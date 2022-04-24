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FIA F2 / Imola Yarış raporu

F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı

Imola'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında zafer ART Grand Prix sürücüsü Theo Pourchaire'nin oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı
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Formula 2'de hafta sonunun ana yarışı bugün gerçekleştirildi ve Juri Vips, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi.

Kuru zeminde başlayan yarışa Roy Nissany inanılmaz başladı ve ilk virajı lider dönen isim oldu. Ralph Boschung ikinciliğe çıkarken, Juri Vips dördüncülüğe kadar geriledi.

Yarışın startı biraz olaylıydı. Jack Doohan üçüncü cepten başladığı yarışta Dennis Hauger ile çarpıştı ve bu temasın ardından iki sürücü de yarışa veda etti. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Nissany yerini korudu. Ayumu Iwasa ikincilik için Boschung'u zorlasa da, ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Yarışın yedinci turunda Juri Vips çimlere çıkarak aracının kontrolünü kaybetti ve spin atıp pist dışına savruldu. Bu olayın ardından da yarışa veda etti.

Bu, bir başka güvenlik aracı daha anlamına geliyordu.

Ön bölümdeki isimler güvenlik aracından faydalanarak pite girdiler. Böylelikle yarışın liderliği, henüz pite girmeyen Jehan Daruvala'ya geçti. Pite giren isimler arasında ise en önde Nissany vardı.

Yarış bir süre bu şekilde devam etti fakat yarışın 20. turunda büyük bir drama yaşandı. Nissany, iyi götürdüğü ve muhtemelen kazanabileceği bir yarışta hata yaparak aracını bariyerlere çarptı. Sonrasında da yarışa veda etti.

Bu, yarışın teorik liderliğinin Boschung'u geçen Pourchaire'ye geçtiği anlamına geliyordu. Kazanın ardından sanal güvenlik aracı devreye girdi ve pit girişi kapatıldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra bazı pit stoplar yaşandı ve Felipe Drugovich uzun süre pistte kalmayı seçti. Yarışın 32. turunda kaza yapan Liam Lawson'dan dolayı piste güvenlik aracı girdi.

O noktada henüz pit stop yapmamış olan Drugovich ve Marino Sato pit stopa girme fırsatını kaçırdılar. Sonrasında pite girseler de yarışa gerilerde döndüler.

Pourchaire, güvenlik aracı arkasında biten yarışta zafere ulaşırken, Enzo Fittipaldi harika bir performansla ikinci oldu ve bu yılki ilk podyumunu aldı. Üçüncülük ise Boschung'un oldu.

Clement Novalak dördüncü olurken, Iwasa pit stoplarda epey vakit kaybetti ve beşinci oldu.

Frederick Vesti altıncı, Logan Sargeant yedinci ve David Beckmann sekizinci oldu. İlk onu Daruvala ve Drugovich tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix -  
2 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 0.300 0.300
3 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 0.700 0.700
4 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 1.400 1.400
5 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 1.800 1.800
6 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 2.100 2.100
7 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 2.500 2.500
8 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 3.200 3.200
9 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 4.100 4.100
10 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 4.300 4.300
11 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 4.800 4.800
12 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 5.000 5.000
13 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 6.200 6.200
14 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 6.700 6.700
15 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 7.200 7.200
16 Australia Calan Williams Italy Trident 7.700 7.700
17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1'21.400 1'21.400
  New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 5 laps  
  Israel Roy Nissany France DAMS 15 laps  
  Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 30 laps  
  Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 34 laps  
  Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 35 laps  
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