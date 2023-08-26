F2 Hollanda: İlk tur kazasının ve hızlanan yağmurun ardından yarış iptal edildi

Yarış henüz formasyon turu bile başlamadan dramalara sahne olmaya başladı, nitekim bugün pole pozisyonunda yer alacak olan şampiyona lideri Theo Pourchaire'in aracı arızalandı.

Takım gereken sürede aracı tamir edemedi, bu da Pourchaire'in yarışa pit yolundan başlaması anlamına gelmekteydi!

Yaklaşık sekiz dakikalık bir gecikmenin ardından Güvenlik Aracı arkasında başlayan yarış, formasyon turunun ardından hareketli startla devam etti. Isack Hadjar lider, Victor Martins ikinci, iki sıra birden yükselen Oliver Bearman üçüncüydü.

Ancak ikinci sektörde büyük bir drama yaşandı, yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Jak Crawford ile Kush Maini'nin temasının ardından Maini spin attı ve takım arkadaşı Ralph Boschung'a çarptı.

Kazanın ardından Maini'nin aracı Boschung'un aracının üstüne çıktı, Crawford da birkaç metre ötede bariyere saplanmış ve yarışa veda etmişti.

Neyse ki üç sürücüye de bir şey olmadı, ancak yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Yaklaşık 35 dakika bekleyişin ardından sürücüler Güvenlik Aracı arkasında yeniden piste çıktılar, ancak yağmur ağırlaşmıştı ve görüş sorunları devam etmekteydi.

Bu nedenle yarış yeniden kırmızı bayrakla durduruldu ve saat 16.00'daki Formula 1 sıralama turlarının da etkilenmemesi için yeniden başlatılmayacağı duyuruldu.

Böylece yarış resmen iptal edilirken, yeterli sayıda tur atılamamış olduğu için hiçbir sürücü puan alamadı. Isack Hadjar da kariyerinin ilk galibiyetini elde etme şansını kaçırmış oldu.