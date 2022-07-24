F2 Fransa: Iwasa ilk galibiyetini kazandı

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Paul Ricard bugün hafta sonunun son Formula 2 yarışına ev sahipliği yaptı ve tahmin edildiği üzere sıcaklık çok yüksekti.

Heyecan dolu mücadeleye Logan Sargeant ilk sıradan başladı fakat Jack Doohan harika bir start alarak ilk virajda liderliği eline geçirdi.

Ayumu Iwasa da güçlü bir startla ikinci sıraya çıktı. Böylelikle sıralama Doohan, Iwasa ve Sargeant şeklinde oldu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk turun ardından 21. sıradaydı.

Iwasa, yarışın başlangıcında daha güçlü tempoya sahip olan taraftı ve liderliği kısa süre içerisinde Doohan'dan aldı.

Yarışın ilk turunda yaşanan temaslar ve hem Marino Sato'nun hem de Marcus Armstrong'un pist üstünde kalan aracından ötürü piste güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Iwasa, Doohan'ın önünde liderliğini korudu. Fakat arkasındaki tüm isimler birbirlerini bir saniyelik zaman dilimi içerisinde takip ediyordu.

Yarışın orta kısmına gelindiğinde pit stoplar başladı ve Iwasa, bu pit stop periyodunu da sorunsuz şekilde atlatmasının ardından yarışa sorunsuz şekilde teorik lider olarak döndü. Tüm pit stopların tamamlanmasının ardından da liderliği geri aldı.

Doohan, pit stoplarda kaybettiği zamanın ardından Theo Pourchaire'nin gerisine düşerken, son bölümde yavaş yavaş rakibini sıkıştırmaya başladı. Ancak ART GP sürücüsünü geçmeye çalışırken spin attı ve dördüncü sıraya geriledi.

Arkada tüm bu mücadeleler olurken, ön tarafta Iwasa farkı beş saniyenin üzerine çıkardı ve kariyerinin ilk Formula 2 zaferini elde etti. Pourchaire'nin 8.6 saniye geride ikinci olduğu yarışta Frederik Vesti çıkışını sürdürdü ve üçüncü olarak ART GP'ye çifte podyum getirdi.

Felipe Drugovich son bölümde Doohan'ı geride bırakıp dördüncü olurken, Doohan beşinci, Liam Lawson altıncı ve Jehan Daruvala yedinci oldu.

İlk onu Clement Novalak, Roy Nissany ve Enzo Fittipaldi tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, son bölümde pite gelerek yarışı bıraktı.

Formula 2'de sezon 30-31 Temmuz'da yapılacak Macaristan yarışıyla devam edecek.

F2 Fransa - Yarış sonucu: