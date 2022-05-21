F2 İspanya: Drugovich bu yıl ikinci kez kazandı!

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Formula 2'de sezon Barselona'da gerçekleştirilen sprint yarışıyla devam ederken, yarışın formasyon turunda büyük drama vardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlaması gereken Calan Williams gridde hareketlenemedi ve bundan ötürü aracı pit yoluna çekildi.

Böylelikle startta ilk cep boşta kalırken, Felipe Drugovich harika bir start aldı ve yarışın daha ilk virajında liderliği eline geçirdi. İkinci başlayan Jake Hughes ise kötü startın ardından geriye düştü.

Bu yeni sıralamanın Drugovich, Ayumu Iwasa, Logan Sargent ve Hughes şeklinde olduğu anlamına geliyordu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise güçlü bir ilk tur geçirdi ve 16. sıraya kadar yükseldi.

Yarışın beşinci turunda Juri Vips, aracının kontrolünü bir anda kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bundan ötürü de yarışa veda etti.

Aracın çakıl havuzuna gömülmesinden dolayı da piste güvenlik aracı girdi. 10. tur itibariyle yarış tekrar başladı fakat geçişin zor olduğu pistte ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Öndeki üçlü yarış ilerledikçe yerlerini korudular ve fakat Hughes tempo kaybederek yavaş yavaş geriye düşmeye başladı. Bunun dışında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Drugovich ön tarafta zafere ulaştı ve bu yılki galibiyet sayısını ikiye çıkarıp, puan tablosunda liderliğe yükseldi.

Bu yıl zaman zaman güçlü yarışlar çıkaran Iwasa ikinci olup ilk podyumunu alırken, Logan Sargeant da podyumu tamamladı ve ilk F2 podyumuna ulaştı.

Jehan Daruvala'nın dördüncü olduğu yarışta Theo Pourchaire beşinci, Jack Doohan altıncı ve Frederik Vesti yedinci oldu.

İlk onu Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi, Liam Lawson ve Marcus Armstrong tamamladı.

Cem, iyi bir ilk tur geçirse de rakiplerine kıyasla daha az deneyimi olduğu için lastikleri anlamaya odaklandı ve 18. oldu.

Yarış sonucu: