Ferrari Sürücü Akademisi pilotu, 2019 yılında GP3 şampiyonasını kazanmıştı ve bu yıl Formula 2’deki ikinci senesi olacak.

F2’deki çaylak senesinde toplam dört yarış kazanan Rus sürücü, sezonu dördüncü olarak tamamladı.

Ancak üzerindeki beklentiye rağmen, 21 yaşındaki sürücü Bahreyn’deki açılış için fazladan bir baskı hissettiğini düşünmediğini söyledi.

Shwartzman, ‘’Bu yıl yine sıfırdan başlayacağım, bu benim ikinci yılım ve geçen yıldan kazandığım tecrübelerim var. Ancak bu, benim üstümde baskı yaratmıyor.’’

‘’Zor bir yıl olacağı kesin. Geçen sezonu nerede bitirdiğim çok önemli değil, bu sezon nerede bitireceğimiz önemli.’’

‘’Dürüst olmam gerekirse, üzerinde çok düşünmüyorum. Bu sadece yeni bir sezon, her şey yeni olacak ve ben sadece bunun keyfini çıkarmak istiyorum.’’ dedi.

Shwartzman, geçtiğimiz sene kendi sezonuyla çok mutlu olmadığını ve 2021’de kendinden daha iyi bir performans beklediğini de dile getirdi.

Robert Shwartzman, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam

‘’Bence çok da kötü değildi, ancak sonucundan pek mutlu değilim. İçimde, bu yıl çok daha iyi bir iş çıkarıp, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyleyen bir his var.’’

‘’Ancak bazı şeyler yanlış gitti. Birkaç yarışı ve birçok puanı ne yazık ki kaybettik.’’

‘’Bu geçmişte kaldı. Umarım bu yıl her şeyi bir araya getirip, şampiyonluğu alabilirim.’’

Geçen sezon hakkında konuşan Shwartzman, babası Mikhail’i COVID-19 sebebiyle kaybetmenin de sezonu üzerinde kötü bir etki yarattığını açıkladı.

‘’Bu beni daha güçlü biri mi yaptı bilmiyorum, ancak bunun kararını verecek kişi ben değilim.’’

‘’Bu, bana çok acı verdi ve içimdeki iyimserliği aldı.’’

‘’Halen bazen acı çekiyorum ve bunu itiraf ediyorum, saklamıyorum. Bu çok zor.’’

2021 F2 sezonu, Cuma günü 45 dakikalık antrenman seansıyla Bahreyn’de başlayacak.