F2 İspanya Sıralama: Şampiyona lideri Aron pole’de, Crawford ikinci!
Formula 2’nin 6. ayağı olan İspanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron pole pozisyonun sahibi oldu.
Paul Aron, Hitech Pulse-Eight, 3rd position, celebrates on the podium
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Monako’daki yarışın üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra, Formula 2’nin İspanya'da düzenlediği 30 dakikalık sıralama turu güneşli bir günde başladı.
Seansın 6. dakikasında AIX Racing’den Taylor Bernard, 9. virajda kaza yaptı ve kırmızı bayraklar çıktı. O sırada Paul Aron, 1.25.385’lik derecesiyle birinci sırada yer alırken, diğer sürücüler henüz bitiş çizgisini geçmemişti.
Sıralama turunun yeniden başlatılmasıyla Campos Racing sürücüsü Isaac Hadjar, 1.25.205’lik turuyla zirveye yerleşti. Prema Racing’den Kimi Antonelli ise ikinci sırada yer aldı.
Seansın bitimine 8 dakika kala, tüm araçlar pite döndü ve her araç sırasıyla yumuşak lastikler takarak piste çıktılar.
Şampiyona lideri Paul Aron, 1.24.766’lik turuyla zirveye çıkarken, Miyata da 1. sektörde en hızlı süreyi kaydederek 0.102 saniye ile ikinci sıraya yükseldi.
Dakikalar ilerledikçe, sürücüler birinci sıraya yerleşmek için en hızlı turlarını atmaya başladılar. Ancak hiçbir sürücü Paul Aron’un süresine yetişemedi. Böylece, Paul Aron pole pozisyonunun sahibi oldu.
Jak Crawford sıralama seansında 0,002 saniye geride ikinci sırayı alırken, Franco Colapinto 0,006 saniye geride üçüncü oldu. Onu, sırasıyla Bortoleto ve Antonelli takip etti.
Joshua Duerksen geç bir ilerleme kaydederek, Juan Manuel Correa'nın önünde yedinci olurken, ART Grand Prix'den Victor Martins dokuzuncu ve Kush Maini ise 10. sırada yer aldı.
F2 sprint yarışı yarın Türkiye saati ile 15.15’de başlayacak.
Seansın sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|9
|
1'24.766
|198.546
|2
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|8
|
+0.002
1'24.768
|0.002
|198.541
|3
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|10
|
+0.006
1'24.772
|0.004
|198.532
|4
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|10
|
+0.055
1'24.821
|0.049
|198.417
|5
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|7
|
+0.105
1'24.871
|0.050
|198.300
|6
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|9
|
+0.182
1'24.948
|0.077
|198.121
|7
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|10
|
+0.222
1'24.988
|0.040
|198.027
|8
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|9
|
+0.246
1'25.012
|0.024
|197.972
|9
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|8
|
+0.405
1'25.171
|0.159
|197.602
|10
|K. Maini Invicta Racing
|9
|9
|
+0.433
1'25.199
|0.028
|197.537
|11
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|8
|
+0.439
1'25.205
|0.006
|197.523
|12
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|8
|
+0.459
1'25.225
|0.020
|197.477
|13
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|9
|
+0.483
1'25.249
|0.024
|197.421
|14
|
P. Martí Campos Racing
|21
|8
|
+0.519
1'25.285
|0.036
|197.338
|15
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|7
|
+0.555
1'25.321
|0.036
|197.255
|16
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|9
|
+0.576
1'25.342
|0.021
|197.206
|17
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|8
|
+0.578
1'25.344
|0.002
|197.201
|18
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|9
|
+0.646
1'25.412
|0.068
|197.044
|19
|R. Verschoor Trident
|22
|8
|
+0.804
1'25.570
|0.158
|196.681
|20
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|9
|
+1.019
1'25.785
|0.215
|196.188
|21
|R. Staněk Trident
|23
|8
|
+1.449
1'26.215
|0.430
|195.209
|22
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|2
|
+18.701
1'43.467
|17.252
|162.660
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