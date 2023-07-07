F2 Britanya sıralama turları: Kırmızı bayraklı seansta pole pozisyonu Martins'in
Amaury Cordeel'in Copse çıkışı kaza yaptığı ve 10 dakika kısaltılan sıralama turlarında pole pozisyonu Victor Martins'e gitti, onu Kush Maini gibi sürpriz bir isim takip ediyor.
Detaylar gelecek...
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|9
|1'39.832
|212.432
|2
|Kush Maini
|Campos Racing
|10
|1'39.945
|0.113
|0.113
|212.192
|3
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|10
|1'39.952
|0.120
|0.007
|212.177
|4
|Jack Doohan
|Invicta Virtuosi Racing
|10
|1'39.957
|0.125
|0.005
|212.167
|5
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|9
|1'39.989
|0.157
|0.032
|212.099
|6
|Enzo Fittipaldi
|Rodin Carlin
|10
|1'39.991
|0.159
|0.002
|212.095
|7
|Zane Maloney
|Rodin Carlin
|10
|1'40.001
|0.169
|0.010
|212.073
|8
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|9
|1'40.019
|0.187
|0.018
|212.035
|9
|Isack Hadjar
|Hitech Pulse-Eight
|10
|1'40.026
|0.194
|0.007
|212.020
|10
|Frederik Vesti
|Prema Powerteam
|8
|1'40.052
|0.220
|0.026
|211.965
|11
|Roy Nissany
|PHM Racing by Charouz
|10
|1'40.135
|0.303
|0.083
|211.790
|12
|Arthur Leclerc
|DAMS
|10
|1'40.198
|0.366
|0.063
|211.656
|13
|Jehan Daruvala
|MP Motorsport
|8
|1'40.314
|0.482
|0.116
|211.412
|14
|Dennis Hauger
|MP Motorsport
|9
|1'40.368
|0.536
|0.054
|211.298
|15
|Jak Crawford
|Hitech Pulse-Eight
|10
|1'40.400
|0.568
|0.032
|211.231
|16
|Roman Staněk
|Trident
|10
|1'40.526
|0.694
|0.126
|210.966
|17
|Richard Verschoor
|Van Amersfoort Racing
|9
|1'40.561
|0.729
|0.035
|210.892
|18
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|9
|1'40.815
|0.983
|0.254
|210.361
|19
|Brad Benavides
|PHM Racing by Charouz
|10
|1'40.950
|1.118
|0.135
|210.080
|20
|Clement Novalak
|Trident
|10
|1'41.106
|1.274
|0.156
|209.756
|21
|Amaury Cordeel
|Invicta Virtuosi Racing
|4
|1'41.457
|1.625
|0.351
|209.030
|22
|Juan Correa
|Van Amersfoort Racing
|9
|1'42.084
|2.252
|0.627
|207.746
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