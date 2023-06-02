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F2 İspanya: Pole pozisyonu Ferrari'nin genç yeteneği Bearman'a gitti!

Barselona'daki sıralama turları son saniyelere kadar sonuçlanmadı, pole pozisyonu ise son turunda liderliğe yükselen Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Oliver Bearman'a gitti!

Altay Gök
Ekleyen:
Oliver Bearman, Prema Racing, 1st position

Trafiğin en yoğun olduğu pistlerden İspanya'da sıralama turlarının karışık geçmesi kaçınılmazdı, pistin de nispeten soğuk olduğu düşünüldüğünde pole pozisyonu son dakikada belli oldu.

Otuz dakikalık seansın ilk yirmi dakikasının ardından Dennis Hauger geçici pole pozisyonundaydı ve 1.23.923 gibi bir dereceye sahipti, öyle ki, bunun yeterli olduğunu düşünerek araçtan indi -ancak şov daha yeni başlıyordu!

Son on dakikaya girdiğimizde liderlik peş peşe el değiştirmeye başladı, ilk olarak 1.23.744 ile Theo Pourchaire, sonrasında da 1.23.623 ile Enzo Fittipaldi'nin zirveye yükseldiğini gördük.

Son turlara geldiğimizde üç sürücü daha zirveyi zorlayacak turlarla geliyordu: Ayumu Iwasa, Jack Doohan ve Oliver Bearman.

İlk olarak Iwasa turunu tamamladı ve ikinci sıraya yerleşti, sonrasında mor sektörlerle gelen Oliver Bearman 1.23.546 yaptı ve liderliğe yükseldi!

Son tur Doohan'dan geldi, ilk iki sektörde pole pozisyonunu alacakmış gibi görünen Avustralyalı sürücü, son sektörde epey zaman kaybetmesinin ardından üçüncülükle yetindi.

Bearman böylece F2 kariyerinin ikinci pole pozisyonuna ulaşmayı başardı, onu Fittipaldi, Doohan, Iwasa, Pourchaire ve son turlara çıkmamasına rağmen altıncılığa ulaşan Hauger takip ediyor.

Şampiyonanın iddialı isimlerinden Victor Martins yedinci, şampiyona lideri Frederik Vesti sekizinci sırada. Monako'da ana yarışı galibiyetle kapatan Vesti, böylece yarın sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak!

İlk onu tamamlayan isimlerse Jak Crawford ve Amaury Cordeel oldu.

 

F2 İspanya - Sıralama sonuçları

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 8 1'23.546     201.445
2 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 10 1'23.623 0.077 0.077 201.260
3 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 7 1'23.656 0.110 0.033 201.181
4 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 10 1'23.739 0.193 0.083 200.981
5 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 11 1'23.744 0.198 0.005 200.969
6 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 9 1'23.923 0.377 0.179 200.540
7 France Victor Martins France ART Grand Prix 11 1'23.978 0.432 0.055 200.409
8 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 8 1'24.009 0.463 0.031 200.335
9 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 9 1'24.069 0.523 0.060 200.192
10 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 10 1'24.087 0.541 0.018 200.149
11 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'24.106 0.560 0.019 200.104
12 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'24.110 0.564 0.004 200.095
13 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 11 1'24.228 0.682 0.118 199.814
14 India Kush Maini Spain Campos Racing 10 1'24.244 0.698 0.016 199.776
15 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 9 1'24.256 0.710 0.012 199.748
16 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 11 1'24.356 0.810 0.100 199.511
17 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 12 1'24.497 0.951 0.141 199.178
18 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 10 1'24.500 0.954 0.003 199.171
19 France Clement Novalak Italy Trident 10 1'24.532 0.986 0.032 199.096
20 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 11 1'24.566 1.020 0.034 199.016
21 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 12 1'24.661 1.115 0.095 198.792
22 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 13 1'24.803 1.257 0.142 198.459
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F2 Monako: Ana yarışı Vesti kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
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