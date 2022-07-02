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FIA F2 / Silverstone Yarış raporu

F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı

Formula 2'de Britanya'da gerçekleştirilen sprint yarışını Jack Doohan kazandı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı
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Silverstone'da gerçekleştirilen sprint yarışının başlangıcında pist epey ıslaktı ve yarışın hareketli startla başlamasına karar verildi.

Yarışa ilk sıradan başlayan Jehan Daruvala bu sayede startta yerini korumuş oldu. İlk turun ardından Daruvala ile ikinci sıradaki Enzo Fittipaldi arasında 0.5 saniye vardı. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 19. sıradaydı.

Fittipaldi ve Daruvala arasındaki fark, ilk birkaç tur boyunca 1 saniye içerisinde değişirken, beşinci tur itibariyle Brezilyalı pilot, Daruvala üzerindeki baskısını artırdı. Jack Doohan da üçüncülük için Juri Vips'i sıkıştırdı ve beşinci turda rakibini geride bıraktı.

Ertesi tur hem Fittipaldi hem de Doohan, Daruvala'yı geçerek ilk iki sıraya yükseldiler. Böylelikle yeni sıralama Fittipaldi, Doohan, Daruvala, Vips ve Iwasa şeklinde oldu.

Fittipaldi'nin liderliği sadece bir tur sürdü çünkü Doohan, güzel bir atakla Fittipaldi'yi geçti ve liderliği aldı. Üçüncülük savaşında ise Iwasa, Daruvala'yı geçti. Japon sürücü, daha iyi tempoya sahip olduğu için Fittipaldi'den ikinci sırayı alması sadece bir tur sürdü.

Doohan ıslak zeminde çok iyi bir tempoya sahipti ve Iwasa ile arasını yavaş yavaş açmaya başladı. Iwasa da üçüncü sıradaki Fittipaldi'den kopmaya başladı.

Kalan bölümde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve Doohan, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk F2 zaferini kazandı.

Iwasa son bölümde yoğun baskı yapmasına rağmen Doohan'la arayı bir saniyenin altına indiremedi ve ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Fittipaldi yarışın yıldızlarından birisiydi ve üçüncü olmasının ardından bu yılki ikinci podyumunu elde etti.

Theo Pourchaire, üçüncülük için Fittipaldi'yi sıkıştırsa da, farkı istediği kadar kapatamadı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Şampiyona lideri Felipe Drugovich güçlü bir sürüşle beşinci olurken, Frederick Vesti altıncı, Logan Sargeant yedinci ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Daruvala sekizinci oldu.

İlk onu Marcus Armstrong ve Juri Vips tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, ilk ıslak zemin yarışını 19. sırada noktaladı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 20 -    
2 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 20 0.9 0.900 0.900
3 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 20 16.7 16.700 15.800
4 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 20 17.8 17.800 1.100
5 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 20 21.7 21.700 3.900
6 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 20 26.8 26.800 5.100
7 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 20 28.2 28.200 1.400
8 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 20 36.2 36.200 8.000
9 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 20 38.6 38.600 2.400
10 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 20 43.7 43.700 5.100
11 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 20 44.6 44.600 0.900
12 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 20 48.1 48.100 3.500
13 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 20 49.4 49.400 1.300
14 Israel Roy Nissany France DAMS 20 54.5 54.500 5.100
15 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 20 55.2 55.200 0.700
16 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 20 58.7 58.700 3.500
17 Australia Calan Williams Italy Trident 20 1'06.0 1'06.000 7.300
18 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 20 1'06.4 1'06.400 0.400
19 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 20 1'21.7 1'21.700 15.300
20 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 20 1'35.0 1'35.000 13.300
  Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 11 9 laps    
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