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FIA F2 / Paul Ricard Yarış raporu

F2 Fransa: Iwasa ilk galibiyetini kazandı

Ayumu Iwasa, Paul Ricard'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışını harika performansıyla kazandı.

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F2 Fransa: Iwasa ilk galibiyetini kazandı
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Paul Ricard bugün hafta sonunun son Formula 2 yarışına ev sahipliği yaptı ve tahmin edildiği üzere sıcaklık çok yüksekti.

Heyecan dolu mücadeleye Logan Sargeant ilk sıradan başladı fakat Jack Doohan harika bir start alarak ilk virajda liderliği eline geçirdi.

Ayumu Iwasa da güçlü bir startla ikinci sıraya çıktı. Böylelikle sıralama Doohan, Iwasa ve Sargeant şeklinde oldu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk turun ardından 21. sıradaydı.

Iwasa, yarışın başlangıcında daha güçlü tempoya sahip olan taraftı ve liderliği kısa süre içerisinde Doohan'dan aldı.

Yarışın ilk turunda yaşanan temaslar ve hem Marino Sato'nun hem de Marcus Armstrong'un pist üstünde kalan aracından ötürü piste güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Iwasa, Doohan'ın önünde liderliğini korudu. Fakat arkasındaki tüm isimler birbirlerini bir saniyelik zaman dilimi içerisinde takip ediyordu.

Yarışın orta kısmına gelindiğinde pit stoplar başladı ve Iwasa, bu pit stop periyodunu da sorunsuz şekilde atlatmasının ardından yarışa sorunsuz şekilde teorik lider olarak döndü. Tüm pit stopların tamamlanmasının ardından da liderliği geri aldı.

Doohan, pit stoplarda kaybettiği zamanın ardından Theo Pourchaire'nin gerisine düşerken, son bölümde yavaş yavaş rakibini sıkıştırmaya başladı. Ancak ART GP sürücüsünü geçmeye çalışırken spin attı ve dördüncü sıraya geriledi.

Arkada tüm bu mücadeleler olurken, ön tarafta Iwasa farkı beş saniyenin üzerine çıkardı ve kariyerinin ilk Formula 2 zaferini elde etti. Pourchaire'nin 8.6 saniye geride ikinci olduğu yarışta Frederik Vesti çıkışını sürdürdü ve üçüncü olarak ART GP'ye çifte podyum getirdi.

Felipe Drugovich son bölümde Doohan'ı geride bırakıp dördüncü olurken, Doohan beşinci, Liam Lawson altıncı ve Jehan Daruvala yedinci oldu.

İlk onu Clement Novalak, Roy Nissany ve Enzo Fittipaldi tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, son bölümde pite gelerek yarışı bıraktı.

Formula 2'de sezon 30-31 Temmuz'da yapılacak Macaristan yarışıyla devam edecek.

F2 Fransa - Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Fark Puan
1 Japan Ayumu Iwasa France DAMS   25
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 8.600 18
3 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 9.800 15
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 10.200 12
5 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 16.000 10
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 19.600 8
7 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 27.500 6
8 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 32.800 4
9 Israel Roy Nissany France DAMS 36.500 2
10 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 37.600 1
11 Australia Calan Williams Italy Trident 40.200  
12 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 45.500  
13 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 46.400  
14 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 48.500  
15 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 49.000  
16 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 1'25.100  
17 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident    
  Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System    
  United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin    
  Spain Roberto Merhi Spain Campos Racing    
  New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing    
  Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi    
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