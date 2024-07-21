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Yarış raporu
FIA F2 Hungaroring

F2 Macaristan ana yarış:Antonelli iyi bir stratejiyle yarışı kazandı

2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen ana yarışını, Kimi Antonelli kazandı. Bu, Antonelli'nin 2024 Formula 2 sezonundaki ikinci galibiyeti oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Paul Aron, ilk virajda frenlemede lastiklerini kilitlemesi nedeniyle sıralamada geriye düştü. Aron'un yaşadığı sorundan yararlanan ve dördüncü sıradan yarışa başlayan Victor Martins, öndeki Fittipaldi ve Borteleto'yu ilk virajda geçip zirveye yükseldi. 

Yarışın ileriki turlarında Maloney ve Aron'un yaşadığı temas nedeniyle güvenlik aracı devreye girdi. Güvenlik aracı piste çıkınca birçok sürücü lastiklerini değiştirmek için pite girdi. Bu sayede Antonelli, yeni yarış lideri oldu.

22. turda Cordeel, aracının kontrolünü kaybedip duvara çarpması nedeniyle ikinci kez güvenlik aracı devreye girdi. Sert lastikleri aşınan Antonelli, pite girip yumuşak hamurlarını takarak, pist üzerine beşinci sıradan çıktı. 26. turda yarışın yeniden başlatılmasıyla Antonelli agresif bir sürüş sergileyerek, Hauger'i, Bortoleto'yu ve lider Martins'i geçerek yeni yarış lideri oldu.  

Yarışa 7. sırada başlayan Kimi Antonelli, iyi bir stratejiyle Macaristan'daki ana yarışı kazanan isim oldu. Bu Antonelli'nin 2024 Formula 2 sezonundaki ikinci galibiyeti oldu. 

Victor Martins ikinci sırada yarışı tamamlarken, Richard Verschoor ise podyuma çıktı. 

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Prema Powerteam

Yarış Raporu:

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Paul Aron, ilk virajda frenlemede lastiklerini kilitlemesi nedeniyle 7. sıraya kadar geriledi. Bu durumdan faydalanan dördüncü sıradaki Victor Martins iyi bir reaksiyon gösterdi ve öndeki Fittipaldi ve Borteleto'yu geçerek, liderliğe yükseldi. 

3. turda DRS'ın açılmasıyla birlikte Fittipaldi, Martins'i zorladı, ancak Martins geçişe izin vermedi. Pit yolundan başlayan Hadjar, iyi bir performans göstererek 18. sıraya kadar çıktı.  

6. turda Antonelli, Maloney'i baskı altına aldı ve dördüncü sıraya yükseldi. Maloney yeniden bir atak yapmaya hazırlandı fakat Antonelli, Maloney'in geçmesine izin vermeyerek, dördüncü sıraya yükseldi. 

7. turda Paul Aron, Maloney'i geçmeye çalıştığı sırada Maloney ile temas yaşadı. İki sürücü de pist dışına çıktı ve güvenlik aracı devreye girdi. Maloney ve Aron yarıştan çekildi. Güvenlik aracının çıkması nedeniyle pite giren birçok sürücü oldu ve sıralama değişti. 

10. turda yarış yeniden başlatıldı ve sıralama şu şekilde oldu: Antonelli lider, Verschoor ikinci, Maini üçüncü, Martins dördüncü ve Cordeel beşinci. 

14. turda Miyata ve Cordeel yan yana geldi ve Miyata, Cordeel'e atak yapmadan bile beşinci sırayı ele geçirdi, ancak Cordeel, hızlı bir reaksiyon göstererek sırasını geri aldı. Miyata ise, Cordeel'i baskı altına aldı ve beşinci sıraya tekrar yükseldi.

15. turda Maini, hızlıca sırasını geri kazanmak için sıralamadaki tırmanışına devam etti ve Miyata'yı DRS ile geçerek dördüncü sıraya çıktı. 

17. turda Bortoleto sıralamadaki tırmanışına devam etti ve altıncı sıraya yükseldi. 

20. turda Joshua Durksen'e 10 saniye ceza verildi. Cezanın sebebi ise, pist dışına çıkıp yer kazanma avantajından kaynaklı olmasıydı.

22. turda Cordeel, kerblerden geçerek aracının kontrolünü kaybetti ve duvara çarparak aracının arkasını mahvetti. Bu nedenle güvenlik aracı ikinci kez piste çıktı. Bu sayede Antonelli de, yumuşak lastik takarak pitten çıktı ve yarışa 5. sıradan devam etti. Sıralama bir kez daha değişti ve şöyle oldu: Martins lider, Bortoleto ikinci, Fittipaldi üçüncü, Hauger dördüncü ve Antonelli beşinci.

26. turda yarış yeniden başlatıldı. Yumuşak lastik takan Antonelli, Hauger'i kolayca geçti. Daha sonra Antonelli, Fittipaldi'yi de hızlıca geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Antonelli, eski lastiklere sahip olan Bortoleto'yu da geçerek sıralamadaki tırmanışına devam etti. 

28. turda Antonelli, lastikleri aşınmış lider Martins'i kovalamaya başladı. Martins'in DRS radarına giren Antonelli, Martins'i geçerek liderliğe yükseldi.

32. turda Antonelli, yumuşak lastikleri sayesinde Martins'e karşı adım adım fark açmaya devam etti. Arka tarafta ise 4. sırada olan Verschoor, Fittipaldi'ye karşı savunma yapmaya devam etti. 

Son turda yarışın lideri Antonelli, Martins'e yaklaşık 11s bir fark açarak yarışı kazanan isim oldu. Verschoor ise podyuma çıkmak için Bortoleto'yu kovaladı ve Bortoleto'yu dışarıdan geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Yarışın sonucu: 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 36

-

     1      
2 France V. Martins ART Grand Prix 1 36

+12.500

12.5

 12.500   1      
3 Netherlands R. Verschoor Trident 22 36

+13.300

13.3

 0.800   1      
4
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 36

+14.800

14.8

 1.500   1      
5 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 36

+18.500

18.5

 3.700   1      
6 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 36

+19.100

19.1

 0.600   1      
7 India K. Maini Invicta Racing 9 36

+20.200

20.2

 1.100   1      
8 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 36

+20.400

20.4

 0.200   1      
9
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 36

+21.100

21.1

 0.700   1      
10 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 36

+23.300

23.3

 2.200   1      
11 Czech Republic R. Staněk Trident 23 36

+24.800

24.8

 1.500   2      
12
P. Martí Campos Racing
 21 36

+26.700

26.7

 1.900   2      
13 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 36

+28.400

28.4

 1.700   1      
14 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 36

+31.100

31.1

 2.700   1      
15 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 36

+31.500

31.5

 0.400   1      
16 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 36

+31.800

31.8

 0.300   2      
17 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 36

+32.800

32.8

 1.000   1      
18 France I. Hadjar Campos Racing 20 36

+33.700

33.7

 0.900   1      
19
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 36

+34.600

34.6

 0.900   2      
dnf Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 21

15 laps

         Kaza  
dnf Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 6

30 laps

         Kaza  
dnf
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 6

30 laps

         Kaza  
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