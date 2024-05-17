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FIA F2 Imola
Sıralama turları raporu

F2 Imola: Bortoleto pole'de, Bearman ikinci sırada

Invicta Racing'den Gabriel Bortoleto, Imola'da Formula 2 pole pozisyonunu alarak dört yarıştaki ikinci pole pozisyonunu elde etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Campos Racing'den Isack Hadjar, pazar günkü yarışta McLaren junior ile yan yana yer alacak ve AIX Racing'den Joshua Duerksen üçüncü sırada yer alacak.

Bortoleto ve Rodin Motorsport'tan Maloney ilk lastik setinde ilk sırayı paylaştı. McLaren'in genç sürücüsü ikinci hızlı turunu geliştirerek 1:27.739'lik bir ölçüt belirledi. Bu arada Sauber'in genç sürücüsü 0.271 saniye geride kaldı.

Onların arkasında Hadjar, çok güçlü bir ilk tur geçiren her iki AIX Racing sürücüsüne liderlik etti.

MP Motorsport'tan Franco Colapinto Acque Minerali'de bariyerlere çarpmadan önce durmayı başardı ve seansa yeniden katıldı. ART Grand Prix'den Victor Martins de Variante Alta'ya yaklaşırken sorunlar yaşadı ve şikanı kesmiş oldu.

Trident'ten Roman Stanek, sürücüler yeni bir süper yumuşak lastik setiyle yola çıkarken en hızlı isim oldu. Yerel kahraman Andrea Kimi Antonelli kısa sürede onu geçerek zirveye yerleşti, ancak herkes bitiş çizgisini geçtiğinde zirvede Prema takım arkadaşı Ollie Bearman vardı. Bu arada Hadjar da ikisinin arasına girdi.

Çok az sürücü ikinci turlarını geliştirdi, ancak Bortoleto bunu Bearman'ı 0.1 saniye kadar bir farkla geçerek tekrar yaptı. Ferrari'nin genç sürücüsünün tur zamanı silindi ve 16. sıraya geriledi.

Antonelli de pist limitlerini aştığı için ceza aldı ve dördüncü sıradan 18. sıraya düştü. Mercedes'in genç sürücüsünün ilk lastik setindeki en iyi tur zamanı zaten silinmişti.

Hadjar ve Duerksen sırasıyla ikinci ve üçüncü sıraya yükselerek bu durumdan en çok faydalanan isimler oldular. Şampiyona lideri Maloney ve Stanek ilk beşi tamamlarken, Colapinto sprint yarışına ilk sıradan başlayacak.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 13

1'27.056

   203.000
2 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 12

+0.055

1'27.111

 0.055 202.872
3 France I. Hadjar Campos Racing 20 12

+0.216

1'27.272

 0.161 202.497
4 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 13

+0.276

1'27.332

 0.060 202.358
5
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 12

+0.328

1'27.384

 0.052 202.238
6 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 14

+0.372

1'27.428

 0.044 202.136
7 Czech Republic R. Staněk Trident 23 11

+0.411

1'27.467

 0.039 202.046
8
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 12

+0.419

1'27.475

 0.008 202.028
9 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 12

+0.558

1'27.614

 0.139 201.707
10 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 13

+0.683

1'27.739

 0.125 201.420
11 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 12

+0.683

1'27.739

 0.000 201.420
12
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 12

+0.718

1'27.774

 0.035 201.339
13 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 12

+0.739

1'27.795

 0.021 201.291
14
P. Martí Campos Racing
 21 12

+0.746

1'27.802

 0.007 201.275
15 India K. Maini Invicta Racing 9 11

+0.779

1'27.835

 0.033 201.199
16 Netherlands R. Verschoor Trident 22 11

+0.830

1'27.886

 0.051 201.083
17 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 14

+0.994

1'28.050

 0.164 200.708
18 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 13

+1.072

1'28.128

 0.078 200.531
19 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 13

+1.075

1'28.131

 0.003 200.524
20 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 13

+1.136

1'28.192

 0.061 200.385
21 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 8

+1.277

1'28.333

 0.141 200.065
22 France V. Martins ART Grand Prix 1 7

+1.513

1'28.569

 0.236 199.532
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