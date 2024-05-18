F2 Imola Sprint: Colapinto ilk zaferini elde etti ancak zaferi elinden alınabilir
Imola'daki sprint yarışında Franco Colapinto, Formula 2'nin 2024 sezonunda galibiyet alan altıncı farklı pilot oldu. Ancak yarışın ilk turlarında yaşanan bir olay nedeniyle hakem soruşturması altına alındı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
MP Motorsport sürücüsü Colapinto son turda yaptığı manevrayla sezonun ilk zaferini Paul Aron'dan alırken, Aron bunun yerine üçüncü ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldı.
Aron, sondan bir önceki turda Rivazza virajında hata yaptıktan sonra, Colapinto start/finish düzlüğünde ona yaklaştı. Tamburello virajına girişte tekerlek temasına girdiler ve bu temas sonucunda Aron çakıla temas etti.
Pist dışına çıkmaya zorlandığını düşünen Aron, takım telsizinden hareketin yasallığını sorguladı ancak hakemler bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.
Bu durum heyecan yaşatsa bunun dışındaki tek heyecan dolu an ilk turda gerçekleşti. Tamburello'da gerçekleşen kazada 5 araç yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Colapinto da bu olayın bir parçası olarak soruşturma altına alındı.
Bu kazanın asıl sebebi ise Mercedes junior pilotu Andrea Kimi Antonelli'nin kötü bir başlangıç yapmasıydı.
Ancak asıl sebep, Roman Stanek'in Dennis Hauger'a temas ederek spin attırması oldu. Bu olay Joshua Durksen'in kaçınmak için fren yapmasına neden oldu ve Fittipaldi ile Hadjar'ın da gidecek yerleri kalmayınca olaya karışan bütün araçlarda ciddi hasarlar meydana geldi.
Paul Aron, Hitech Grand Prix
Photo by: Formula Motorsport Ltd
Hakemler, Colapinto'nun da bu kazaya dahil olduğunu düşünüyor. Yarış sonrasında özellikle Colapinto, Hadjar ve Stanek arasındaki temas anı detaylı olarak incelenecek.
İlk virajda üçüncü sıradan liderliğe yükselen Aron, altıncı turda yeniden start verilen 17 aracın yarıştığı 25 turluk yarışta Colapinto ve Amaury Cordeel'in önünde liderliği elinde tutuyordu.
Nispeten sakin geçen yarış yeniden başladığında, Pepe Marti'nin 11. turun sonunda başlangıç prosedürü ihlali nedeniyle 10 saniyelik dur-kalk cezası almasıyla birlikte, hakemlerden cezalar gelmeye başladı.
Düşük performanslı startının ardından, Prema pilotu Antonelli için sıkıntılar bitmedi. Pilot, güvenlik aracı ihlali nedeniyle yarış sonrasında hakem soruşturması altına alınacak.
Şampiyona lideri Maloney 23.turda Cordeel'i geçerek podyum potasına yükseldi.
Bu yarış, Colapinto'nun Formula 2'deki ilk zaferi oldu ve 2024 sezonunun ilk yedi yarışını altı farklı pilot kazanmış oldu. Yarışı Maloney'nin önünde bitiren Aron, şampiyona lideri ile arasındaki farkı 13'e indirdi.
F2 Imola sprint result
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|25
|
-
|2
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|25
|
+1.700
1.7
|1.700
|3
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|25
|
+6.600
6.6
|4.900
|4
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|25
|
+8.100
8.1
|1.500
|5
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|25
|
+11.100
11.1
|3.000
|6
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|25
|
+11.500
11.5
|0.400
|7
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|25
|
+11.900
11.9
|0.400
|8
|R. Verschoor Trident
|22
|25
|
+14.200
14.2
|2.300
|9
|K. Maini Invicta Racing
|9
|25
|
+16.300
16.3
|2.100
|10
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|25
|
+17.400
17.4
|1.100
|11
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|25
|
+18.200
18.2
|0.800
|12
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|25
|
+18.900
18.9
|0.700
|13
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|25
|
+19.300
19.3
|0.400
|14
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|25
|
+19.700
19.7
|0.400
|15
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|25
|
+20.000
20.0
|0.300
|16
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|25
|
+20.500
20.5
|0.500
|17
|
P. Martí Campos Racing
|21
|25
|
+55.600
55.6
|35.100
|dnf
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|24
|
|Yarış dışı
|dnf
|R. Staněk Trident
|23
|24
|
|Yarış dışı
|dnf
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|24
|
|Yarış dışı
|dnf
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|24
|
|Yarış dışı
|dnf
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|24
|
|Yarış dışı
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