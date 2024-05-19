F2 Imola: Bearman'ın pit draması yaşadığı yarışta Hadjar zafere ulaştı
Isack Hadjar, Imola'daki kapanış etaplarında Gabriel Bortoleto'nun yoğun baskısını absorbe ettikten sonra üst üste ikinci F2 zaferine ulaştı.
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Hadjar, ana dramanın pit alanında yaşandığı yarışta Bortoleto'yu ustaca manevralar ile savuşturdu.
Ayrton Senna'yı anmak için özel bir kask takan Bortoleto yarışa kötü bir başlangıç yapmasının ardından dördüncü sıraya düşerken, Hadjar ise Oliver Bearman'ın arkasında ikinci sıraya yükeldi. Ayrıca bu durumdan Joshua Durksen de faydalanarak üçüncü sıraya yükseldi.
Açılış turlarında dörtlünün arasında çekişme oldukça yakındı. Bu durum Hadjar ve Durksen'i, 6. turun sonunda erken pit stratejisi denemeye zorladı.
Bearman ve Maloney ise bir sonraki turda pite girdiler ancak Bearman için pit stop tam bir kabusa dönüştü. Takım pit stop sonrası aracın hareket etmemesi üzerine aracı hareket ettirmek için yoğun mücadele verdi ve Bearman yarışa 21. olarak döndü. Damalı bayrak sallandığında ise Bearman yarışı 19. sırada tamamladı. Bu da Ferrari'nin genç pilotunun 2024 yılında yalnızca bir yarışta puan aldığı anlamına geliyor.
Maloney, pitstop aşamasında Roman Stanek tarafından geçildikten sonra liderlik mücadelesinden düştü. Çek pilotun zigzag yaptığını düşünen Maloney, hakemlerin olaya müdahale etmemesine tepki gösterdi. Şampiyona lideri yarışı ise 11. sırada tamamladı.
Alternatif pit stop stratejisini kullanan Amaury Cordeel ve Pepe Marti, Durksen zirveye oldukça uzakken podyum pozisyonlarını tehdit edebilecek gibi görünüyordu.
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ancak yine pit stop esnasında yaşanan drama onlara pahalıya mâl oldu. Cordeel pit box'tan çıkarken sağ arka lastiği gevşedi ve başka bir lastiğe çarparak havaya uçtu. Dakikalar sonra ise Marti'nin de sol arka lastiği pitlerde aynı şekilde gevşeyerek çıktı. Her iki pilot da yarış dışı kalırken, yarış hakemleri olayları inceleyeceklerini duyurdu.
Maloney'nin puan alamaması ve Aron'ın yarışı altıncı sırada bitirmesi ile birlikte, şampiyona sıralamasındaki fark beşe indi. Hadjar ise zirveden yalnızca dokuz puan geride.
Andrea Kimi Antonelli güçlü bir performans ortaya koyararak art arda ikinci yarışında da dördüncü oldu ve şampiyona sıralamasında altıncı sırada yer alıyor.
F2 Imola: Feature race results
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|35
|
-
|25
|2
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|35
|
+0.500
0.5
|0.500
|18
|2
|3
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|35
|
+13.700
13.7
|13.200
|15
|4
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|35
|
+18.000
18.0
|4.300
|12
|5
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|35
|
+18.400
18.4
|0.400
|10
|6
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|35
|
+18.800
18.8
|0.400
|8
|7
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|35
|
+20.700
20.7
|1.900
|6
|8
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|35
|
+21.200
21.2
|0.500
|4
|9
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|35
|
+28.300
28.3
|7.100
|2
|1
|10
|R. Verschoor Trident
|22
|35
|
+33.500
33.5
|5.200
|1
|11
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|35
|
+34.100
34.1
|0.600
|12
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|35
|
+34.300
34.3
|0.200
|13
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|35
|
+37.600
37.6
|3.300
|14
|K. Maini Invicta Racing
|9
|35
|
+37.900
37.9
|0.300
|15
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|35
|
+38.400
38.4
|0.500
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|35
|
+42.300
42.3
|3.900
|17
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|35
|
+43.000
43.0
|0.700
|18
|R. Staněk Trident
|23
|35
|
+43.500
43.5
|0.500
|19
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|35
|
+44.000
44.0
|0.500
|20
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|35
|
+44.700
44.7
|0.700
|dnf
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|30
|
5 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
P. Martí Campos Racing
|21
|30
|
5 laps
|Yarış dışı
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