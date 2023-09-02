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FIA F2 / Monza Haberler

F2 İtalya sprint yarışı: Vesti kazandı, Pourchaire dördüncü

Şampiyonanın sondan ikinci hafta sonu konumundaki İtalya'da sprint yarışı heyecanlı geçti, şampiyona ikincisi Frederik Vesti kritik bir galibiyet alırken şampiyona lideri Theo Pourchaire dördüncülükle yetindi.

Altay Gök
Ekleyen:
Frederik Vesti

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Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Denmark F. Vesti Frederik Vesti Prema Powerteam 7 21 -       10    
2 France V. Martins Victor Martins ART Grand Prix 6 21 +0.500 0.500     8   1
3 Netherlands R. Verschoor Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 22 21 +0.900 0.400     6    
4 France T. Pourchaire Théo Pourchaire ART Grand Prix 5 21 +1.700 0.800     5    
5 India K. Maini Kush Maini Campos Racing 24 21 +3.900 2.200     4    
6 United Kingdom O. Bearman Oliver Bearman Prema Powerteam 8 21 +6.300 2.400     3    
7 Monaco A. Leclerc Arthur Leclerc DAMS 12 21 +7.200 0.900     2    
8 Czech Republic R. Staněk Roman Staněk Trident 20 21 +8.700 1.500     1    
9 Australia J. Doohan Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 14 21 +9.400 0.700          
10 France C. Novalak Clement Novalak Trident 21 21 +10.100 0.700          
11 France I. Hadjar Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 21 +10.500 0.400          
12 Norway D. Hauger Dennis Hauger MP Motorsport 1 21 +10.700 0.200          
13 United States J. Crawford Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 9 21 +11.100 0.400          
14 Barbados Z. Maloney Zane Maloney Rodin Carlin 3 21 +11.400 0.300          
15 Brazil E. Fittipaldi Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 4 21 +13.800 2.400          
16 United Kingdom J. Mason Joshua Mason PHM Racing by Charouz 17 21 +16.200 2.400          
17 India J. Daruvala Jehan Daruvala MP Motorsport 2 21 +18.900 2.700          
18 United States J. Correa Juan Correa Van Amersfoort Racing 23 21 +21.900 3.000          
19 Switzerland R. Boschung Ralph Boschung Campos Racing 25 21 +24.100 2.200          
20 Japan A. Iwasa Ayumu Iwasa DAMS 11 12 9 laps            
21 Israel R. Nissany Roy Nissany PHM Racing by Charouz 16 11 10 laps            
22 Belgium A. Cordeel Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 15 21              
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Formula 2, yeni nesil aracının örtüsünü kaldırdı

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