F2 Imola: Bearman'ın pit draması yaşadığı yarışta Hadjar zafere ulaştı

Hadjar, ana dramanın pit alanında yaşandığı yarışta Bortoleto'yu ustaca manevralar ile savuşturdu.

Ayrton Senna'yı anmak için özel bir kask takan Bortoleto yarışa kötü bir başlangıç yapmasının ardından dördüncü sıraya düşerken, Hadjar ise Oliver Bearman'ın arkasında ikinci sıraya yükeldi. Ayrıca bu durumdan Joshua Durksen de faydalanarak üçüncü sıraya yükseldi.

Açılış turlarında dörtlünün arasında çekişme oldukça yakındı. Bu durum Hadjar ve Durksen'i, 6. turun sonunda erken pit stratejisi denemeye zorladı.

Bearman ve Maloney ise bir sonraki turda pite girdiler ancak Bearman için pit stop tam bir kabusa dönüştü. Takım pit stop sonrası aracın hareket etmemesi üzerine aracı hareket ettirmek için yoğun mücadele verdi ve Bearman yarışa 21. olarak döndü. Damalı bayrak sallandığında ise Bearman yarışı 19. sırada tamamladı. Bu da Ferrari'nin genç pilotunun 2024 yılında yalnızca bir yarışta puan aldığı anlamına geliyor.

Maloney, pitstop aşamasında Roman Stanek tarafından geçildikten sonra liderlik mücadelesinden düştü. Çek pilotun zigzag yaptığını düşünen Maloney, hakemlerin olaya müdahale etmemesine tepki gösterdi. Şampiyona lideri yarışı ise 11. sırada tamamladı.

Alternatif pit stop stratejisini kullanan Amaury Cordeel ve Pepe Marti, Durksen zirveye oldukça uzakken podyum pozisyonlarını tehdit edebilecek gibi görünüyordu.

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Ancak yine pit stop esnasında yaşanan drama onlara pahalıya mâl oldu. Cordeel pit box'tan çıkarken sağ arka lastiği gevşedi ve başka bir lastiğe çarparak havaya uçtu. Dakikalar sonra ise Marti'nin de sol arka lastiği pitlerde aynı şekilde gevşeyerek çıktı. Her iki pilot da yarış dışı kalırken, yarış hakemleri olayları inceleyeceklerini duyurdu.

Maloney'nin puan alamaması ve Aron'ın yarışı altıncı sırada bitirmesi ile birlikte, şampiyona sıralamasındaki fark beşe indi. Hadjar ise zirveden yalnızca dokuz puan geride.

Andrea Kimi Antonelli güçlü bir performans ortaya koyararak art arda ikinci yarışında da dördüncü oldu ve şampiyona sıralamasında altıncı sırada yer alıyor.

F2 Imola: Feature race results