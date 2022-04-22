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Önceki / F2 Imola antrenman turları: Kırmızı bayraklı seansta Boschung en hızlısı
FIA F2 / Imola Sıralama turları raporu

F2 Imola: Vips, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı

Hitech Grand Prix sürücüsü Juri Vips, Imola'da gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı isim oldu ve bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F2 Imola: Vips, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı
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Imola'daki Formula 2 sıralama turları, 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve seansın tamamı ıslak zeminde geçti.

Başlangıçta 1:42'lerde olan turlar, seans ilerledikçe hızlanmaya başladı.

İlk 8 dakikanın ardından Jake Hughes 1:41.988'lik turuyla liderdi. Kısa bir süre sonra Juri Vips 1:41.599 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Saniyeler sonra seansın ilk kırmızı bayrağı çıktı çünkü Oli Caldwell aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atarak çakıl havuzuna gömülmüştü.

Aracın pistten kaldırılmasından kısa bir süre sonra seans tekrar başladı ve dereceler daha da hızlandı.

Vips, 1:40.221'lik turuyla en hızlı derecesini pekiştirdi. Son anlarda Ayumu Iwasa en iyi sektör zamanlarıyla gelse de, Vips'i geçmeyi başaramadı.

Kalan bölümde Estonyalı sürücü geçebilen bir isim çıkmazken, pole pozisyonu Hitech GP sürücüsünün oldu.

Iwasa'nın 0.157 saniye geride ikinci olduğu seansta, Jack Doohan 0.210 saniye geride üçüncü, Ralph Boschung 0.275 saniye geride dördüncü ve Dennis Hauger 0.351 saniye geride beşinci oldu.

Roy Nissany iyi bir sıralama turları geçirmesinin ardından altıncı sırada yer aldı.

Theo Pourchaire 0.6 saniye geride kalıp yedinci olurken, ilk onu Jehan Daruvala, Marcus Armstrong ve Logan Sargeant tamamladı.

Şampiyona lideri Felipe Drugovich, kendisine 12. sırada yer bulabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 14 1'40.221  
2 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 13 1'40.378 0.157
3 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 15 1'40.431 0.210
4 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 13 1'40.496 0.275
5 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 13 1'40.572 0.351
6 Israel Roy Nissany France DAMS 14 1'40.621 0.400
7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 14 1'40.862 0.641
8 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 13 1'40.886 0.665
9 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 15 1'41.004 0.783
10 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 14 1'41.062 0.841
11 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 13 1'41.129 0.908
12 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 14 1'41.131 0.910
13 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 14 1'41.173 0.952
14 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 14 1'41.199 0.978
15 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 13 1'41.235 1.014
16 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 11 1'41.434 1.213
17 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 12 1'41.520 1.299
18 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 14 1'41.592 1.371
19 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 11 1'42.144 1.923
20 Australia Calan Williams Italy Trident 12 1'42.498 2.277
21 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 4 1'42.954 2.733
22 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 15 1'43.311 3.090
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