F2 Macaristan ana yarış:Antonelli iyi bir stratejiyle yarışı kazandı
2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen ana yarışını, Kimi Antonelli kazandı. Bu, Antonelli'nin 2024 Formula 2 sezonundaki ikinci galibiyeti oldu.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Paul Aron, ilk virajda frenlemede lastiklerini kilitlemesi nedeniyle sıralamada geriye düştü. Aron'un yaşadığı sorundan yararlanan ve dördüncü sıradan yarışa başlayan Victor Martins, öndeki Fittipaldi ve Borteleto'yu ilk virajda geçip zirveye yükseldi.
Yarışın ileriki turlarında Maloney ve Aron'un yaşadığı temas nedeniyle güvenlik aracı devreye girdi. Güvenlik aracı piste çıkınca birçok sürücü lastiklerini değiştirmek için pite girdi. Bu sayede Antonelli, yeni yarış lideri oldu.
22. turda Cordeel, aracının kontrolünü kaybedip duvara çarpması nedeniyle ikinci kez güvenlik aracı devreye girdi. Sert lastikleri aşınan Antonelli, pite girip yumuşak hamurlarını takarak, pist üzerine beşinci sıradan çıktı. 26. turda yarışın yeniden başlatılmasıyla Antonelli agresif bir sürüş sergileyerek, Hauger'i, Bortoleto'yu ve lider Martins'i geçerek yeni yarış lideri oldu.
Yarışa 7. sırada başlayan Kimi Antonelli, iyi bir stratejiyle Macaristan'daki ana yarışı kazanan isim oldu. Bu Antonelli'nin 2024 Formula 2 sezonundaki ikinci galibiyeti oldu.
Victor Martins ikinci sırada yarışı tamamlarken, Richard Verschoor ise podyuma çıktı.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Prema Powerteam
Yarış Raporu:
Pole pozisyonundan yarışa başlayan Paul Aron, ilk virajda frenlemede lastiklerini kilitlemesi nedeniyle 7. sıraya kadar geriledi. Bu durumdan faydalanan dördüncü sıradaki Victor Martins iyi bir reaksiyon gösterdi ve öndeki Fittipaldi ve Borteleto'yu geçerek, liderliğe yükseldi.
3. turda DRS'ın açılmasıyla birlikte Fittipaldi, Martins'i zorladı, ancak Martins geçişe izin vermedi. Pit yolundan başlayan Hadjar, iyi bir performans göstererek 18. sıraya kadar çıktı.
6. turda Antonelli, Maloney'i baskı altına aldı ve dördüncü sıraya yükseldi. Maloney yeniden bir atak yapmaya hazırlandı fakat Antonelli, Maloney'in geçmesine izin vermeyerek, dördüncü sıraya yükseldi.
7. turda Paul Aron, Maloney'i geçmeye çalıştığı sırada Maloney ile temas yaşadı. İki sürücü de pist dışına çıktı ve güvenlik aracı devreye girdi. Maloney ve Aron yarıştan çekildi. Güvenlik aracının çıkması nedeniyle pite giren birçok sürücü oldu ve sıralama değişti.
10. turda yarış yeniden başlatıldı ve sıralama şu şekilde oldu: Antonelli lider, Verschoor ikinci, Maini üçüncü, Martins dördüncü ve Cordeel beşinci.
14. turda Miyata ve Cordeel yan yana geldi ve Miyata, Cordeel'e atak yapmadan bile beşinci sırayı ele geçirdi, ancak Cordeel, hızlı bir reaksiyon göstererek sırasını geri aldı. Miyata ise, Cordeel'i baskı altına aldı ve beşinci sıraya tekrar yükseldi.
15. turda Maini, hızlıca sırasını geri kazanmak için sıralamadaki tırmanışına devam etti ve Miyata'yı DRS ile geçerek dördüncü sıraya çıktı.
17. turda Bortoleto sıralamadaki tırmanışına devam etti ve altıncı sıraya yükseldi.
20. turda Joshua Durksen'e 10 saniye ceza verildi. Cezanın sebebi ise, pist dışına çıkıp yer kazanma avantajından kaynaklı olmasıydı.
22. turda Cordeel, kerblerden geçerek aracının kontrolünü kaybetti ve duvara çarparak aracının arkasını mahvetti. Bu nedenle güvenlik aracı ikinci kez piste çıktı. Bu sayede Antonelli de, yumuşak lastik takarak pitten çıktı ve yarışa 5. sıradan devam etti. Sıralama bir kez daha değişti ve şöyle oldu: Martins lider, Bortoleto ikinci, Fittipaldi üçüncü, Hauger dördüncü ve Antonelli beşinci.
26. turda yarış yeniden başlatıldı. Yumuşak lastik takan Antonelli, Hauger'i kolayca geçti. Daha sonra Antonelli, Fittipaldi'yi de hızlıca geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Antonelli, eski lastiklere sahip olan Bortoleto'yu da geçerek sıralamadaki tırmanışına devam etti.
28. turda Antonelli, lastikleri aşınmış lider Martins'i kovalamaya başladı. Martins'in DRS radarına giren Antonelli, Martins'i geçerek liderliğe yükseldi.
32. turda Antonelli, yumuşak lastikleri sayesinde Martins'e karşı adım adım fark açmaya devam etti. Arka tarafta ise 4. sırada olan Verschoor, Fittipaldi'ye karşı savunma yapmaya devam etti.
Son turda yarışın lideri Antonelli, Martins'e yaklaşık 11s bir fark açarak yarışı kazanan isim oldu. Verschoor ise podyuma çıkmak için Bortoleto'yu kovaladı ve Bortoleto'yu dışarıdan geçerek üçüncü sıraya yükseldi.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|36
|
-
|1
|2
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|36
|
+12.500
12.5
|12.500
|1
|3
|R. Verschoor Trident
|22
|36
|
+13.300
13.3
|0.800
|1
|4
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|36
|
+14.800
14.8
|1.500
|1
|5
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|36
|
+18.500
18.5
|3.700
|1
|6
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|36
|
+19.100
19.1
|0.600
|1
|7
|K. Maini Invicta Racing
|9
|36
|
+20.200
20.2
|1.100
|1
|8
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|36
|
+20.400
20.4
|0.200
|1
|9
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|36
|
+21.100
21.1
|0.700
|1
|10
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|36
|
+23.300
23.3
|2.200
|1
|11
|R. Staněk Trident
|23
|36
|
+24.800
24.8
|1.500
|2
|12
|
P. Martí Campos Racing
|21
|36
|
+26.700
26.7
|1.900
|2
|13
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|36
|
+28.400
28.4
|1.700
|1
|14
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|36
|
+31.100
31.1
|2.700
|1
|15
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|36
|
+31.500
31.5
|0.400
|1
|16
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|36
|
+31.800
31.8
|0.300
|2
|17
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|36
|
+32.800
32.8
|1.000
|1
|18
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|36
|
+33.700
33.7
|0.900
|1
|19
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|36
|
+34.600
34.6
|0.900
|2
|dnf
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|21
|
15 laps
|Kaza
|dnf
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|6
|
30 laps
|Kaza
|dnf
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|6
|
30 laps
|Kaza
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