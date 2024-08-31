F2 İtalya sprint: Bearman kazandı, Martins ikinci sırada
Oliver Bearman Avusturya'daki sprint galibiyetinin ardından Monza'da sezonun ikinci F2 zaferini elde etti.
Oliver Bearman, Prema Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Spa Francorchamps'ta Pepe Marti ile çarpıştığı için aldığı beş sıra grid cezasının ardından sekizinci sıradan başlayan Prema sürücüsü Bearman, sıralamada hızla yükseldi.
ART sürücüsü Victor Martins ile tekerlek tekerleğe mücadele eden Bearman, Marti'nin Campos marka aracı yedinci turda Rettifilo şikanında frenleme sırasında kilitlenince liderliği ele geçirdi.
Kalan mesafe boyunca Bearman, Martins ile arasındaki farkı rahat bir şekilde yönetti.
Marti dördüncülüğe gerilerken, Joshua Durksen sezonun ikinci podyumunu elde etti.
Yarış, ilk turun bitiminden önce güvenlik aracının devreye girmesiyle olaylı bir başlangıca sahne oldu. Rettifilo şikanında Zak O'Sullivan, Oliver Goethe'nin aracının arka tarafına temas etti.
O'Sullivan durmayı başarırken, yeni Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli ön uç hasarı aldı. Pite girdikten sonra seansı 18. sırada bitirmeyi başardı.
Pepe Marti (ESP, Campos Racing), Paul Aron (EST, Hitech Pulse-Eight), Victor Martins (FRA, ART Grand Prix), Oliver Bearman (GBR, Prema Racing) ve F2 yarışının başlangıcında pistin geri kalanının önünde yer alıyor
Isack Hadjar ise sprint yarışını 13. sırada tamamladı.
Yedinci sıradan daha da yukarı çıkmak isteyen Aron'un Zane Maloney'e yaptığı hamle Estonyalı'nın ön kanadına zarar verdi ve onu grubun gerisine düşürdü.
Gabriel Bortoleto, kendisini her iki yarışta da sıralamanın arkasına atan sıralama kazasından güçlü bir şekilde toparlanarak sekizinci oldu.
F2 İtalya Sprint Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|21
|
-
|2
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|21
|
+1.600
1.6
|1.600
|3
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|21
|
+7.200
7.2
|5.600
|4
|
P. Martí Campos Racing
|21
|21
|
+12.800
12.8
|5.600
|5
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|21
|
+13.400
13.4
|0.600
|6
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|21
|
+13.400
13.4
|0.000
|7
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|21
|
+13.500
13.5
|0.100
|8
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|21
|
+14.800
14.8
|1.300
|9
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|21
|
+14.800
14.8
|0.000
|10
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|21
|
+16.100
16.1
|1.300
|11
|K. Maini Invicta Racing
|9
|21
|
+17.100
17.1
|1.000
|12
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|21
|
+19.100
19.1
|2.000
|13
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|21
|
+22.800
22.8
|3.700
|14
|R. Verschoor Trident
|22
|21
|
+23.300
23.3
|0.500
|15
|R. Staněk Trident
|23
|21
|
+24.900
24.9
|1.600
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|21
|
+29.400
29.4
|4.500
|17
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|21
|
+29.700
29.7
|0.300
|18
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|21
|
+32.500
32.5
|2.800
|1
|19
|
N. Koolen PHM AIX Racing
|25
|21
|
+48.800
48.8
|16.300
|20
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|20
|
1 lap
|1
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|12
|19
|
|Kaza
|dnf
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|19
|
|Kaza
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