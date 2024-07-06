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Yarış raporu
FIA F2 Silverstone

F2 Britanya Sprint: Antonelli, serideki ilk yarışını kazandı!

2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Britanya'da gerçekleştirilen sprint yarışını, Kimi Antonelli kazandı. Bu, İtalyan pilotun kazandığı ilk F2 zaferi oldu. 

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Formula 2'nin Silverstone'da düzenlediği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Kimi Antonelli pole pozisyonundan yarışa başladı. 

Antonelli iyi start alarak liderliğini korumayı sürdürdü. Sprint yarışının 8. turunda, Paul Aron ve Pepe Marti arasında çarpışma yaşandı. Aron ve Marti'nin araçları bu kazada kullanılamaz hale geldi. O sırada Isack Hadjar da, doğrudan çakıl havuzuna girdi. Aron, Marti ve Hadjar yarışa veda etti. Pistin temizlenmesi için piste güvenlik aracı çıktı.

12. turda yarış yeniden başlatıldı. Antonelli yarışı lider olarak götürürken, takım arkadaşı Bearman aracın kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve 18. sıraya kadar geriledi.

Victon Martins, O'Sullivan ile temas ettiği sırada O'Sullivan spin attı. Aynı zamanda, Bearman'ın aracının motoru durdu ve İngiliz pilot aracını kenara çekti. O'Sullivan, Martins ve Bearman yarıştan çekildiği sırada sanal güvenlik aracı çıktı.

Yarış 18. turda yeniden başlatıldı. Kimi Antonelli, arkasındaki Maloney'e karşı fark açarak, liderliğini korumaya sürdürdü. Son tura kadar müthiş bir şekilde zirvede kalmaya başaran Kimi Antonelli, sprint yarışını kazandı. Bu, İtalyan pilotun kazandığı ilk F2 zaferi oldu. 

Zane Maloney 8.6 saniye geride ikinci olurken, Bortoleto da Maloney'in 2.2 saniye ardında üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Sprint yarışının sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 21

-

     1      
2 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 21

+8.600

8.6

 8.600   1      
3
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 21

+10.800

10.8

 2.200   1      
4 India K. Maini Invicta Racing 9 21

+11.200

11.2

 0.400   1      
5 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 21

+18.000

18.0

 6.800   1      
6 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 21

+18.700

18.7

 0.700   1      
7 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 21

+20.100

20.1

 1.400   1      
8 Czech Republic R. Staněk Trident 23 21

+20.900

20.9

 0.800   1      
9
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 21

+21.300

21.3

 0.400   1      
10 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 21

+24.200

24.2

 2.900   1      
11 Netherlands R. Verschoor Trident 22 21

+25.700

25.7

 1.500   1      
12 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 21

+28.000

28.0

 2.300   1      
13 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 21

+29.700

29.7

 1.700   1      
14 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 21

+32.500

32.5

 2.800   1      
15 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 21

+33.100

33.1

 0.600   3      
16
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 21

+33.900

33.9

 0.800   1      
dnf United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 16

5 laps

     2   Yarış dışı  
dnf France V. Martins ART Grand Prix 1 15

6 laps

     1   Yarış dışı  
dnf United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 14

7 laps

     1   Yarış dışı  
dnf
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 7

14 laps

     1   Yarış dışı  
dnf
P. Martí Campos Racing
 21 7

14 laps

     1   Yarış dışı  
dnf France I. Hadjar Campos Racing 20 7

14 laps

     1   Yarış dışı  
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