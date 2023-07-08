F2 Britanya sprint yarışı: Yağmurlu yarışı Vesti domine ederek kazandı

Yağmur altında hareketli startla başlayan yarışta Frederik Vesti iyi bir startla yerini korurken, Brad Benavides'in Clement Novalak ile teması ve spini sonucu Güvenlik Aracı piste girdi.

Dördüncü turda yarış yeniden başladığında yıldızlaşan bir isim vardı: Oliver Bearman! Hemen yükselen İngiliz sürücü, kendini ikinci sıraya kadar atmayı başardı.

Takım arkadaşını kovalamaya başlayan Bearman'ın sıkıntısı lastiklerini tüketmesiydi, bu da önce ikinciliği aldığı Isack Hadjar'a, sonrasında ise Theo Pourchaire'e geçilerek gerilemesine sebep oldu. Arkasında ise Jack Doohan vardı.

Yarış bu noktadan sonra biraz sakinleşti, Doohan uzun bir süre Bearman'ı kovalarken, lastiklerini tüketen Hadjar hızla sıra kaybederek altıncılığa kadar geriledi, böylece Bearman yeniden podyum pozisyonuna yükseldi.

Son üç tur kala Bearman'a son sektörde atak yapan Doohan, rakibinin hata yapması sonucu üçüncülüğü almayı başardı. Bearman ise hatanın ardından altıncılığa geriledi.

Damalı bayrağa kadar başka bir olay olmadı, böylece Frederik Vesti bir galibiyete daha imza atarak şampiyonada farkı iyice açtı.

Pourchaire ikinci olarak takibi sürdürürken, zayıf araçla harikalar yaratmaya devam eden Doohan podyumu tamamladı.

Dördüncülük son turların en iyi isimlerinden Enzo Fittipaldi'ye, beşincilik Hadjar'a, altıncılık Bearman'a gitti.

Yarın pole pozisyonundan başlayacak Victor Martins yedinci olurken, tüm yarış Martins'i kovalayan Arthur Leclerc sekizinciydi.

Puan alan son iki isimse Roy Nissany ve Zane Maloney.