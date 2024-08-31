Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
FIA F2 Monza

F2 İtalya sprint: Bearman kazandı, Martins ikinci sırada

Oliver Bearman Avusturya'daki sprint galibiyetinin ardından Monza'da sezonun ikinci F2 zaferini elde etti.

Sam Hall
Sam Hall
Oliver Bearman, Prema Racing

Oliver Bearman, Prema Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Spa Francorchamps'ta Pepe Marti ile çarpıştığı için aldığı beş sıra grid cezasının ardından sekizinci sıradan başlayan Prema sürücüsü Bearman, sıralamada hızla yükseldi.

ART sürücüsü Victor Martins ile tekerlek tekerleğe mücadele eden Bearman, Marti'nin Campos marka aracı yedinci turda Rettifilo şikanında frenleme sırasında kilitlenince liderliği ele geçirdi.

Kalan mesafe boyunca Bearman, Martins ile arasındaki farkı rahat bir şekilde yönetti.

Marti dördüncülüğe gerilerken, Joshua Durksen sezonun ikinci podyumunu elde etti.

Yarış, ilk turun bitiminden önce güvenlik aracının devreye girmesiyle olaylı bir başlangıca sahne oldu. Rettifilo şikanında Zak O'Sullivan, Oliver Goethe'nin aracının arka tarafına temas etti.

O'Sullivan durmayı başarırken, yeni Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli ön uç hasarı aldı. Pite girdikten sonra seansı 18. sırada bitirmeyi başardı.

Pepe Marti (ESP, Campos Racing), leads Paul Aron (EST, Hitech Pulse-Eight), Victor Martins (FRA, ART Grand Prix), Oliver Bearman (GBR, Prema Racing), and the rest of the field at the start of the F2 race

Pepe Marti (ESP, Campos Racing), Paul Aron (EST, Hitech Pulse-Eight), Victor Martins (FRA, ART Grand Prix), Oliver Bearman (GBR, Prema Racing) ve F2 yarışının başlangıcında pistin geri kalanının önünde yer alıyor

Isack Hadjar ise sprint yarışını 13. sırada tamamladı.

Yedinci sıradan daha da yukarı çıkmak isteyen Aron'un Zane Maloney'e yaptığı hamle Estonyalı'nın ön kanadına zarar verdi ve onu grubun gerisine düşürdü.

Gabriel Bortoleto, kendisini her iki yarışta da sıralamanın arkasına atan sıralama kazasından güçlü bir şekilde toparlanarak sekizinci oldu.

F2 İtalya Sprint Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 21

-

            
2 France V. Martins ART Grand Prix 1 21

+1.600

1.6

 1.600          
3
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 21

+7.200

7.2

 5.600          
4
P. Martí Campos Racing
 21 21

+12.800

12.8

 5.600          
5 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 21

+13.400

13.4

 0.600          
6 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 21

+13.400

13.4

 0.000          
7 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 21

+13.500

13.5

 0.100          
8
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 21

+14.800

14.8

 1.300          
9 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 21

+14.800

14.8

 0.000          
10 France I. Hadjar Campos Racing 20 21

+16.100

16.1

 1.300          
11 India K. Maini Invicta Racing 9 21

+17.100

17.1

 1.000          
12 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 21

+19.100

19.1

 2.000          
13 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 21

+22.800

22.8

 3.700          
14 Netherlands R. Verschoor Trident 22 21

+23.300

23.3

 0.500          
15 Czech Republic R. Staněk Trident 23 21

+24.900

24.9

 1.600          
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 21

+29.400

29.4

 4.500          
17 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 21

+29.700

29.7

 0.300          
18 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 21

+32.500

32.5

 2.800   1      
19
N. Koolen PHM AIX Racing
 25 21

+48.800

48.8

 16.300          
20
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 20

1 lap

     1      
dnf
O. Goethe MP Motorsport
 12 19

 

         Kaza  
dnf United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 19

 

         Kaza  
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber F2 Monza sıralama turları: Maloney, Hadjar'ın önünde pole pozisyonunda!

Öne Çıkan Yorumlar

Sam Hall
Daha fazlası
Sam Hall
F2 İtalya ana yarış: Bortoleto sonunculuktan zafere ulaştı, Hadjar 11. oldu!

F2 İtalya ana yarış: Bortoleto sonunculuktan zafere ulaştı, Hadjar 11. oldu!

FIA F2
Monza
F2 İtalya ana yarış: Bortoleto sonunculuktan zafere ulaştı, Hadjar 11. oldu!
F3, 2025'te yarışacak olan yeni Dallara şasisini tanıttı

F3, 2025'te yarışacak olan yeni Dallara şasisini tanıttı

FIA F3
Monza
F3, 2025'te yarışacak olan yeni Dallara şasisini tanıttı
F3 Monako: Mini, ana yarışı kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi

F3 Monako: Mini, ana yarışı kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi

FIA F3
Monaco
F3 Monako: Mini, ana yarışı kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi

Son Haberler

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

F1 Formula 1
İtalya GP
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"
Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

F1 Formula 1
İtalya GP
Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

F1 Formula 1
İtalya GP
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye