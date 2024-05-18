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FIA F2 Imola
Yarış raporu

F2 Imola Sprint: Colapinto ilk zaferini elde etti ancak zaferi elinden alınabilir

Imola'daki sprint yarışında Franco Colapinto, Formula 2'nin 2024 sezonunda galibiyet alan altıncı farklı pilot oldu. Ancak yarışın ilk turlarında yaşanan bir olay nedeniyle hakem soruşturması altına alındı.

Burhan Güneydaş
Franco Colapinto, MP Motorsport

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

MP Motorsport sürücüsü Colapinto son turda yaptığı manevrayla sezonun ilk zaferini Paul Aron'dan alırken, Aron bunun yerine üçüncü ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldı.

Aron, sondan bir önceki turda Rivazza virajında hata yaptıktan sonra, Colapinto start/finish düzlüğünde ona yaklaştı. Tamburello virajına girişte tekerlek temasına girdiler ve bu temas sonucunda Aron çakıla temas etti.

Pist dışına çıkmaya zorlandığını düşünen Aron, takım telsizinden hareketin yasallığını sorguladı ancak hakemler bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Bu durum heyecan yaşatsa bunun dışındaki tek heyecan dolu an ilk turda gerçekleşti. Tamburello'da gerçekleşen kazada 5 araç yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Colapinto da bu olayın bir parçası olarak soruşturma altına alındı.

Bu kazanın asıl sebebi ise Mercedes junior pilotu Andrea Kimi Antonelli'nin kötü bir başlangıç yapmasıydı.

Ancak asıl sebep, Roman Stanek'in Dennis Hauger'a temas ederek spin attırması oldu. Bu olay Joshua Durksen'in kaçınmak için fren yapmasına neden oldu ve Fittipaldi ile Hadjar'ın da gidecek yerleri kalmayınca olaya karışan bütün araçlarda ciddi hasarlar meydana geldi.

Paul Aron, Hitech Grand Prix

Paul Aron, Hitech Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Hakemler, Colapinto'nun da bu kazaya dahil olduğunu düşünüyor. Yarış sonrasında özellikle Colapinto, Hadjar ve Stanek arasındaki temas anı detaylı olarak incelenecek.

İlk virajda üçüncü sıradan liderliğe yükselen Aron, altıncı turda yeniden start verilen 17 aracın yarıştığı 25 turluk yarışta Colapinto ve Amaury Cordeel'in önünde liderliği elinde tutuyordu.

Nispeten sakin geçen yarış yeniden başladığında, Pepe Marti'nin 11. turun sonunda başlangıç prosedürü ihlali nedeniyle 10 saniyelik dur-kalk cezası almasıyla birlikte, hakemlerden cezalar gelmeye başladı.

Düşük performanslı startının ardından, Prema pilotu Antonelli için sıkıntılar bitmedi. Pilot, güvenlik aracı ihlali nedeniyle yarış sonrasında hakem soruşturması altına alınacak.

Şampiyona lideri Maloney 23.turda Cordeel'i geçerek podyum potasına yükseldi.

Bu yarış, Colapinto'nun Formula 2'deki ilk zaferi oldu ve 2024 sezonunun ilk yedi yarışını altı farklı pilot kazanmış oldu. Yarışı Maloney'nin önünde bitiren Aron, şampiyona lideri ile arasındaki farkı 13'e indirdi.

F2 Imola sprint result

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 25

-

            
2
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 25

+1.700

1.7

 1.700          
3 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 25

+6.600

6.6

 4.900          
4 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 25

+8.100

8.1

 1.500          
5 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 25

+11.100

11.1

 3.000          
6
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 25

+11.500

11.5

 0.400          
7
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 25

+11.900

11.9

 0.400          
8 Netherlands R. Verschoor Trident 22 25

+14.200

14.2

 2.300          
9 India K. Maini Invicta Racing 9 25

+16.300

16.3

 2.100          
10 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 25

+17.400

17.4

 1.100          
11 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 25

+18.200

18.2

 0.800          
12 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 25

+18.900

18.9

 0.700          
13 France V. Martins ART Grand Prix 1 25

+19.300

19.3

 0.400          
14 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 25

+19.700

19.7

 0.400          
15 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 25

+20.000

20.0

 0.300          
16 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 25

+20.500

20.5

 0.500          
17
P. Martí Campos Racing
 21 25

+55.600

55.6

 35.100          
dnf Norway D. Hauger MP Motorsport 11 24

 

         Yarış dışı  
dnf Czech Republic R. Staněk Trident 23 24

 

         Yarış dışı  
dnf France I. Hadjar Campos Racing 20 24

 

         Yarış dışı  
dnf
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 24

 

         Yarış dışı  
dnf Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 24

 

         Yarış dışı  
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