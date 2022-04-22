F2 Imola antrenman turları: Kırmızı bayraklı seansta Boschung en hızlısı

Haberi dinle

Formula 2'de antrenman seansı normalde öğle saatlerinde yapılacaktı fakat yoğun yağmur nedeniyle seans akşama ertelendi.

Seans, 10 dakikalık gecikmeyle de olsa nihayet başladı. 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seans başladıktan kısa bir süre sonra kırmızı bayrakla durduruldu çünkü Hitech Grand Prix sürücüsü Marcus Armstrong kaza yaptı. Pistin temizlenmesiyle seans tekrar başladı.

Fakat çok geçmeden bir başka kırmızı bayrak daha çıktı. Carlin sürücüsü Logan Sargeant aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Sargeant'ın aracı pist üstünde kalırken, hakemler bir süre aracı pist üstünden almak için çaba gösterdiler.

Bu noktada seansın lideri 1:44.412'lik turuyla Juri Vips'ti. Aracın pist üstünden kaldırılmasıyla bitime 5 dakika kala seans tekrar başladı. Ralph Boschung, hemen iyi bir tempo yakaladı ve 1:41.996 ile liderliği alan isim oldu.

İsviçreli pilot, kısa bir süre sonra ilk sektörde attığı spinin ardından yolda kaldı ve seans kırmızı bayrak altında sona erdi. Boschung böylelikle seansı lider tamamlayan isim oldu.

Vips son turunda 1:42.277 yapmasına rağmen 0.281 saniye geride ikinci, Jehan Daruvala ise 1.366 saniye geride üçüncü oldu.

Clement Novalak, MP Motorsport ile 1.9 saniye geride dördüncü en iyi zamanın sahibi oldu. Marino Sato ilk beşi tamamlarken, onu Felipe Drugovich, Dennis Hauger, Richard Verschoor, David Beckmann ve Liam Lawson takip etti.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, kaburgasındaki kırık nedeniyle bu hafta sonu yarışmıyor.

Seans sonucu: