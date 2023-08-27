F2 Hollanda: Kaotik yarışta galibiyet Novalak'ın, şampiyonluk adayları puan alamadı!

Sabah yağan yağmurun ardından ıslanan pist yarış öncesi epey kurumuştu, ancak yarış içinde az da olsa yağmur beklentisi vardı.

Arthur Leclerc ve Joshua Mason gibi isimler mücadeleye başlarken yağmur lastiklerini tercih ettiler, ancak beklenen yağmurun gelmemesi bu isimlerin planlarını suya düşürdü.

Pistte yol tutuşunun düşük olmasından ötürü yarış Güvenlik Aracı arkasında başladı, bu uygulamanın amacı hareketli start ile birçok riski bertaraf edebilmekti.

Yarış buna rağmen büyük bir kaosla başladı, henüz ilk virajda Frederik Vesti spin atarken, Oliver Bearman da arkasından gelen Juan Manuel Correa'nın teması sonucu spin attı -üstelik piste dönerken Victor Martins'in de çakıl havuzuna çıkarak gerilemesine sebep oldu.

En büyük sıkıntı yaşayan isimse Jack Doohan oldu, ilk turda iki kez spin atan Doohan ikinci spinin ardından aracı hareket ettiremedi ve yarışa veda etti.

Tüm bunların ardından Theo Pourchaire 10. sıradan başladığı yarışta kendini altıncılıkta buldu, pole pozisyonundan başlayan Jak Crawford ise Dennis Hauger'in önünde liderliğini korumaktaydı.

Oliver Bearman, Prema Racing Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Pitler dokuzuncu turda başladı, hemen önündeki Isack Hadjar ile aynı tur pite giren Pourchaire hızlı bir servisin ardından önde çıkmayı ve bir sıra daha kazanmayı başardı.

Ancak pitten çıktıktan birkaç viraj sonra Pourchaire aracının kontrolünü kaybetti ve kendini bariyerlerde bularak yarışa veda etti!

Kazanın ardından Güvenlik Aracı hemen piste girdi, bu durumdan faydalanmak isteyen Vesti ve Bearman pite daldılar.

Pitten saniyeler sonra bir büyük drama daha yaşandı, nitekim Prema pit ekibi Vesti'nin iki arka lastiğini de yerine oturtamamıştı!

Bu, birkaç viraj sonra Vesti'nin iki arka lastiğinin de yerinden çıkmasına ve şampiyona ikincisinin de yarışa veda etmesine sebep oldu.

Yarış yeniden başladığında sıralama tamamen değişmişti, pite erkenden gelen isimlerden Novalak kendini liderlik koltuğunda bulmuştu, onu Crawford'u hızlıca geçen Zane Maloney takip etmekteydi.

Pist üstünde drama ise bitmiyordu, Martins üçüncü virajda Bearman'ı duvara kadar ittiği bir atakla geçti, ancak hem rakibinin hasar alarak yarışa veda etmesine sebep oldu, hem de 10 saniye zaman cezası aldı.

Yarışın kalanında Novalak-Maloney mücadelesi devam etti, ancak Novalak bir noktada farkı iki saniyeye çekerek kendini garanti bir konuma atmayı başardı.

Zane Maloney, Rodin Carlin Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Zaman limitine takılan yarışın son beş dakikasında Maloney epey zorlasa da rakibini yakalayamadı, böylece sezonun formsuz isimlerinden Novalak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Fernando Alonso'nun menajerlik şirketi A14'ün bünyesinde yer alan Novalak'ın iki yıllık F2 kariyerinin ilk galibiyetine uzandığını da belirtelim.

İkinci sıra son haftaların formda ismi Maloney'e giderken, podyumu Jak Crawford tamamladı.

Richard Verschoor yine kaostan en iyi şekilde faydalanıp dördüncü olurken, Hauger beşinci, bir kez daha şansı yaver gitmeyen Hadjar altıncıydı.

Enzo Fittipaldi tüm kaosun arasında 19. sıradan başladığı yarışı yedinci tamamlarken, Amaury Cordeel de aynı şekilde 18. sıradan başladığı yarışı sekizinci tamamladı.

Günün son iki puanı ise cezasının ardından dört sıra gerileyen Martins'e ve Bearman ile temasından ötürü ceza alan Correa'ya gitti.

Ayumu Iwasa da yarışın başlarında Kush Maini ile yaşadığı temas nedeniyle 10 saniye ceza almasının ardından damalı bayrağı 13. sırada görebildi. Dolayısıyla yarışın şampiyonaya neredeyse hiçbir etkisi olmadı diyebiliriz.