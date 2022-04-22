F2 Imola: Vips, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı

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Imola'daki Formula 2 sıralama turları, 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve seansın tamamı ıslak zeminde geçti.

Başlangıçta 1:42'lerde olan turlar, seans ilerledikçe hızlanmaya başladı.

İlk 8 dakikanın ardından Jake Hughes 1:41.988'lik turuyla liderdi. Kısa bir süre sonra Juri Vips 1:41.599 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Saniyeler sonra seansın ilk kırmızı bayrağı çıktı çünkü Oli Caldwell aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atarak çakıl havuzuna gömülmüştü.

Aracın pistten kaldırılmasından kısa bir süre sonra seans tekrar başladı ve dereceler daha da hızlandı.

Vips, 1:40.221'lik turuyla en hızlı derecesini pekiştirdi. Son anlarda Ayumu Iwasa en iyi sektör zamanlarıyla gelse de, Vips'i geçmeyi başaramadı.

Kalan bölümde Estonyalı sürücü geçebilen bir isim çıkmazken, pole pozisyonu Hitech GP sürücüsünün oldu.

Iwasa'nın 0.157 saniye geride ikinci olduğu seansta, Jack Doohan 0.210 saniye geride üçüncü, Ralph Boschung 0.275 saniye geride dördüncü ve Dennis Hauger 0.351 saniye geride beşinci oldu.

Roy Nissany iyi bir sıralama turları geçirmesinin ardından altıncı sırada yer aldı.

Theo Pourchaire 0.6 saniye geride kalıp yedinci olurken, ilk onu Jehan Daruvala, Marcus Armstrong ve Logan Sargeant tamamladı.

Şampiyona lideri Felipe Drugovich, kendisine 12. sırada yer bulabildi.

Seans sonucu: