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F2 Britanya sıralama turları: Kırmızı bayraklı seansta pole pozisyonu Martins'in

Amaury Cordeel'in Copse çıkışı kaza yaptığı ve 10 dakika kısaltılan sıralama turlarında pole pozisyonu Victor Martins'e gitti, onu Kush Maini gibi sürpriz bir isim takip ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Victor Martins, ART Grand Prix

Detaylar gelecek...

 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Victor Martins France ART Grand Prix 9 1'39.832     212.432
2 India Kush Maini Spain Campos Racing 10 1'39.945 0.113 0.113 212.192
3 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 10 1'39.952 0.120 0.007 212.177
4 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 10 1'39.957 0.125 0.005 212.167
5 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 9 1'39.989 0.157 0.032 212.099
6 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 10 1'39.991 0.159 0.002 212.095
7 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 10 1'40.001 0.169 0.010 212.073
8 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 9 1'40.019 0.187 0.018 212.035
9 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 1'40.026 0.194 0.007 212.020
10 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 8 1'40.052 0.220 0.026 211.965
11 Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 10 1'40.135 0.303 0.083 211.790
12 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 10 1'40.198 0.366 0.063 211.656
13 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 8 1'40.314 0.482 0.116 211.412
14 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 9 1'40.368 0.536 0.054 211.298
15 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 10 1'40.400 0.568 0.032 211.231
16 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 10 1'40.526 0.694 0.126 210.966
17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 9 1'40.561 0.729 0.035 210.892
18 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 9 1'40.815 0.983 0.254 210.361
19 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 10 1'40.950 1.118 0.135 210.080
20 France Clement Novalak Italy Trident 10 1'41.106 1.274 0.156 209.756
21 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 4 1'41.457 1.625 0.351 209.030
22 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 9 1'42.084 2.252 0.627 207.746
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