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FIA F2 / Imola Antrenman raporu

F2 Imola antrenman turları: Kırmızı bayraklı seansta Boschung en hızlısı

Imola'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman turlarını Ralph Boschung zirvede tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Imola antrenman turları: Kırmızı bayraklı seansta Boschung en hızlısı
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Formula 2'de antrenman seansı normalde öğle saatlerinde yapılacaktı fakat yoğun yağmur nedeniyle seans akşama ertelendi.

Seans, 10 dakikalık gecikmeyle de olsa nihayet başladı. 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans başladıktan kısa bir süre sonra kırmızı bayrakla durduruldu çünkü Hitech Grand Prix sürücüsü Marcus Armstrong kaza yaptı. Pistin temizlenmesiyle seans tekrar başladı.

Fakat çok geçmeden bir başka kırmızı bayrak daha çıktı. Carlin sürücüsü Logan Sargeant aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Sargeant'ın aracı pist üstünde kalırken, hakemler bir süre aracı pist  üstünden almak için çaba gösterdiler.

Bu noktada seansın lideri 1:44.412'lik turuyla Juri Vips'ti. Aracın pist üstünden kaldırılmasıyla bitime 5 dakika kala seans tekrar başladı. Ralph Boschung, hemen iyi bir tempo yakaladı ve 1:41.996 ile liderliği alan isim oldu.

İsviçreli pilot, kısa bir süre sonra ilk sektörde attığı spinin ardından yolda kaldı ve seans kırmızı bayrak altında sona erdi. Boschung böylelikle seansı lider tamamlayan isim oldu.

Vips son turunda 1:42.277 yapmasına rağmen 0.281 saniye geride ikinci, Jehan Daruvala ise 1.366 saniye geride üçüncü oldu.

Clement Novalak, MP Motorsport ile 1.9 saniye geride dördüncü en iyi zamanın sahibi oldu. Marino Sato ilk beşi tamamlarken, onu Felipe Drugovich, Dennis Hauger, Richard Verschoor, David Beckmann ve Liam Lawson takip etti.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, kaburgasındaki kırık nedeniyle bu hafta sonu yarışmıyor.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 5 1'41.996  
2 8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 5 1'42.277 0.281
3 2 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 4 1'43.362 1.366
4 12 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 5 1'43.968 1.972
5 4 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 5 1'44.083 2.087
6 11 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 5 1'44.316 2.320
7 1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 4 1'44.629 2.633
8 20 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 4 1'44.704 2.708
9 23 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 5 1'44.741 2.745
10 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 5 1'44.838 2.842
11 3 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 5 1'45.102 3.106
12 14 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 5 1'46.251 4.255
13 10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 5 1'46.755 4.759
14 16 Israel Roy Nissany France DAMS 4 1'47.104 5.108
15 9 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 5 1'47.602 5.606
16 21 Australia Calan Williams Italy Trident 3 1'50.410 8.414
17 25 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 4 1'52.885 10.889
18 24 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 4 1'54.422 12.426
19 7 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 1    
20 6 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 2    
21 17 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 3    
22 22 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 3    
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