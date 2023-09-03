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F2 İtalya ana yarış: Bearman kazandı, Vesti yarış dışı!

Tam beş Güvenlik Aracı periyoduna sahne olan yarış şampiyonluk mücadelesini epey etkiledi, nitekim Frederik Vesti henüz ilk turda yarış dışı kaldı ve şampiyonada 24 puan geri düştü. Galibiyet ise Oliver Bearman'a gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Oliver Bearman, PREMA Racing

Start olaysız geçti, ancak bir takımın uçarcasına start aldığı söylenebilir: Prema! 

İkinci sıradan başlayan Bearman kısa süre içinde pole pozisyonunun sahibi Theo Pourchaire'den liderliği alırken, sekizinci başlayan Frederik Vesti hemen kendini dördüncülüğe kadar attı.

Üçüncülük için hızlı davranan ve Roman Stanek'e atak yapan Vesti, rakibinin ani yön değişimi sonucu çimlere çıktı ve sert bir şekilde spin attı!

Spinin ardından yarışa veda eden Vesti'nin pist kenarında otururken epey duygulandığını gördük, nitekim kendisinin şampiyonluk şansı epey azalmış vaziyette.

Vesti'nin kazasının ardından günün ilk Güvenlik Aracı piste girdi, yarış boyunca Güvenlik Aracını toplam dört kez daha görecektik.

Ancak tüm bu Güvenlik Aracı periyotlarına rağmen Bearman bir kez dahi arkasına bakmadı ve her seferinde yarışı en uygun noktada başlatarak galibiyete uzandı.

Bu sezonki dördüncü galibiyetine uzanan çaylak sürücü, şampiyona dördüncülüğü için bastırabilecek bir konuma geldi.

Oliver Bearman, Prema Racing

Oliver Bearman, Prema Racing

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

İkinci sıra, Güvenlik Aracı periyotlarından çok iyi faydalanan ve iyi bir anda pit yaptıktan sonra agresifliğini konuşturan Ayumu Iwasa'ya gitti.

Zandvoort'tan ve sprint yarışından sıfır çekerek ayrılan Iwasa için şampiyonluk şansı matematiksel olarak çok düşük de olsa devam ediyor - ancak bir hafta sonundan alınabilecek maksimum puan 39, kendisinin Pourchaire ile farkı da 39.

Podyumun son basamağında ise Vesti yarış dışı kaldıktan sonra pek zorlamayan Pourchaire yer aldı, kendisi artık şampiyonada 24 puan farkla lider.

Enzo Fittipaldi dördüncü, Dennis Hauger beşinci olurken, bir kez daha Güvenlik Aracı sayesinde son turlara kadar pit yapmayan Jack Doohan altıncı sıradaydı.

Son haftalarda şampiyonluk için bastıran Doohan, bu sonucun ardından matematiksel olarak şansını kaybetti.

Günün son puanları ise Jehan Daruvala, Amaury Cordeel, Ralph Boschung ve Roman Stanek'e gitti.

Victor Martins iyi gittiği yarışta DRS'sinin kapanmaması nedeniyle siyah-turuncu bayrak ile pite çağırıldı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Zane Maloney ise ikinci Güvenlik Aracı periyodu sonlanırken Roy Nissany'nin kendisine teması sonucu start düzlüğünde büyük bir kaza yaparak yarışa veda etti.

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 United Kingdom O. Bearman Oliver Bearman Prema Powerteam 8 30 -     3 25    
2 Japan A. Iwasa Ayumu Iwasa DAMS 11 30 +0.200 0.200   2 18    
3 France T. Pourchaire Théo Pourchaire ART Grand Prix 5 30 +0.400 0.200   3 15   3
4 Brazil E. Fittipaldi Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 4 30 +0.900 0.500   3 12    
5 Norway D. Hauger Dennis Hauger MP Motorsport 1 30 +1.100 0.200   3 10    
6 Australia J. Doohan Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 14 30 +1.500 0.400   3 8    
7 India J. Daruvala Jehan Daruvala MP Motorsport 2 30 +3.000 1.500   3 6    
8 Belgium A. Cordeel Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 15 30 +3.300 0.300   3 4    
9 Switzerland R. Boschung Ralph Boschung Campos Racing 25 30 +3.500 0.200   3 2    
10 Czech Republic R. Staněk Roman Staněk Trident 20 30 +3.900 0.400   4 1    
11 France I. Hadjar Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 30 +4.200 0.300   4      
12 United Kingdom J. Mason Joshua Mason PHM Racing by Charouz 17 30 +4.300 0.100   4      
13 Netherlands R. Verschoor Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 22 30 +5.500 1.200   3      
14 United States J. Correa Juan Correa Van Amersfoort Racing 23 30 +7.600 2.100   3      
15 Israel R. Nissany Roy Nissany PHM Racing by Charouz 16 30 +10.000 2.400   5      
16 United States J. Crawford Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 9 27 3 laps     4      
dnf India K. Maini Kush Maini Campos Racing 24 22 8 laps     3   Yarış dışı  
dnf France V. Martins Victor Martins ART Grand Prix 6 20 10 laps     4   Yarış dışı  
dnf Barbados Z. Maloney Zane Maloney Rodin Carlin 3 11 19 laps     1   Yarış dışı  
dnf Monaco A. Leclerc Arthur Leclerc DAMS 12 6 24 laps         Yarış dışı  
dnf Denmark F. Vesti Frederik Vesti Prema Powerteam 7 29           Yarış dışı  
dnf France C. Novalak Clement Novalak Trident 21 29           Yarış dışı  
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F2 İtalya sprint yarışı: Vesti kazandı, Pourchaire dördüncü

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