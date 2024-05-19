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FIA F2 Imola

F2 Imola: Bearman'ın pit draması yaşadığı yarışta Hadjar zafere ulaştı

Isack Hadjar, Imola'daki kapanış etaplarında Gabriel Bortoleto'nun yoğun baskısını absorbe ettikten sonra üst üste ikinci F2 zaferine ulaştı.

Burhan Güneydaş
Güncel:
Isack Hadjar, Campos Racing

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Hadjar, ana dramanın pit alanında yaşandığı yarışta Bortoleto'yu ustaca manevralar ile savuşturdu.

Ayrton Senna'yı anmak için özel bir kask takan Bortoleto yarışa kötü bir başlangıç yapmasının ardından dördüncü sıraya düşerken, Hadjar ise Oliver Bearman'ın arkasında ikinci sıraya yükeldi. Ayrıca bu durumdan Joshua Durksen de faydalanarak üçüncü sıraya yükseldi.

Açılış turlarında dörtlünün arasında çekişme oldukça yakındı. Bu durum Hadjar ve Durksen'i, 6. turun sonunda erken pit stratejisi denemeye zorladı.

Bearman ve Maloney ise bir sonraki turda pite girdiler ancak Bearman için pit stop tam bir kabusa dönüştü. Takım pit stop sonrası aracın hareket etmemesi üzerine aracı hareket ettirmek için yoğun mücadele verdi ve Bearman yarışa 21. olarak döndü. Damalı bayrak sallandığında ise Bearman yarışı 19. sırada tamamladı. Bu da Ferrari'nin genç pilotunun 2024 yılında yalnızca bir yarışta puan aldığı anlamına geliyor.

Maloney, pitstop aşamasında Roman Stanek tarafından geçildikten sonra liderlik mücadelesinden düştü. Çek pilotun zigzag yaptığını düşünen Maloney, hakemlerin olaya müdahale etmemesine tepki gösterdi. Şampiyona lideri yarışı ise 11. sırada tamamladı.

Alternatif pit stop stratejisini kullanan Amaury Cordeel ve Pepe Marti, Durksen zirveye oldukça uzakken podyum pozisyonlarını tehdit edebilecek gibi görünüyordu.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak yine pit stop esnasında yaşanan drama onlara pahalıya mâl oldu. Cordeel pit box'tan çıkarken sağ arka lastiği gevşedi ve başka bir lastiğe çarparak havaya uçtu. Dakikalar sonra ise Marti'nin de sol arka lastiği pitlerde aynı şekilde gevşeyerek çıktı. Her iki pilot da yarış dışı kalırken, yarış hakemleri olayları inceleyeceklerini duyurdu.

Maloney'nin puan alamaması ve Aron'ın yarışı altıncı sırada bitirmesi ile birlikte, şampiyona sıralamasındaki fark beşe indi. Hadjar ise zirveden yalnızca dokuz puan geride.

Andrea Kimi Antonelli güçlü bir performans ortaya koyararak art arda ikinci yarışında da dördüncü oldu ve şampiyona sıralamasında altıncı sırada yer alıyor.

F2 Imola: Feature race results

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 France I. Hadjar Campos Racing 20 35

-

       25    
2
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 35

+0.500

0.5

 0.500     18   2
3
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 35

+13.700

13.7

 13.200     15    
4 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 35

+18.000

18.0

 4.300     12    
5 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 35

+18.400

18.4

 0.400     10    
6
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 35

+18.800

18.8

 0.400     8    
7 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 35

+20.700

20.7

 1.900     6    
8 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 35

+21.200

21.2

 0.500     4    
9 France V. Martins ART Grand Prix 1 35

+28.300

28.3

 7.100     2   1
10 Netherlands R. Verschoor Trident 22 35

+33.500

33.5

 5.200     1    
11 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 35

+34.100

34.1

 0.600          
12 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 35

+34.300

34.3

 0.200          
13 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 35

+37.600

37.6

 3.300          
14 India K. Maini Invicta Racing 9 35

+37.900

37.9

 0.300          
15 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 35

+38.400

38.4

 0.500          
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 35

+42.300

42.3

 3.900          
17 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 35

+43.000

43.0

 0.700          
18 Czech Republic R. Staněk Trident 23 35

+43.500

43.5

 0.500          
19 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 35

+44.000

44.0

 0.500          
20
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 35

+44.700

44.7

 0.700          
dnf Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 30

5 laps

         Yarış dışı  
dnf
P. Martí Campos Racing
 21 30

5 laps

         Yarış dışı  
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