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FIA F2 / Barselona Yarış raporu

F2 İspanya: Drugovich bu yıl ikinci kez kazandı!

İspanya'da gerçekleştirilen Formula 2 sprint yarışında zafer MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich'in oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F2 İspanya: Drugovich bu yıl ikinci kez kazandı!
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Formula 2'de sezon Barselona'da gerçekleştirilen sprint yarışıyla devam ederken, yarışın formasyon turunda büyük drama vardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlaması gereken Calan Williams gridde hareketlenemedi ve bundan ötürü aracı pit yoluna çekildi. 

Böylelikle startta ilk cep boşta kalırken, Felipe Drugovich harika bir start aldı ve yarışın daha ilk virajında liderliği eline geçirdi. İkinci başlayan Jake Hughes ise kötü startın ardından geriye düştü.

Bu yeni sıralamanın Drugovich, Ayumu Iwasa, Logan Sargent ve Hughes şeklinde olduğu anlamına geliyordu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise güçlü bir ilk tur geçirdi ve 16. sıraya kadar yükseldi.

Yarışın beşinci turunda Juri Vips, aracının kontrolünü bir anda kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bundan ötürü de yarışa veda etti.

Aracın çakıl havuzuna gömülmesinden dolayı da piste güvenlik aracı girdi. 10. tur itibariyle yarış tekrar başladı fakat geçişin zor olduğu pistte ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Öndeki üçlü yarış ilerledikçe yerlerini korudular ve fakat Hughes tempo kaybederek yavaş yavaş geriye düşmeye başladı. Bunun dışında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Drugovich ön tarafta zafere ulaştı ve bu yılki galibiyet sayısını ikiye çıkarıp, puan tablosunda liderliğe yükseldi.

Bu yıl zaman zaman güçlü yarışlar çıkaran Iwasa ikinci olup ilk podyumunu alırken, Logan Sargeant da podyumu tamamladı ve ilk F2 podyumuna ulaştı.

Jehan Daruvala'nın dördüncü olduğu yarışta Theo Pourchaire beşinci, Jack Doohan altıncı ve Frederik Vesti yedinci oldu.

İlk onu Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi, Liam Lawson ve Marcus Armstrong tamamladı.

Cem, iyi bir ilk tur geçirse de rakiplerine kıyasla daha az deneyimi olduğu için lastikleri anlamaya odaklandı ve 18. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 26 -  
2 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 26 2.100 2.100
3 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 26 4.100 4.100
4 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 26 8.400 8.400
5 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 26 9.200 9.200
6 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 26 10.400 10.400
7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 26 16.400 16.400
8 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 26 17.200 17.200
9 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 26 17.700 17.700
10 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 26 18.500 18.500
11 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 26 25.300 25.300
12 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 26 25.900 25.900
13 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 26 26.400 26.400
14 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 26 29.300 29.300
15 Israel Roy Nissany France DAMS 26 31.400 31.400
16 Australia Calan Williams Italy Trident 26 33.700 33.700
17 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 26 37.400 37.400
18 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 26 53.200 53.200
19 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 26 1'05.900 1'05.900
  United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 24 2 laps  
  Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 5 21 laps  
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