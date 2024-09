F2 İtalya ana yarış: Bortoleto sonunculuktan zafere ulaştı, Hadjar 11. oldu!

McLaren genç sürücüsü Gabriel Bortoleto, Monza'daki F2 ana yarışında son sıradan birinciliğe çıkarak, çaylak sezonunda ikinci zaferini kazandı ve hafta sonu puan alamayan şampiyona lideri Isack Hadjar üzerinde baskı oluşturdu.

Sıralama turlarını çakıl havuzunda tamamlayan Bortoleto (Invicta), her iki yarışa da gridin en arkasından başladı. Cumartesi günü sekizinci sırada tamamlamasının, Pazar günü etkileyici bir geri dönüş sürüşü gerçekleştirdi.

Brezilyalı sürücü, süpersoft lastiklerle başlayanların çoğundan bir tur daha fazla pistte kaldı ancak pit stop yapmadan hemen önce gelen güvenlik aracı sayesinde avantaj sağladı.

Sonuç olarak pit stopta daha az zaman kaybeden Bortoleto, net yarış lideri olarak piste geri döndü ve temiz havada mükemmel bir sürüş sergileyerek yarışı 8.5 saniyeden fazla bir farkla kazandı.

Zane Maloney (Rodin) pole pozisyonundan başlarken, şampiyonluk mücadelesi veren Hadjar (Campos) ve Paul Aron (Hitech) hemen arkasında yer aldı.

Ancak son zamanlardaki şanssız dönemlerinde sık sık olduğu gibi, Pepe Marti'nin (Campos) ilk virajda frenlerini kilitlemesi ve Estonyalıya çarpmasıyla Aron'un yarışı kazanma umutları hemen sona erdi. Marti 10 saniye ceza almasına rağmen yarışa devam etse de Aron’un aracı pistten çekilmek zorunda kaldı.

Hadjar da aynı olayda kötü bir start alarak kaçış yoluna girmek zorunda kaldı, ancak yarışın belirleyici anı sekizinci turda Dennis Hauger'in (MP Motorsport) Rettifilo şikanında Ritomo Miyata’nın (Rodin) teması nedeniyle spin atmasıyla geldi. Bu olay, liderlerin pit stoplarını yaptığı sırada meydana geldi.

Zane Maloney (BRB, Rodin Motorsport) leads as Amaury Cordeel (BEL, Hitech Pulse-Eight) Dennis Hauger (NOR, MP Motorsport), Pepe Marti (ESP, Campos Racing), Isack Hadjar (FRA, Campos Racing) and Victor Martins (FRA, ART Grand Prix) tangle behind with the incident leading to a safety car

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images