F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı

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Silverstone'da gerçekleştirilen sprint yarışının başlangıcında pist epey ıslaktı ve yarışın hareketli startla başlamasına karar verildi.

Yarışa ilk sıradan başlayan Jehan Daruvala bu sayede startta yerini korumuş oldu. İlk turun ardından Daruvala ile ikinci sıradaki Enzo Fittipaldi arasında 0.5 saniye vardı. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 19. sıradaydı.

Fittipaldi ve Daruvala arasındaki fark, ilk birkaç tur boyunca 1 saniye içerisinde değişirken, beşinci tur itibariyle Brezilyalı pilot, Daruvala üzerindeki baskısını artırdı. Jack Doohan da üçüncülük için Juri Vips'i sıkıştırdı ve beşinci turda rakibini geride bıraktı.

Ertesi tur hem Fittipaldi hem de Doohan, Daruvala'yı geçerek ilk iki sıraya yükseldiler. Böylelikle yeni sıralama Fittipaldi, Doohan, Daruvala, Vips ve Iwasa şeklinde oldu.

Fittipaldi'nin liderliği sadece bir tur sürdü çünkü Doohan, güzel bir atakla Fittipaldi'yi geçti ve liderliği aldı. Üçüncülük savaşında ise Iwasa, Daruvala'yı geçti. Japon sürücü, daha iyi tempoya sahip olduğu için Fittipaldi'den ikinci sırayı alması sadece bir tur sürdü.

Doohan ıslak zeminde çok iyi bir tempoya sahipti ve Iwasa ile arasını yavaş yavaş açmaya başladı. Iwasa da üçüncü sıradaki Fittipaldi'den kopmaya başladı.

Kalan bölümde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve Doohan, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk F2 zaferini kazandı.

Iwasa son bölümde yoğun baskı yapmasına rağmen Doohan'la arayı bir saniyenin altına indiremedi ve ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Fittipaldi yarışın yıldızlarından birisiydi ve üçüncü olmasının ardından bu yılki ikinci podyumunu elde etti.

Theo Pourchaire, üçüncülük için Fittipaldi'yi sıkıştırsa da, farkı istediği kadar kapatamadı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Şampiyona lideri Felipe Drugovich güçlü bir sürüşle beşinci olurken, Frederick Vesti altıncı, Logan Sargeant yedinci ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Daruvala sekizinci oldu.

İlk onu Marcus Armstrong ve Juri Vips tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, ilk ıslak zemin yarışını 19. sırada noktaladı.