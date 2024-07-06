F2 Britanya Sprint: Antonelli, serideki ilk yarışını kazandı!
2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Britanya'da gerçekleştirilen sprint yarışını, Kimi Antonelli kazandı. Bu, İtalyan pilotun kazandığı ilk F2 zaferi oldu.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Formula 2'nin Silverstone'da düzenlediği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Kimi Antonelli pole pozisyonundan yarışa başladı.
Antonelli iyi start alarak liderliğini korumayı sürdürdü. Sprint yarışının 8. turunda, Paul Aron ve Pepe Marti arasında çarpışma yaşandı. Aron ve Marti'nin araçları bu kazada kullanılamaz hale geldi. O sırada Isack Hadjar da, doğrudan çakıl havuzuna girdi. Aron, Marti ve Hadjar yarışa veda etti. Pistin temizlenmesi için piste güvenlik aracı çıktı.
12. turda yarış yeniden başlatıldı. Antonelli yarışı lider olarak götürürken, takım arkadaşı Bearman aracın kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve 18. sıraya kadar geriledi.
Victon Martins, O'Sullivan ile temas ettiği sırada O'Sullivan spin attı. Aynı zamanda, Bearman'ın aracının motoru durdu ve İngiliz pilot aracını kenara çekti. O'Sullivan, Martins ve Bearman yarıştan çekildiği sırada sanal güvenlik aracı çıktı.
Yarış 18. turda yeniden başlatıldı. Kimi Antonelli, arkasındaki Maloney'e karşı fark açarak, liderliğini korumaya sürdürdü. Son tura kadar müthiş bir şekilde zirvede kalmaya başaran Kimi Antonelli, sprint yarışını kazandı. Bu, İtalyan pilotun kazandığı ilk F2 zaferi oldu.
Zane Maloney 8.6 saniye geride ikinci olurken, Bortoleto da Maloney'in 2.2 saniye ardında üçüncü olarak yarışı tamamladı.
Sprint yarışının sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|21
|
-
|1
|2
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|21
|
+8.600
8.6
|8.600
|1
|3
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|21
|
+10.800
10.8
|2.200
|1
|4
|K. Maini Invicta Racing
|9
|21
|
+11.200
11.2
|0.400
|1
|5
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|21
|
+18.000
18.0
|6.800
|1
|6
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|21
|
+18.700
18.7
|0.700
|1
|7
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|21
|
+20.100
20.1
|1.400
|1
|8
|R. Staněk Trident
|23
|21
|
+20.900
20.9
|0.800
|1
|9
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|21
|
+21.300
21.3
|0.400
|1
|10
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|21
|
+24.200
24.2
|2.900
|1
|11
|R. Verschoor Trident
|22
|21
|
+25.700
25.7
|1.500
|1
|12
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|21
|
+28.000
28.0
|2.300
|1
|13
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|21
|
+29.700
29.7
|1.700
|1
|14
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|21
|
+32.500
32.5
|2.800
|1
|15
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|21
|
+33.100
33.1
|0.600
|3
|16
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|21
|
+33.900
33.9
|0.800
|1
|dnf
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|16
|
5 laps
|2
|Yarış dışı
|dnf
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|15
|
6 laps
|1
|Yarış dışı
|dnf
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|14
|
7 laps
|1
|Yarış dışı
|dnf
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|7
|
14 laps
|1
|Yarış dışı
|dnf
|
P. Martí Campos Racing
|21
|7
|
14 laps
|1
|Yarış dışı
|dnf
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|7
|
14 laps
|1
|Yarış dışı
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