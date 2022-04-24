F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı

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Formula 2'de hafta sonunun ana yarışı bugün gerçekleştirildi ve Juri Vips, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi.

Kuru zeminde başlayan yarışa Roy Nissany inanılmaz başladı ve ilk virajı lider dönen isim oldu. Ralph Boschung ikinciliğe çıkarken, Juri Vips dördüncülüğe kadar geriledi.

Yarışın startı biraz olaylıydı. Jack Doohan üçüncü cepten başladığı yarışta Dennis Hauger ile çarpıştı ve bu temasın ardından iki sürücü de yarışa veda etti. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Nissany yerini korudu. Ayumu Iwasa ikincilik için Boschung'u zorlasa da, ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Yarışın yedinci turunda Juri Vips çimlere çıkarak aracının kontrolünü kaybetti ve spin atıp pist dışına savruldu. Bu olayın ardından da yarışa veda etti.

Bu, bir başka güvenlik aracı daha anlamına geliyordu.

Ön bölümdeki isimler güvenlik aracından faydalanarak pite girdiler. Böylelikle yarışın liderliği, henüz pite girmeyen Jehan Daruvala'ya geçti. Pite giren isimler arasında ise en önde Nissany vardı.

Yarış bir süre bu şekilde devam etti fakat yarışın 20. turunda büyük bir drama yaşandı. Nissany, iyi götürdüğü ve muhtemelen kazanabileceği bir yarışta hata yaparak aracını bariyerlere çarptı. Sonrasında da yarışa veda etti.

Bu, yarışın teorik liderliğinin Boschung'u geçen Pourchaire'ye geçtiği anlamına geliyordu. Kazanın ardından sanal güvenlik aracı devreye girdi ve pit girişi kapatıldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra bazı pit stoplar yaşandı ve Felipe Drugovich uzun süre pistte kalmayı seçti. Yarışın 32. turunda kaza yapan Liam Lawson'dan dolayı piste güvenlik aracı girdi.

O noktada henüz pit stop yapmamış olan Drugovich ve Marino Sato pit stopa girme fırsatını kaçırdılar. Sonrasında pite girseler de yarışa gerilerde döndüler.

Pourchaire, güvenlik aracı arkasında biten yarışta zafere ulaşırken, Enzo Fittipaldi harika bir performansla ikinci oldu ve bu yılki ilk podyumunu aldı. Üçüncülük ise Boschung'un oldu.

Clement Novalak dördüncü olurken, Iwasa pit stoplarda epey vakit kaybetti ve beşinci oldu.

Frederick Vesti altıncı, Logan Sargeant yedinci ve David Beckmann sekizinci oldu. İlk onu Daruvala ve Drugovich tamamladı.

Yarış sonucu: