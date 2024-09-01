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Yarış raporu
FIA F2 Monza

F2 İtalya ana yarış: Bortoleto sonunculuktan zafere ulaştı, Hadjar 11. oldu!

Gabriel Bortoleto sonunculuktan birinciliğe tırmanarak F2 Monza ana yarışını kazandı.

Sam Hall
Sam Hall
Gabriel Bortoleto (BRA, Invicta Racing), 2nd position, in Parc Ferme

McLaren genç sürücüsü Gabriel Bortoleto, Monza'daki F2 ana yarışında son sıradan birinciliğe çıkarak, çaylak sezonunda ikinci zaferini kazandı ve hafta sonu puan alamayan şampiyona lideri Isack Hadjar üzerinde baskı oluşturdu.

Sıralama turlarını çakıl havuzunda tamamlayan Bortoleto (Invicta), her iki yarışa da gridin en arkasından başladı. Cumartesi günü sekizinci sırada tamamlamasının, Pazar günü etkileyici bir geri dönüş sürüşü gerçekleştirdi.

Brezilyalı sürücü, süpersoft lastiklerle başlayanların çoğundan bir tur daha fazla pistte kaldı ancak pit stop yapmadan hemen önce gelen güvenlik aracı sayesinde avantaj sağladı.

Sonuç olarak pit stopta daha az zaman kaybeden Bortoleto, net yarış lideri olarak piste geri döndü ve temiz havada mükemmel bir sürüş sergileyerek yarışı 8.5 saniyeden fazla bir farkla kazandı.

Zane Maloney (Rodin) pole pozisyonundan başlarken, şampiyonluk mücadelesi veren Hadjar (Campos) ve Paul Aron (Hitech) hemen arkasında yer aldı.

Ancak son zamanlardaki şanssız dönemlerinde sık sık olduğu gibi, Pepe Marti'nin (Campos) ilk virajda frenlerini kilitlemesi ve Estonyalıya çarpmasıyla Aron'un yarışı kazanma umutları hemen sona erdi. Marti 10 saniye ceza almasına rağmen yarışa devam etse de Aron’un aracı pistten çekilmek zorunda kaldı.

Hadjar da aynı olayda kötü bir start alarak kaçış yoluna girmek zorunda kaldı, ancak yarışın belirleyici anı sekizinci turda Dennis Hauger'in (MP Motorsport) Rettifilo şikanında Ritomo Miyata’nın (Rodin) teması nedeniyle spin atmasıyla geldi. Bu olay, liderlerin pit stoplarını yaptığı sırada meydana geldi.

Zane Maloney (BRB, Rodin Motorsport) leads as Amaury Cordeel (BEL, Hitech Pulse-Eight) Dennis Hauger (NOR, MP Motorsport), Pepe Marti (ESP, Campos Racing), Isack Hadjar (FRA, Campos Racing) and Victor Martins (FRA, ART Grand Prix) tangle behind with the incident leading to a safety car

Zane Maloney (BRB, Rodin Motorsport) leads as Amaury Cordeel (BEL, Hitech Pulse-Eight) Dennis Hauger (NOR, MP Motorsport), Pepe Marti (ESP, Campos Racing), Isack Hadjar (FRA, Campos Racing) and Victor Martins (FRA, ART Grand Prix) tangle behind with the incident leading to a safety car

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu an yarışın seyrini tamamen değiştirdi, Bortoleto beşinci sıraya yükselirken, Hadjar kötü bir pit stop ile 18. sıraya geriledi.

Podyum sıraları büyük ölçüde çekişmesiz geçerken, her ikisinin de 2025 için F1 koltukları onaylanan Prema takım arkadaşları Andrea Kimi Antonelli ve Oliver Bearman arasında yoğun bir mücadele vardı.

Bu mücadele, Antonelli'nin takım arkadaşının fren yaparken hareket ettiğini bildirmesinin ardından, yarışın 24. turunda Rettifilo şikanında dışarıdan yaptığı geç frenaj hamlesiyle doruğa ulaştı. Bearman, bu geçiş sonucu dışarıya taştı ve Joshua Durksen'in (AIX) arkasına düşerek pozisyon kaybetti.

Formasyon turunun başında duraklayan Richard Verschoor üçüncü, Antonelli ise dördüncü oldu.

Bortoleto, bu yarış öncesinde Hadjar'a 36 puan farkla gerideyken şimdi farkı 10.5 puana indirdi.

Yarış Sonucu:

1
 - 
4
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
G. Bortoleto Invicta Racing
10 30

50'30.337

206.093 1 25
2 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 30

+9.436

50'39.773

9.436 205.453 1 18 2
3 Netherlands R. Verschoor Trident 22 30

+11.628

50'41.965

2.192 205.305 1 15
4 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 30

+14.173

50'44.510

2.545 205.133 1 12
5
J. Duerksen PHM AIX Racing
24 30

+14.558

50'44.895

0.385 205.107 1 10 1
6 France V. Martins ART Grand Prix 1 30

+15.047

50'45.384

0.489 205.074 1 8
7 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 30

+15.399

50'45.736

0.352 205.051 1 6
8 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 30

+15.753

50'46.090

0.354 205.027 1 4
9 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 30

+17.054

50'47.391

1.301 204.939 1 2
10 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 30

+17.372

50'47.709

0.318 204.918 1 1
11 France I. Hadjar Campos Racing 20 30

+17.864

50'48.201

0.492 204.885 1
12
P. Martí Campos Racing
21 30

+18.600

50'48.937

0.736 204.835 1
13 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 30

+25.424

50'55.761

6.824 204.378 1
14 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 30

+31.720

51'02.057

6.296 203.958 1
15 India K. Maini Invicta Racing 9 30

+46.981

51'17.318

15.261 202.946 1
16
O. Goethe MP Motorsport
12 30

+51.605

51'21.942

4.624 202.642 1
17 Czech Republic R. Staněk Trident 23 30

+1'02.455

51'32.792

10.850 201.931 1
18 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 30

+1'21.694

51'52.031

19.239 200.682 2
19
N. Koolen PHM AIX Racing
25 30

+1'26.773

51'57.110

5.079 200.355 1
dnf United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 16

+14 Laps

29'21.465

14 Laps 1 Yarış dışı
dnf Norway D. Hauger MP Motorsport 11 7

+23 Laps

12'48.051

9 Laps 1 Yarış dışı
dnf
P. Aron Hitech Pulse-Eight
17 0

Yarış dışı
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