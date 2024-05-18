F2 Imola Sprint: Colapinto ilk zaferini elde etti ancak zaferi elinden alınabilir

MP Motorsport sürücüsü Colapinto son turda yaptığı manevrayla sezonun ilk zaferini Paul Aron'dan alırken, Aron bunun yerine üçüncü ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldı.

Aron, sondan bir önceki turda Rivazza virajında hata yaptıktan sonra, Colapinto start/finish düzlüğünde ona yaklaştı. Tamburello virajına girişte tekerlek temasına girdiler ve bu temas sonucunda Aron çakıla temas etti.

Pist dışına çıkmaya zorlandığını düşünen Aron, takım telsizinden hareketin yasallığını sorguladı ancak hakemler bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Bu durum heyecan yaşatsa bunun dışındaki tek heyecan dolu an ilk turda gerçekleşti. Tamburello'da gerçekleşen kazada 5 araç yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Colapinto da bu olayın bir parçası olarak soruşturma altına alındı.

Bu kazanın asıl sebebi ise Mercedes junior pilotu Andrea Kimi Antonelli'nin kötü bir başlangıç yapmasıydı.

Ancak asıl sebep, Roman Stanek'in Dennis Hauger'a temas ederek spin attırması oldu. Bu olay Joshua Durksen'in kaçınmak için fren yapmasına neden oldu ve Fittipaldi ile Hadjar'ın da gidecek yerleri kalmayınca olaya karışan bütün araçlarda ciddi hasarlar meydana geldi.

Paul Aron, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Hakemler, Colapinto'nun da bu kazaya dahil olduğunu düşünüyor. Yarış sonrasında özellikle Colapinto, Hadjar ve Stanek arasındaki temas anı detaylı olarak incelenecek.

İlk virajda üçüncü sıradan liderliğe yükselen Aron, altıncı turda yeniden start verilen 17 aracın yarıştığı 25 turluk yarışta Colapinto ve Amaury Cordeel'in önünde liderliği elinde tutuyordu.

Nispeten sakin geçen yarış yeniden başladığında, Pepe Marti'nin 11. turun sonunda başlangıç prosedürü ihlali nedeniyle 10 saniyelik dur-kalk cezası almasıyla birlikte, hakemlerden cezalar gelmeye başladı.

Düşük performanslı startının ardından, Prema pilotu Antonelli için sıkıntılar bitmedi. Pilot, güvenlik aracı ihlali nedeniyle yarış sonrasında hakem soruşturması altına alınacak.

Şampiyona lideri Maloney 23.turda Cordeel'i geçerek podyum potasına yükseldi.

Bu yarış, Colapinto'nun Formula 2'deki ilk zaferi oldu ve 2024 sezonunun ilk yedi yarışını altı farklı pilot kazanmış oldu. Yarışı Maloney'nin önünde bitiren Aron, şampiyona lideri ile arasındaki farkı 13'e indirdi.

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