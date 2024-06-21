Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Antrenman raporu
FIA F2 Barcelona

F2 İspanya Antrenman: Şampiyona lideri Aron en hızlı zamanı yaptı, Fittipaldi ikinci!

Formula 2'nin İspanya hafta sonunda gerçekleştirilen serbest antrenman seansının lideri, Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Paul Aron, Hitech Pulse-Eight, 2nd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hitech Pulse-Eight sürücüsü Paul Aron F2 Barselona haftasına iyi performans sergileyerek başladı.

Estonyalı sürücü, serbest antrenman seansında 1.26.922’lik derecesiyle Van Amersfoort Racing’den Enzo Fittipaldi ve MP Motorsport sürücüsü Franco Colapinto’nun önünde lider tamamladı.

AIX Racing’den Joshua Duerksen, antrenmanın ilk dakikalarında 1.27.742’lik bir derece yaparak sürücü sıralamasında ilk sıraya yerleşmişti.

Daha sonra Rodin Motorsport sürücüsü Ritomo Miyata, 1.27.639’luk bir saniye ile bitiş çizgisini geçerek, Duerksen’i ikinci sıraya düşürdü.

Serbest antrenmanın bitimine 30 dakika kala, Barselona pisti araçlarla dolmaya başladı.

Şampiyona lideri Paul Aron, 1.26.922’lik dereceye ulaşan ilk isim oldu. Böylece, Aron F2 sürücüleri arasında en hızlı süreyi belirlemiş oldu.

Fittipaldi 0.136 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Colapinto da üçüncü sırada seansı bitirdi.

DAMS Lucas Oil’in sürücüsü Jak Crawford, takım arkadaşı Juan Manuel Correa’nın önünde dördüncü sıraya yerleşirken, Correa da beşinci oldu.

F2 İspanya sıralama turları, Türkiye saati ile 16.55’de başlayacak.

Seans sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 15

1'26.922

   193.621
2 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 13

+0.136

1'27.058

 0.136 193.319
3 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 14

+0.180

1'27.102

 0.044 193.221
4 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 13

+0.328

1'27.250

 0.148 192.893
5 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 13

+0.341

1'27.263

 0.013 192.865
6 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 13

+0.382

1'27.304

 0.041 192.774
7 France I. Hadjar Campos Racing 20 11

+0.398

1'27.320

 0.016 192.739
8 Netherlands R. Verschoor Trident 22 13

+0.433

1'27.355

 0.035 192.662
9
P. Martí Campos Racing
 21 14

+0.445

1'27.367

 0.012 192.635
10 France V. Martins ART Grand Prix 1 13

+0.457

1'27.379

 0.012 192.609
11 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 14

+0.494

1'27.416

 0.037 192.527
12 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 14

+0.513

1'27.435

 0.019 192.485
13 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 14

+0.601

1'27.523

 0.088 192.292
14 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 15

+0.712

1'27.634

 0.111 192.048
15 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 24

+0.717

1'27.639

 0.005 192.037
16
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 19

+0.820

1'27.742

 0.103 191.812
17 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 14

+0.896

1'27.818

 0.076 191.646
18 India K. Maini Invicta Racing 9 13

+0.943

1'27.865

 0.047 191.543
19
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 11

+0.992

1'27.914

 0.049 191.437
20 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 14

+1.072

1'27.994

 0.080 191.263
21 Czech Republic R. Staněk Trident 23 13

+1.202

1'28.124

 0.130 190.980
22
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 19

+1.392

1'28.314

 0.190 190.570
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber F2 Monako: Heyecan dolu yarışı 15. sıradan başlayan O'Sullivan kazandı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

FIA F3
Barcelona
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!
F2 İspanya Sıralama: Şampiyona lideri Aron pole’de, Crawford ikinci!

F2 İspanya Sıralama: Şampiyona lideri Aron pole’de, Crawford ikinci!

FIA F2
Barcelona
F2 İspanya Sıralama: Şampiyona lideri Aron pole’de, Crawford ikinci!
F3 İspanya Antrenman: Boya bariyerlere çarptı, Stenshorne lider!

F3 İspanya Antrenman: Boya bariyerlere çarptı, Stenshorne lider!

FIA F3
Barcelona
F3 İspanya Antrenman: Boya bariyerlere çarptı, Stenshorne lider!

Son Haberler

Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"

Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"

F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"
Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"

Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"

F1 Formula 1
İspanya GP
Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

F3 FIA F3
Barcelona
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye