerleşti. 

Macaristan'daki antrenman seansını zirvede tamamlayan isim, Zane Maloney oldu. Onu sırasıyla Crawford, Fittipaldi, Aron, Hauger ve Miyata takip etti. 

Seansın sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 22

1'32.668

   170.194
2 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 19

+0.133

1'32.801

 0.133 169.950
3 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 13

+0.260

1'32.928

 0.127 169.718
4
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 20

+0.316

1'32.984

 0.056 169.616
5 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 18

+0.432

1'33.100

 0.116 169.404
6 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 22

+0.570

1'33.238

 0.138 169.154
7 France V. Martins ART Grand Prix 1 19

+0.577

1'33.245

 0.007 169.141
8 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 20

+0.799

1'33.467

 0.222 168.739
9
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 18

+0.844

1'33.512

 0.045 168.658
10 France I. Hadjar Campos Racing 20 20

+0.844

1'33.512

 0.000 168.658
11 Czech Republic R. Staněk Trident 23 18

+0.876

1'33.544

 0.032 168.600
12 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 19

+0.936

1'33.604

 0.060 168.492
13 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 21

+0.970

1'33.638

 0.034 168.431
14 Netherlands R. Verschoor Trident 22 18

+0.996

1'33.664

 0.026 168.384
15 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 17

+1.032

1'33.700

 0.036 168.320
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 19

+1.048

1'33.716

 0.016 168.291
17 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 22

+1.152

1'33.820

 0.104 168.104
18 India K. Maini Invicta Racing 9 20

+1.208

1'33.876

 0.056 168.004
19
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 20

+1.551

1'34.219

 0.343 167.392
20
P. Martí Campos Racing
 21 7

+1.622

1'34.290

 0.071 167.266
21 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 19

+2.015

1'34.683

 0.393 166.572
22
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 19

+2.202

1'34.870

 0.187 166.244
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