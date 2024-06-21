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Sıralama turları raporu
FIA F2 Barcelona

F2 İspanya Sıralama: Şampiyona lideri Aron pole’de, Crawford ikinci!

Formula 2’nin 6. ayağı olan İspanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron pole pozisyonun sahibi oldu.

Rümeysa Öztürk
Paul Aron, Hitech Pulse-Eight, 3rd position, celebrates on the podium

Paul Aron, Hitech Pulse-Eight, 3rd position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Monako’daki yarışın üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra, Formula 2’nin İspanya'da düzenlediği 30 dakikalık sıralama turu güneşli bir günde başladı.

Seansın 6. dakikasında AIX Racing’den Taylor Bernard, 9. virajda kaza yaptı ve kırmızı bayraklar çıktı. O sırada Paul Aron, 1.25.385’lik derecesiyle birinci sırada yer alırken, diğer sürücüler henüz bitiş çizgisini geçmemişti.

Sıralama turunun yeniden başlatılmasıyla Campos Racing sürücüsü Isaac Hadjar, 1.25.205’lik turuyla zirveye yerleşti. Prema Racing’den Kimi Antonelli ise ikinci sırada yer aldı.

Seansın bitimine 8 dakika kala, tüm araçlar pite döndü ve her araç sırasıyla yumuşak lastikler takarak piste çıktılar.

Şampiyona lideri Paul Aron, 1.24.766’lik turuyla zirveye çıkarken, Miyata da 1. sektörde en hızlı süreyi kaydederek 0.102 saniye ile ikinci sıraya yükseldi.

Dakikalar ilerledikçe, sürücüler birinci sıraya yerleşmek için en hızlı turlarını atmaya başladılar. Ancak hiçbir sürücü Paul Aron’un süresine yetişemedi. Böylece, Paul Aron pole pozisyonunun sahibi oldu.

Jak Crawford sıralama seansında 0,002 saniye geride ikinci sırayı alırken, Franco Colapinto 0,006 saniye geride üçüncü oldu. Onu, sırasıyla Bortoleto ve Antonelli takip etti.

Joshua Duerksen geç bir ilerleme kaydederek, Juan Manuel Correa'nın önünde yedinci olurken, ART Grand Prix'den Victor Martins dokuzuncu ve Kush Maini ise 10. sırada yer aldı.

F2 sprint yarışı yarın Türkiye saati ile 15.15’de başlayacak.

Seansın sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 9

1'24.766

   198.546
2 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 8

+0.002

1'24.768

 0.002 198.541
3 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 10

+0.006

1'24.772

 0.004 198.532
4
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 10

+0.055

1'24.821

 0.049 198.417
5 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 7

+0.105

1'24.871

 0.050 198.300
6 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 9

+0.182

1'24.948

 0.077 198.121
7
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 10

+0.222

1'24.988

 0.040 198.027
8 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 9

+0.246

1'25.012

 0.024 197.972
9 France V. Martins ART Grand Prix 1 8

+0.405

1'25.171

 0.159 197.602
10 India K. Maini Invicta Racing 9 9

+0.433

1'25.199

 0.028 197.537
11 France I. Hadjar Campos Racing 20 8

+0.439

1'25.205

 0.006 197.523
12 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 8

+0.459

1'25.225

 0.020 197.477
13 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 9

+0.483

1'25.249

 0.024 197.421
14
P. Martí Campos Racing
 21 8

+0.519

1'25.285

 0.036 197.338
15 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 7

+0.555

1'25.321

 0.036 197.255
16 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 9

+0.576

1'25.342

 0.021 197.206
17 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 8

+0.578

1'25.344

 0.002 197.201
18 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 9

+0.646

1'25.412

 0.068 197.044
19 Netherlands R. Verschoor Trident 22 8

+0.804

1'25.570

 0.158 196.681
20 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 9

+1.019

1'25.785

 0.215 196.188
21 Czech Republic R. Staněk Trident 23 8

+1.449

1'26.215

 0.430 195.209
22
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 2

+18.701

1'43.467

 17.252 162.660
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