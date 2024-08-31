F2 İtalya sprint: Bearman kazandı, Martins ikinci sırada

Spa Francorchamps'ta Pepe Marti ile çarpıştığı için aldığı beş sıra grid cezasının ardından sekizinci sıradan başlayan Prema sürücüsü Bearman, sıralamada hızla yükseldi.

ART sürücüsü Victor Martins ile tekerlek tekerleğe mücadele eden Bearman, Marti'nin Campos marka aracı yedinci turda Rettifilo şikanında frenleme sırasında kilitlenince liderliği ele geçirdi.

Kalan mesafe boyunca Bearman, Martins ile arasındaki farkı rahat bir şekilde yönetti.

Marti dördüncülüğe gerilerken, Joshua Durksen sezonun ikinci podyumunu elde etti.

Yarış, ilk turun bitiminden önce güvenlik aracının devreye girmesiyle olaylı bir başlangıca sahne oldu. Rettifilo şikanında Zak O'Sullivan, Oliver Goethe'nin aracının arka tarafına temas etti.

O'Sullivan durmayı başarırken, yeni Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli ön uç hasarı aldı. Pite girdikten sonra seansı 18. sırada bitirmeyi başardı.

Pepe Marti (ESP, Campos Racing), Paul Aron (EST, Hitech Pulse-Eight), Victor Martins (FRA, ART Grand Prix), Oliver Bearman (GBR, Prema Racing) ve F2 yarışının başlangıcında pistin geri kalanının önünde yer alıyor

Isack Hadjar ise sprint yarışını 13. sırada tamamladı.

Yedinci sıradan daha da yukarı çıkmak isteyen Aron'un Zane Maloney'e yaptığı hamle Estonyalı'nın ön kanadına zarar verdi ve onu grubun gerisine düşürdü.

Gabriel Bortoleto, kendisini her iki yarışta da sıralamanın arkasına atan sıralama kazasından güçlü bir şekilde toparlanarak sekizinci oldu.

F2 İtalya Sprint Sonucu: