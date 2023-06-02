F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti!

Trafiğin en yoğun olduğu pistlerden İspanya'da sıralama turlarının karışık geçmesi kaçınılmazdı, pistin de nispeten soğuk olduğu düşünüldüğünde pole pozisyonu son dakikada belli oldu.

Otuz dakikalık seansın ilk yirmi dakikasının ardından Dennis Hauger geçici pole pozisyonundaydı ve 1.23.923 gibi bir dereceye sahipti, öyle ki, bunun yeterli olduğunu düşünerek araçtan indi -ancak şov daha yeni başlıyordu!

Son on dakikaya girdiğimizde liderlik peş peşe el değiştirmeye başladı, ilk olarak 1.23.744 ile Theo Pourchaire, sonrasında da 1.23.623 ile Enzo Fittipaldi'nin zirveye yükseldiğini gördük.

Son turlara geldiğimizde üç sürücü daha zirveyi zorlayacak turlarla geliyordu: Ayumu Iwasa, Jack Doohan ve Oliver Bearman.

İlk olarak Iwasa turunu tamamladı ve ikinci sıraya yerleşti, sonrasında mor sektörlerle gelen Oliver Bearman 1.23.546 yaptı ve liderliğe yükseldi!

Son tur Doohan'dan geldi, ilk iki sektörde pole pozisyonunu alacakmış gibi görünen Avustralyalı sürücü, son sektörde epey zaman kaybetmesinin ardından üçüncülükle yetindi.

Bearman böylece F2 kariyerinin ikinci pole pozisyonuna ulaşmayı başardı, onu Fittipaldi, Doohan, Iwasa, Pourchaire ve son turlara çıkmamasına rağmen altıncılığa ulaşan Hauger takip ediyor.

Şampiyonanın iddialı isimlerinden Victor Martins yedinci, şampiyona lideri Frederik Vesti sekizinci sırada. Monako'da ana yarışı galibiyetle kapatan Vesti, böylece yarın sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak!

İlk onu tamamlayan isimlerse Jak Crawford ve Amaury Cordeel oldu.

F2 İspanya - Sıralama sonuçları