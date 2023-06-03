F2 İspanya: Yağmurlu sprint yarışının galibi Vesti

Formula 1 antrenman seansının sonlarına doğru yavaşlayan yağmur, F2 sprint yarışından önce hızlandı ve pisti tamamen ıslattı.

Koşulları görmek isteyen yarış yönetimi, ilk iki turu Güvenlik Aracı arkasında geçti ve herhangi bir görüş eksikliği olmadığına karar verildikten sonra yarış hareketli startla başladı.

Ters grid uygulaması nedeniyle mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Amaury Cordeel startta yerini korurken, Frederik Vesti ikinci sıradaki Jak Crawford'u agresif bir şekilde geride bıraktı.

Kısa süre sonra Victor Martins ile temas yaşayan Crawford, süspansiyonuna hasar verdi ve pite gelerek yarışa veda etti.

Liderliği korusa da tempo tutturamayan Cordeel, önce Vesti'ye geçilerek ikinciliğe, sonrasında peş peşe Victor Martins ve Dennis Hauger'e geçilerek dördüncülüğe kadar geriledi.

Zor bir yarış geçiren ve sürekli gerileyen Cordeel, küçük bir pist dışı ziyaretinin ardından kendini sekizinci sırada buldu.

Yağmura rağmen sürücüler oldukça temkinliydi, Vesti önlerde farkı açarken, Martins ve Hauger de yalnız şekilde podyum pozisyonunda devam etmektelerdi.

15. turda arka taraflarda Juan Manuel Correa'yı zorlayan Roman Stanek, ikinci virajda rakibine hafifçe dokundu ve spin atarak sonunculuğa geriledi.

Yarışın bu aşamasında pist kurumaya başlamıştı, bu nedenle iki isim büyük kumar oynayarak kuru zemin lastiklerine geçti: Kush Maini ve Jehan Daruvala.

Kumar tutacak gibiydi, nitekim Daruvala'nın yeni lastikleriyle ilk turu Vesti'ye göre iki saniye daha hızlıydı -ta ki Correa spin atana ve çakıl havuzuna saplanarak yarışa veda edene dek!

Correa'nın olayı nedeniyle Güvenlik Aracı piste girdi ve fırsattan faydalanan herkes pite girerek Daruvala'nın avantajını tamamen ortadan kaldırdı.

Yarış yeniden başlarken Vesti yerini korudu, bir isminse yıldızı parladı: Theo Pourchaire!

İlk virajda Hauger'i geçerek üçüncülüğü alan Pourchaire, ikinci sektöre girilirken ise Martins'i geçti ve ikinciliği aldı.

Pourchaire galibiyetin kokusunu almıştı, ancak Vesti'nin de pes etmeye niyeti yoktu, farkı hemen bir saniyenin üstüne çıkarttı ve kendini garantiye alarak damalı bayrağı ilk sırada gördü!

Son turda yarışın en hızlı turunu kaybeden Pourchaire ikinci olurken, podyumu Martins tamamladı.

Podyumu kaybeden Hauger dördüncü, iyi bir yarış geçiren Jack Doohan beşinci, henüz ilk turlarda 12. sıradan tırmanan Richard Verschoor altıncı sıradaydı.

Puan alan son isimlerse yarınki ana yarışa pole pozisyonundan başlayacak Oliver Bearman ve şampiyona üçüncülüğüne kadar gerileyen Ayumu Iwasa.

Dereceler geliyor...