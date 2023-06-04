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F2 İspanya: Ferrari'nin genç yeteneği Bearman ana yarışı rahatça kazandı!

Pazar günkü ana yarışa pole pozisyonundan başlayan Oliver Bearman, nispeten geç pit yapmasının ardından liderliğini korudu ve sezonun üçüncü galibiyetine ulaşmayı başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
Oliver Bearman, PREMA Racing

Yağmur altındaki sprint yarışının ardından Pazar günü bizleri güneşli bir hava, dolayısıyla çok daha yüksek bir yol tutuşu seviyesi bekliyordu.

Yarışın startı olaysız geçildi, Iwasa dördüncü sıradan iyi bir start alarak ilk viraja pole pozisyonunun sahibi Bearman ve ikinci sıradaki Enzo Fittipaldi'yi zorlayarak girdi.

Iwasa'nın baskısına rağmen Bearman liderliği, Fittipaldi ikinciliği korumayı başardı. Bir süre sonra ufak bir hata yapan Iwasa, kendisini Theo Pourchaire ve Jack Doohan'ın arkasında beşincilikte buldu.

Dokuzuncu turun sonunda Pourchaire ve Iwasa pite gelerek lider grupta hamle yapan ilk isimler oldular, onları bir sonraki tur Fittipaldi, Doohan ve Dennis Hauger izledi.

Fittipaldi'nin trafikte kaldığını gören Bearman 13. tura kadar bekledi ve pitten önde dönen taraf olmayı başardı.

Pit stop furyası tamamlandıktan sonra dört ismin yola devam ettiğini gördük: sert lastikle başlayan Victor Martins, Frederik Vesti, Jak Crawford ve Richard Verschoor!

Son 11-12 turda bu dört isim de pit stoplarını yaptılar, böylece sıralama oturdu -ancak Martins ve Vesti ön gruba oldukça yakınlardı ve piste 8-9 dönseler dahi podyum savaşında olacaklardı!

Frederik Vesti, PREMA Racing

Frederik Vesti, PREMA Racing

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Hızlıca yükselen iki isim son turlara doğru Iwasa'nın arkasına geldiler ve podyum için saldırmaya başladılar. Martins hızlıca geçişini tamamlayarak üçüncülüğü aldı, Vesti ise üç turluk kovalamacadan mağlup ayrılarak beşinci sırada takılı kaldı.

En önde ise Bearman hiçbir hata yapmadı ve damalı bayrağı 2.8 saniye gibi bir farkla ilk gören isim olmayı başardı!

Sezonun üçüncü galibiyetine ulaşan FDA sürücüsü, şampiyonada da dördüncü sıraya tırmandı!

İkincilik yeni takımıyla form tutturmaya başlayan Fittipaldi'ye giderken, podyumun son basamağını sezonun şanssız isimlerinden Martins tamamladı.

Sıkı bir mücadelenin ardından Iwasa dört, Vesti beşinci sırada yer alırken, onları hafta sonunu çifte puanla kapatan Jack Doohan takip etti.

Theo Pourchaire erken pit nedeniyle epey zaman kaybederek yedinci olurken, Dennis Hauger sekizinci, Arthur Leclerc dokuzuncuydu.

Günün son puanı geç pit yapan isimlerden Verschoor'a gitti.

 

F2 İspanya - Yarış sonuçları

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 37 -        
2 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 37 2.8 2.800 2.800    
3 France Victor Martins France ART Grand Prix 37 3.4 3.400 0.600    
4 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 37 9.0 9.000 5.600    
5 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 37 9.6 9.600 0.600    
6 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 37 17.0 17.000 7.400    
7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 37 20.4 20.400 3.400    
8 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 37 21.2 21.200 0.800    
9 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 37 21.8 21.800 0.600    
10 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 37 34.6 34.600 12.800    
11 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 37 42.0 42.000 7.400    
12 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 37 42.8 42.800 0.800    
13 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 37 43.4 43.400 0.600    
14 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 37 45.5 45.500 2.100    
15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 37 58.2 58.200 12.700    
16 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 37 1'00.6 1'00.600 2.400    
17 India Kush Maini Spain Campos Racing 37 1'02.6 1'02.600 2.000    
18 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 37 1'04.2 1'04.200 1.600    
19 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 37 1'21.0 1'21.000 16.800    
20 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 36 1 lap        
21 France Clement Novalak Italy Trident 36 1 lap        
22 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 36 1 lap        
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