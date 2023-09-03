F2 İtalya ana yarış: Bearman kazandı, Vesti yarış dışı!

Start olaysız geçti, ancak bir takımın uçarcasına start aldığı söylenebilir: Prema!

İkinci sıradan başlayan Bearman kısa süre içinde pole pozisyonunun sahibi Theo Pourchaire'den liderliği alırken, sekizinci başlayan Frederik Vesti hemen kendini dördüncülüğe kadar attı.

Üçüncülük için hızlı davranan ve Roman Stanek'e atak yapan Vesti, rakibinin ani yön değişimi sonucu çimlere çıktı ve sert bir şekilde spin attı!

Spinin ardından yarışa veda eden Vesti'nin pist kenarında otururken epey duygulandığını gördük, nitekim kendisinin şampiyonluk şansı epey azalmış vaziyette.

Vesti'nin kazasının ardından günün ilk Güvenlik Aracı piste girdi, yarış boyunca Güvenlik Aracını toplam dört kez daha görecektik.

Ancak tüm bu Güvenlik Aracı periyotlarına rağmen Bearman bir kez dahi arkasına bakmadı ve her seferinde yarışı en uygun noktada başlatarak galibiyete uzandı.

Bu sezonki dördüncü galibiyetine uzanan çaylak sürücü, şampiyona dördüncülüğü için bastırabilecek bir konuma geldi.

Oliver Bearman, Prema Racing Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

İkinci sıra, Güvenlik Aracı periyotlarından çok iyi faydalanan ve iyi bir anda pit yaptıktan sonra agresifliğini konuşturan Ayumu Iwasa'ya gitti.

Zandvoort'tan ve sprint yarışından sıfır çekerek ayrılan Iwasa için şampiyonluk şansı matematiksel olarak çok düşük de olsa devam ediyor - ancak bir hafta sonundan alınabilecek maksimum puan 39, kendisinin Pourchaire ile farkı da 39.

Podyumun son basamağında ise Vesti yarış dışı kaldıktan sonra pek zorlamayan Pourchaire yer aldı, kendisi artık şampiyonada 24 puan farkla lider.

Enzo Fittipaldi dördüncü, Dennis Hauger beşinci olurken, bir kez daha Güvenlik Aracı sayesinde son turlara kadar pit yapmayan Jack Doohan altıncı sıradaydı.

Son haftalarda şampiyonluk için bastıran Doohan, bu sonucun ardından matematiksel olarak şansını kaybetti.

Günün son puanları ise Jehan Daruvala, Amaury Cordeel, Ralph Boschung ve Roman Stanek'e gitti.

Victor Martins iyi gittiği yarışta DRS'sinin kapanmaması nedeniyle siyah-turuncu bayrak ile pite çağırıldı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Zane Maloney ise ikinci Güvenlik Aracı periyodu sonlanırken Roy Nissany'nin kendisine teması sonucu start düzlüğünde büyük bir kaza yaparak yarışa veda etti.