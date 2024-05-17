F2 Imola: Bortoleto pole'de, Bearman ikinci sırada

Campos Racing'den Isack Hadjar, pazar günkü yarışta McLaren junior ile yan yana yer alacak ve AIX Racing'den Joshua Duerksen üçüncü sırada yer alacak.

Bortoleto ve Rodin Motorsport'tan Maloney ilk lastik setinde ilk sırayı paylaştı. McLaren'in genç sürücüsü ikinci hızlı turunu geliştirerek 1:27.739'lik bir ölçüt belirledi. Bu arada Sauber'in genç sürücüsü 0.271 saniye geride kaldı.

Onların arkasında Hadjar, çok güçlü bir ilk tur geçiren her iki AIX Racing sürücüsüne liderlik etti.

MP Motorsport'tan Franco Colapinto Acque Minerali'de bariyerlere çarpmadan önce durmayı başardı ve seansa yeniden katıldı. ART Grand Prix'den Victor Martins de Variante Alta'ya yaklaşırken sorunlar yaşadı ve şikanı kesmiş oldu.

Trident'ten Roman Stanek, sürücüler yeni bir süper yumuşak lastik setiyle yola çıkarken en hızlı isim oldu. Yerel kahraman Andrea Kimi Antonelli kısa sürede onu geçerek zirveye yerleşti, ancak herkes bitiş çizgisini geçtiğinde zirvede Prema takım arkadaşı Ollie Bearman vardı. Bu arada Hadjar da ikisinin arasına girdi.

Çok az sürücü ikinci turlarını geliştirdi, ancak Bortoleto bunu Bearman'ı 0.1 saniye kadar bir farkla geçerek tekrar yaptı. Ferrari'nin genç sürücüsünün tur zamanı silindi ve 16. sıraya geriledi.

Antonelli de pist limitlerini aştığı için ceza aldı ve dördüncü sıradan 18. sıraya düştü. Mercedes'in genç sürücüsünün ilk lastik setindeki en iyi tur zamanı zaten silinmişti.

Hadjar ve Duerksen sırasıyla ikinci ve üçüncü sıraya yükselerek bu durumdan en çok faydalanan isimler oldular. Şampiyona lideri Maloney ve Stanek ilk beşi tamamlarken, Colapinto sprint yarışına ilk sıradan başlayacak.