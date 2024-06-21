F2 İspanya Antrenman: Şampiyona lideri Aron en hızlı zamanı yaptı, Fittipaldi ikinci!
Formula 2'nin İspanya hafta sonunda gerçekleştirilen serbest antrenman seansının lideri, Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron oldu.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Hitech Pulse-Eight sürücüsü Paul Aron F2 Barselona haftasına iyi performans sergileyerek başladı.
Estonyalı sürücü, serbest antrenman seansında 1.26.922’lik derecesiyle Van Amersfoort Racing’den Enzo Fittipaldi ve MP Motorsport sürücüsü Franco Colapinto’nun önünde lider tamamladı.
AIX Racing’den Joshua Duerksen, antrenmanın ilk dakikalarında 1.27.742’lik bir derece yaparak sürücü sıralamasında ilk sıraya yerleşmişti.
Daha sonra Rodin Motorsport sürücüsü Ritomo Miyata, 1.27.639’luk bir saniye ile bitiş çizgisini geçerek, Duerksen’i ikinci sıraya düşürdü.
Serbest antrenmanın bitimine 30 dakika kala, Barselona pisti araçlarla dolmaya başladı.
Şampiyona lideri Paul Aron, 1.26.922’lik dereceye ulaşan ilk isim oldu. Böylece, Aron F2 sürücüleri arasında en hızlı süreyi belirlemiş oldu.
Fittipaldi 0.136 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Colapinto da üçüncü sırada seansı bitirdi.
DAMS Lucas Oil’in sürücüsü Jak Crawford, takım arkadaşı Juan Manuel Correa’nın önünde dördüncü sıraya yerleşirken, Correa da beşinci oldu.
F2 İspanya sıralama turları, Türkiye saati ile 16.55’de başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|15
|
1'26.922
|193.621
|2
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|13
|
+0.136
1'27.058
|0.136
|193.319
|3
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|14
|
+0.180
1'27.102
|0.044
|193.221
|4
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|13
|
+0.328
1'27.250
|0.148
|192.893
|5
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|13
|
+0.341
1'27.263
|0.013
|192.865
|6
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|13
|
+0.382
1'27.304
|0.041
|192.774
|7
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|11
|
+0.398
1'27.320
|0.016
|192.739
|8
|R. Verschoor Trident
|22
|13
|
+0.433
1'27.355
|0.035
|192.662
|9
|
P. Martí Campos Racing
|21
|14
|
+0.445
1'27.367
|0.012
|192.635
|10
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|13
|
+0.457
1'27.379
|0.012
|192.609
|11
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|14
|
+0.494
1'27.416
|0.037
|192.527
|12
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|14
|
+0.513
1'27.435
|0.019
|192.485
|13
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|14
|
+0.601
1'27.523
|0.088
|192.292
|14
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|15
|
+0.712
1'27.634
|0.111
|192.048
|15
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|24
|
+0.717
1'27.639
|0.005
|192.037
|16
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|19
|
+0.820
1'27.742
|0.103
|191.812
|17
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|14
|
+0.896
1'27.818
|0.076
|191.646
|18
|K. Maini Invicta Racing
|9
|13
|
+0.943
1'27.865
|0.047
|191.543
|19
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|11
|
+0.992
1'27.914
|0.049
|191.437
|20
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|14
|
+1.072
1'27.994
|0.080
|191.263
|21
|R. Staněk Trident
|23
|13
|
+1.202
1'28.124
|0.130
|190.980
|22
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|19
|
+1.392
1'28.314
|0.190
|190.570
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"
Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar