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FIA F2 / Silverstone Haberler

F2 Britanya sprint yarışı: Yağmurlu yarışı Vesti domine ederek kazandı

Tamamı yağmur altında geçen yarışta galibiyet bir kez daha şampiyona lideri Frederik Vesti'ye gitti, podyumu Theo Pourchaire ve Jack Doohan tamamladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Frederik Vesti, PREMA Racing

Yağmur altında hareketli startla başlayan yarışta Frederik Vesti iyi bir startla yerini korurken, Brad Benavides'in Clement Novalak ile teması ve spini sonucu Güvenlik Aracı piste girdi.

Dördüncü turda yarış yeniden başladığında yıldızlaşan bir isim vardı: Oliver Bearman! Hemen yükselen İngiliz sürücü, kendini ikinci sıraya kadar atmayı başardı.

Takım arkadaşını kovalamaya başlayan Bearman'ın sıkıntısı lastiklerini tüketmesiydi, bu da önce ikinciliği aldığı Isack Hadjar'a, sonrasında ise Theo Pourchaire'e geçilerek gerilemesine sebep oldu. Arkasında ise Jack Doohan vardı.

Yarış bu noktadan sonra biraz sakinleşti, Doohan uzun bir süre Bearman'ı kovalarken, lastiklerini tüketen Hadjar hızla sıra kaybederek altıncılığa kadar geriledi, böylece Bearman yeniden podyum pozisyonuna yükseldi.

Son üç tur kala Bearman'a son sektörde atak yapan Doohan, rakibinin hata yapması sonucu üçüncülüğü almayı başardı. Bearman ise hatanın ardından altıncılığa geriledi.

Damalı bayrağa kadar başka bir olay olmadı, böylece Frederik Vesti bir galibiyete daha imza atarak şampiyonada farkı iyice açtı.

Pourchaire ikinci olarak takibi sürdürürken, zayıf araçla harikalar yaratmaya devam eden Doohan podyumu tamamladı.

Dördüncülük son turların en iyi isimlerinden Enzo Fittipaldi'ye, beşincilik Hadjar'a, altıncılık Bearman'a gitti.

Yarın pole pozisyonundan başlayacak Victor Martins yedinci olurken, tüm yarış Martins'i kovalayan Arthur Leclerc sekizinciydi.

Puan alan son iki isimse Roy Nissany ve Zane Maloney.

 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam -  
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 13.4 13.400
3 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 19.4 19.400
4 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 25.6 25.600
5 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 30.5 30.500
6 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 30.8 30.800
7 France Victor Martins France ART Grand Prix 31.3 31.300
8 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 31.6 31.600
9 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 32.4 32.400
10 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 38.5 38.500
11 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 39.8 39.800
12 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 40.2 40.200
13 India Kush Maini Spain Campos Racing 44.1 44.100
14 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 44.7 44.700
15 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 45.2 45.200
16 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 48.2 48.200
17 France Clement Novalak Italy Trident 51.0 51.000
18 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 52.8 52.800
19 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 1'07.9 1'07.900
20 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'14.1 1'14.100
21 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 1 lap  
  United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz    
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