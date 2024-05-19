Maloney şampiyonluğa odaklanmıyor

Maloney, 2024 Formula 2 sezonunun dördüncü hafta sonu için Imola'ya Paul Aron'un 15 puan önünde lider olarak gidiyor.

Önümüzdeki 11 hafta içinde gerçekleştirilecek olan 7 yarış sezonun yarısını oluşturuyor ve bu dönemde şampiyonluk tablosu hızla şekillenecek.

Ancak Autosport'a konuşan Maloney, "Şampiyonaya odaklanmıyorum. Sürekli ilk beşte olmaya odaklanmıyorum. Bu sizi Formula 1'e sokmuyor."

"Yarış kazanmak sizi F1'e sokar. Bu yüzden hayalim olan F1'e katılmak için mümkün olduğunca yarış kazanmalıyım. Bu benim gerçek hedefim." dedi.

Bu yoğun dönemde zirvede kalmak için gereken tutarlılık seviyesine nasıl ulaşacağının sorulması üzerine Maloney, "Asıl yöntem arabayı hızlı kullanmak. Ne kadar karmaşıklaştırırsanız o kadar zorlaşır. İyi performans göstermenin yolu, tüm detaylara dikkat ederken işi basitleştirmektir."

"Benim işim aracı her seansta olabildiğince hızlı sürmek. Antrenmanlarda geride kalıp ve ardından kaybedilen tempoyu yakalamaya uğraşmakla yarış hafta sonunu mahvetmek çok kolay."

"F2'de en önemli şey takım ve sürücü olarak antrenmanlarda her şeyin en iyisini yapmaktır ve bu da sizi iyi bir sıralama turuna hazırlar." dedi.

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Maloney'nin Bahreyn'den bu yana Aron ile arasındaki fark gitgide azaldı ve Dennis Hauger ile Isack Hadjar da aradaki farkı kapatmaya başladı.

Sezona beklentilerin üzerinde bir başlangıç yapıp yapmadığı konusunda sorulan soruya Maloney, "Bir sezona girerken gerçek bir sonuç beklentisi asla olmaz."

"Şu ana kadar çok iyi iş çıkardık ancak Bahreyn'de sıralamalarda P3 yaptığım tur bile benim açımdan iyi değildi.

Bir sonraki sefer için kendini geliştirmeye çalıştım."

"Çok zorlu bir grid var. Bu yıl F2 gridinde pek çok harika sürücü var ve yılın geri kalanı da zor olacak. Ben sadece her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum.” dedi.