F2 İtalya sprint yarışı: Vesti kazandı, Pourchaire dördüncü
Şampiyonanın sondan ikinci hafta sonu konumundaki İtalya'da sprint yarışı heyecanlı geçti, şampiyona ikincisi Frederik Vesti kritik bir galibiyet alırken şampiyona lideri Theo Pourchaire dördüncülükle yetindi.
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