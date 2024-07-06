F2 Britanya Sprint: Antonelli, serideki ilk yarışını kazandı!

Formula 2'nin Silverstone'da düzenlediği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Kimi Antonelli pole pozisyonundan yarışa başladı.

Antonelli iyi start alarak liderliğini korumayı sürdürdü. Sprint yarışının 8. turunda, Paul Aron ve Pepe Marti arasında çarpışma yaşandı. Aron ve Marti'nin araçları bu kazada kullanılamaz hale geldi. O sırada Isack Hadjar da, doğrudan çakıl havuzuna girdi. Aron, Marti ve Hadjar yarışa veda etti. Pistin temizlenmesi için piste güvenlik aracı çıktı.

12. turda yarış yeniden başlatıldı. Antonelli yarışı lider olarak götürürken, takım arkadaşı Bearman aracın kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve 18. sıraya kadar geriledi.

Victon Martins, O'Sullivan ile temas ettiği sırada O'Sullivan spin attı. Aynı zamanda, Bearman'ın aracının motoru durdu ve İngiliz pilot aracını kenara çekti. O'Sullivan, Martins ve Bearman yarıştan çekildiği sırada sanal güvenlik aracı çıktı.

Yarış 18. turda yeniden başlatıldı. Kimi Antonelli, arkasındaki Maloney'e karşı fark açarak, liderliğini korumaya sürdürdü. Son tura kadar müthiş bir şekilde zirvede kalmaya başaran Kimi Antonelli, sprint yarışını kazandı. Bu, İtalyan pilotun kazandığı ilk F2 zaferi oldu.

Zane Maloney 8.6 saniye geride ikinci olurken, Bortoleto da Maloney'in 2.2 saniye ardında üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Sprint yarışının sonucu: