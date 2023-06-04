F2 İspanya: Ferrari'nin genç yeteneği Bearman ana yarışı rahatça kazandı!
Pazar günkü ana yarışa pole pozisyonundan başlayan Oliver Bearman, nispeten geç pit yapmasının ardından liderliğini korudu ve sezonun üçüncü galibiyetine ulaşmayı başardı.
Yağmur altındaki sprint yarışının ardından Pazar günü bizleri güneşli bir hava, dolayısıyla çok daha yüksek bir yol tutuşu seviyesi bekliyordu.
Yarışın startı olaysız geçildi, Iwasa dördüncü sıradan iyi bir start alarak ilk viraja pole pozisyonunun sahibi Bearman ve ikinci sıradaki Enzo Fittipaldi'yi zorlayarak girdi.
Iwasa'nın baskısına rağmen Bearman liderliği, Fittipaldi ikinciliği korumayı başardı. Bir süre sonra ufak bir hata yapan Iwasa, kendisini Theo Pourchaire ve Jack Doohan'ın arkasında beşincilikte buldu.
Dokuzuncu turun sonunda Pourchaire ve Iwasa pite gelerek lider grupta hamle yapan ilk isimler oldular, onları bir sonraki tur Fittipaldi, Doohan ve Dennis Hauger izledi.
Fittipaldi'nin trafikte kaldığını gören Bearman 13. tura kadar bekledi ve pitten önde dönen taraf olmayı başardı.
Pit stop furyası tamamlandıktan sonra dört ismin yola devam ettiğini gördük: sert lastikle başlayan Victor Martins, Frederik Vesti, Jak Crawford ve Richard Verschoor!
Son 11-12 turda bu dört isim de pit stoplarını yaptılar, böylece sıralama oturdu -ancak Martins ve Vesti ön gruba oldukça yakınlardı ve piste 8-9 dönseler dahi podyum savaşında olacaklardı!
Frederik Vesti, PREMA Racing
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Hızlıca yükselen iki isim son turlara doğru Iwasa'nın arkasına geldiler ve podyum için saldırmaya başladılar. Martins hızlıca geçişini tamamlayarak üçüncülüğü aldı, Vesti ise üç turluk kovalamacadan mağlup ayrılarak beşinci sırada takılı kaldı.
En önde ise Bearman hiçbir hata yapmadı ve damalı bayrağı 2.8 saniye gibi bir farkla ilk gören isim olmayı başardı!
Sezonun üçüncü galibiyetine ulaşan FDA sürücüsü, şampiyonada da dördüncü sıraya tırmandı!
İkincilik yeni takımıyla form tutturmaya başlayan Fittipaldi'ye giderken, podyumun son basamağını sezonun şanssız isimlerinden Martins tamamladı.
Sıkı bir mücadelenin ardından Iwasa dört, Vesti beşinci sırada yer alırken, onları hafta sonunu çifte puanla kapatan Jack Doohan takip etti.
Theo Pourchaire erken pit nedeniyle epey zaman kaybederek yedinci olurken, Dennis Hauger sekizinci, Arthur Leclerc dokuzuncuydu.
Günün son puanı geç pit yapan isimlerden Verschoor'a gitti.
F2 İspanya - Yarış sonuçları
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|Puan
|1
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|37
|-
|2
|Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|37
|2.8
|2.800
|2.800
|3
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|37
|3.4
|3.400
|0.600
|4
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|37
|9.0
|9.000
|5.600
|5
|Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|37
|9.6
|9.600
|0.600
|6
|Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|37
|17.0
|17.000
|7.400
|7
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|37
|20.4
|20.400
|3.400
|8
|Dennis Hauger
|MP Motorsport
|37
|21.2
|21.200
|0.800
|9
|Arthur Leclerc
|DAMS
|37
|21.8
|21.800
|0.600
|10
|Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|37
|34.6
|34.600
|12.800
|11
|Juan Correa
|Van Amersfoort Racing
|37
|42.0
|42.000
|7.400
|12
|Roman Staněk
|Trident
|37
|42.8
|42.800
|0.800
|13
|Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|37
|43.4
|43.400
|0.600
|14
|Jehan Daruvala
|MP Motorsport
|37
|45.5
|45.500
|2.100
|15
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|37
|58.2
|58.200
|12.700
|16
|Zane Maloney
|Rodin Carlin
|37
|1'00.6
|1'00.600
|2.400
|17
|Kush Maini
|Campos Racing
|37
|1'02.6
|1'02.600
|2.000
|18
|Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|37
|1'04.2
|1'04.200
|1.600
|19
|Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
|37
|1'21.0
|1'21.000
|16.800
|20
|Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|36
|1 lap
|21
|Clement Novalak
|Trident
|36
|1 lap
|22
|Brad Benavides
|PHM Racing by Charouz
|36
|1 lap
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